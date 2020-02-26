 Зеленський підписав указ про День спротиву Криму російській окупації 26 лютого

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №58/2020 розміщено на сайті глави держави.

Згідно з Указом в Україні встановлюється День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначатимуть щороку 26 лютого.

А Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розробку за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та затвердження планів заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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