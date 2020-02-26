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 Політика України
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Все про:Лещенко (379) Тігіпко (178)

 Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко

7 років тому, в 2013 році, Сергій Лещенко називав Тігіпка "головним лузером останніх трьох років" і "людиною, яку кинули всі, хто міг".

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця", ексдепутат і колишній журналіст Сергій Лещенко позитивно відгукнувся про можливого кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, інформує Цензор.НЕТ.

Свою думку Лещенко висловив у коментарях до посту журналістки Крістіни Бердинських в фейсбуці.

"Тігіпко на тлі всіх інших має дуже непоганий вигляд. І за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу", - написав Лещенко.

Цей коментар викликав шквал обурення інших користувачів. Вони дорікнули Сергієві Лещенку в лицемірстві і нагадали, що в лютому 2013 року він відгукувався про Тігіпка зовсім по-іншому.

Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко 01

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Сам ексжурналіст написав у Telegram, що в останній раз спілкувався з Тігіпком понад 7 років тому. "Але моє враження завжди було таке, що він людина амбітна в політиці і водночас не був помічений у корупційних скандалах", - зазначив Лещенко.

Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко 02Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко 03

7 років тому Лещенко відгукувався про Тігіпка зовсім по-іншому. "Перший спікер біля мікрофона - головний лузер останніх трьох років Сергій Тігіпко, людина, яку кинули всі, хто міг, забрали рейтинг, прем'єрство, спікерство, навіть бюджетний комітет ... Маленька ремарка - групою РосУкрЕнерго в парламенті, від Юлії Льовочкіної до Івана Фурсіна, керує саме Тігіпко", - писав він у лютому 2013 року.

Тігіпко має дуже непоганий вигляд, за 24 роки з моменту заходу в Кабмін жодного великого скандалу, - Лещенко 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178072
 
 
 Топ коментарі
 
Говнорот вписывается за СЕПАРКА!))))
вот вам и Слуги))))
Не забувайте ЗЕдурники...
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
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Є два ключові моменти, за які політика Тігіпка потрібно було списувати.

Перший - це участь в акціях "Фашизм не пройдет". Ці акції регіонали влаштовували під наглядом росіян. Гасла поширювали телеканали регіоналів. До 2013-го було штучно творено істерію, що от прийдуть націоналісти і всіх повбивають.

"Антифашист" Тігіпко на акції у жовтні 2013-го. Таким чином готувалася анексія Криму та захоплення кількох областей. Уже у 2014-му це "фашизм не пройдет" я чув і в Криму, і на Донбасі. Поводири розбіглися, а в головах людей це залишилося...

Другий ключовий момент - кульмінація Майдану. Жертв могло бути менше, якби у лютому 2014-го Рада посипалася на пару днів раніше. Хоча б на один день. У ті дні регіонали хиталися. І частина з них орієнтувалася на Тігіпка. А він все ніяк не з'являвся у парламенті. Бо торгувався з режимом, який вже летів у прірву. Навіть у тих умовах Тігіпко розраховував отримати осаду прем'єра. Не вийшло. Тож у змінених умовах йому просто довелося швидко переорієнтовуватися.
Про Тігіпка 21 лютого 2014-го. Але навіть потім він до останнього тримався за Партію регоінів, сподівався стати кандидатом на посаду президента від регіоналів. І от тепер цей підстаркуватий флюгер може стати членом Зе-команди.

Видно, справи у Зеленського геть кепські, якщо він повертає "політичних пенсіонерів". Тих, кого закликав "зробити разом".
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Для чого розміщуєте брехню цього виродка?Нехай краще розкаже про свою незароблену зарплату і як він став великим залізничником.
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Все верно ! Тигипка крал и предавал по тихому !
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и голосовал за законы Януковича в январе 14 года
"больше трёх не собираться" и т.д.
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И приз ПИ ...р дня уходит Лещенко с чем и поздравляю
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Тигипка участвовал в сокрытие капиталов Порошенка.
Та же гнида. Но управлять он умеет и менеджер в целом хороший, тут нечего сказать.
Но нельзя забывать что карьеру он начал с воровства комсомольского общака.
Посему лучше поискать другого.
Вор - вору глаз не выклюет.
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Крім мату нічого більше написати не хочеться...
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Тігіпко фарисей-комсомолець-олігарх,донищить Україну !!! Лещенко-фарисей--фасея хвалить !
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Жуля решила через Тигипко влезь в Кабмин.
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И тогда уж давайте Кучму опять в президенты , что уж останавливаться на пол пути .
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