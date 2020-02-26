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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4616) Крим (8803) наказ (227)

 Зеленський підписав указ про День спротиву Криму російській окупації 26 лютого

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №58/2020 розміщено на сайті глави держави.

Згідно з Указом в Україні встановлюється День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначатимуть щороку 26 лютого.

А Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розробку за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та затвердження планів заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178074
 
   
 Топ коментарі
 
Поведение младшего сына Порошенко на концерте российского рэпера в Лондоне - доказательство фальшивого патриотизма, благодаря которому его отец стал президентом. Такой патриотизм не имеет ничего общего с настоящей национальной идеей. А попытки скрыть скандал еще раз доказывают: для Порошенко и его окружения антироссийская риторика - политический инструмент и не более - лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий
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Та лучше уж такая, чем такой Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля - Цензор.НЕТ 8885
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НУ А ШО? квартал продолжается.
ЗЕбилы вы зробылы це разом!
Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля - Цензор.НЕТ 9098
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коли під кримською радою стояли татари і намагалися виштовхать руське бидло.
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Поведение младшего сына Порошенко на концерте российского рэпера в Лондоне - доказательство фальшивого патриотизма, благодаря которому его отец стал президентом. Такой патриотизм не имеет ничего общего с настоящей национальной идеей. А попытки скрыть скандал еще раз доказывают: для Порошенко и его окружения антироссийская риторика - политический инструмент и не более - лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий
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павлик, из бюджета Украины украдено почти 60 лярдов! и это за последние полгода!!! я не понял, это что порошенко продолжает красть?!
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Акторкою з німецьких порнофільмів Україну не називав, ні?- Тоді йдеш на х... Ну, лісом.
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"Рюсские в Лондоне, ёпта!" (с)
Цитата из первоисточника. Позорище!
Слава Украине.

Зеленський підписав указ про День спротиву Криму російській окупації 26 лютого - Цензор.НЕТ 7330
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Блин.... Ну что ж так поздно!
Я и посопротивляться не успел...
Теперь что, целый год ждать?
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Помню из истории, Севастополь сопротивлялся оккупации англо-французами в 1855, но дня такого не помню. А с Крымом в 2014 наоборот получается.
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НУ А ШО? квартал продолжается.
ЗЕбилы вы зробылы це разом!
Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля - Цензор.НЕТ 9098
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будущий указ зебилов про подачу воды в Крым - это и есть "сопротивление оккупантам"?
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Дно сопротивления...какая-то новая величина.
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Желательно каждый день сопротивляться.
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А что мешало это сделать сивому мародёру последние 5 лет? Видать, паста в ручке закончилась, а купить некогда...
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А закон о сопротивлении украинского народа голосованию "Закона о рынке земли" когда будет? Не будет? Очень плохо. Сопротивление в данном случае есть в отличие от отсутствия сопротивления Крыма.
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Как всё таки удачно, что сегодня 26 февраля. Начинаю отмечать.
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