 Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця", ексдепутат і колишній журналіст Сергій Лещенко позитивно відгукнувся про можливого кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, інформує Цензор.НЕТ.
Свою думку Лещенко висловив у коментарях до посту журналістки Крістіни Бердинських в фейсбуці.
"Тігіпко на тлі всіх інших має дуже непоганий вигляд. І за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу", - написав Лещенко.
Цей коментар викликав шквал обурення інших користувачів. Вони дорікнули Сергієві Лещенку в лицемірстві і нагадали, що в лютому 2013 року він відгукувався про Тігіпка зовсім по-іншому.
Сам ексжурналіст написав у Telegram, що в останній раз спілкувався з Тігіпком понад 7 років тому. "Але моє враження завжди було таке, що він людина амбітна в політиці і водночас не був помічений у корупційних скандалах", - зазначив Лещенко.
7 років тому Лещенко відгукувався про Тігіпка зовсім по-іншому. "Перший спікер біля мікрофона - головний лузер останніх трьох років Сергій Тігіпко, людина, яку кинули всі, хто міг, забрали рейтинг, прем'єрство, спікерство, навіть бюджетний комітет ... Маленька ремарка - групою РосУкрЕнерго в парламенті, від Юлії Льовочкіної до Івана Фурсіна, керує саме Тігіпко", - писав він у лютому 2013 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.
"больше трёх не собираться" и т.д.
Та же гнида. Но управлять он умеет и менеджер в целом хороший, тут нечего сказать.
Но нельзя забывать что карьеру он начал с воровства комсомольского общака.
Посему лучше поискать другого.
Вор - вору глаз не выклюет.