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Все про:моніторинг (96) Кравчук Євгенія (26) Міністерство культури, молоді та спорту (39)

 Мінкульт планує створити моніторинговий аналітичний центр, який відслідковуватиме інформаційні вкидання, - "слуга народу" Кравчук

Міністерство культури, молоді та спорту планує створити моніторинговий аналітичний центр, який відслідковуватиме інформаційні вкидання.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я знаю, що у Бородянського в міністерстві є ідея, і вони це впроваджуватимуть через кілька місяців - створення моніторингового аналітичного центру, цивільного. Щоб такий центр міг відстежувати певні наративи, які штучно закидаються в інформаційний простір. Я допускаю, що щось схоже має бути в РНБО", - сказала Кравчук.

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довіра до Зеленського та його рейтинг падають набагато повільніше, ніж довіра до Кабміну та Верховної Ради, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178075
 
 
 Топ коментарі
 
Мать вашу,у вас больше не на чего тратить средства налогоплательщиков?
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Мать вашу,у вас больше не на чего тратить средства налогоплательщиков?
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В Черновцах три пациента в состоянии средней тяжести. У двоих - пневмония. Это нарратив или вброс?
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Кравчучка, даю бесплатно: понаблюдай за информационными вбросами портянки, лени лукаш, рабиновича и прочей рыганальной швали... мудвеччук - тот разговор особый...
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Все що було, зруйнували. Нічого, окрім сотень комісій, халявщиків за державний кошт, не створили. Піпець
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В Минкульте наплевали на требование президента Зеленского, выписав себе заоблачные премии
Да клали они "с прибором" на того Зелю, своя рубашка ближе...

Стало известно, какие премии выписали себе сотрудники Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Копия документа за подписью государственного секретаря министерства культуры Артема Биденко опубликована в Telegram-канале "Темный рыцарь".

Согласно документу, первый заместитель министра Анатолий Максимчук заработал премию в размере 361% от должностного оклада. Ирина Подоляк получит 539% от должностного оклада. У остальных - премии несколько меньше, но тоже впечатляют.

"Проект премирования работников Минкульта. Все так, как потребовал президент", - говорится в сообщении телеграм-канала.
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"Тройки" в медіа просторі? Діджиталізація, ****! Хто там ще з тих дибілєтів про свободу слова та демократію не збрехав?
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Минкульт потратит деньги на толпу бездельников, которые будут смотреть телевизор и читать блоги? Оччень умно и эффектовно, по-зелёному.
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