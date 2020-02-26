 Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця", ексдепутат і колишній журналіст Сергій Лещенко позитивно відгукнувся про можливого кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, інформує Цензор.НЕТ.

Свою думку Лещенко висловив у коментарях до посту журналістки Крістіни Бердинських в фейсбуці.

"Тігіпко на тлі всіх інших має дуже непоганий вигляд. І за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу", - написав Лещенко.

Цей коментар викликав шквал обурення інших користувачів. Вони дорікнули Сергієві Лещенку в лицемірстві і нагадали, що в лютому 2013 року він відгукувався про Тігіпка зовсім по-іншому.

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Сам ексжурналіст написав у Telegram, що в останній раз спілкувався з Тігіпком понад 7 років тому. "Але моє враження завжди було таке, що він людина амбітна в політиці і водночас не був помічений у корупційних скандалах", - зазначив Лещенко.

7 років тому Лещенко відгукувався про Тігіпка зовсім по-іншому. "Перший спікер біля мікрофона - головний лузер останніх трьох років Сергій Тігіпко, людина, яку кинули всі, хто міг, забрали рейтинг, прем'єрство, спікерство, навіть бюджетний комітет ... Маленька ремарка - групою РосУкрЕнерго в парламенті, від Юлії Льовочкіної до Івана Фурсіна, керує саме Тігіпко", - писав він у лютому 2013 року.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.