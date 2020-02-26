 Мінкульт планує створити моніторинговий аналітичний центр, який відстежуватиме інформаційні вкидання, - "слуга народу" Кравчук

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я знаю, що у Бородянського в міністерстві є ідея, і вони це впроваджуватимуть через кілька місяців - створення моніторингового аналітичного центру, цивільного. Щоб такий центр міг відстежувати певні наративи, які штучно закидаються в інформаційний простір. Я допускаю, що щось схоже має бути в РНБО", - сказала Кравчук.

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