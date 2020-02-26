 Тігіпко говорив у квітні 2014 терористам в Луганську: "Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії", я чув це на власні вуха, - журналіст Спірін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Спірін зазначив: "У ніч на 9-те квітня 2014 року Тігіпко приїхав до Луганська і пішов у захоплений будинок СБУ. Його супроводжували озброєні головорізи терориста-пісняра Олексія Мозгового. Натовп у СБУ, а це були місцеві люмпени упереміш з гастролерами з Ростовської області, розігрілася цицьками "Арсеналу" міцне. Градус веселощів підвищувався, тому, поки Тігіпко йшов в оточенні людей з автоматами, йому ледь не розірвали піджак, юлюлюкали. Кричали і свистіли.
Але Мозковий провів його всередину будівлі. Тігіпко провів там дуже багато часу, про що він говорив, із ким (тоді всередині була "армія південного сходу", Валерій Болотов, Ципкалов і інші діячі першої хвилі, всі вони мертві), напевно ми не дізнаємося. Коли стемніло і була вже ніч, Тігіпка також вивели з будівлі під охороною і повели в бік його автомобіля.
Ми з Костею Реуцьким стояли поруч, хтось смикнув Тігіпка за рукав. Я тремтячими руками дістав мильницю і включив відеозапис. Тоді вперше я побачив людей з калашами і навіть, здається, кулеметом. Я дуже боявся знімати, руки мокли, а мильницю я ховав. Тігіпко зупинився і сказав у натовп: "Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії". Головорізи провели його в авто і він поїхав. Запис я залив на ютуб, там 88к переглядів, але так тремтить, що нічого не зрозуміло, а фрази його не чути. Коментатори написали, що це не доказ, а автор наркоман. Запис у першому коменті.
Але звук цих слів досі в моїх вухах. Через місяць мене вигнали з дому. Це все, що мені потрібно пам'ятати про Тігіпка".
У коментарях журналіст підтвердив, що особисто чув такі слова від Сергія Тігіпка
Також Спірін опублікував відеозапис.
Зазначимо, що в інтерв'ю виданню Ліга 25 квітня 2014 року Тігіпко заперечив зв'язок із терористами.
Відповідаючи на запитання "В соцмережах обговорюють, що на зустрічі в Луганську під час спілкування "оффрекордс" ви нібито заявили таке: "Тримайтеся, мужики, через два місяці будемо в Росії". - Тігіпко заявив: "Це брехня. Ніколи жодного кроку я не зроблю, який би вів до сепаратизму, до того, щоб хоча б один квадратний метр передати Росії".
- Як ви вважаєте, російські диверсанти є на Донбасі?
- Думаю так. Не можу сказати, що впевнений. Але все свідчить про те, що там є вплив Москви. Спецслужби мають виловлювати диверсантів і показувати по телевізору для того, щоб люди розуміли, що йде провокація. Росія причетна до дестабілізації на південному сході. Чиїми руками вона це робить - спецслужб чи тих людей, які виїхали з України - не настільки важливо. Але без російського початку ця явно добре організована дестабілізація на південному сході не спрацювала б.
Но есть один нюанс который может подвинуть Тигипко на согласие - купленный судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
Тигипко судостроение не интересует, а вот огромные площади в Киеве - очень. Получить разрешение на снос промышленных объектов и смену целевого назначения территории, задача не из легких с большими социальными проблемами.
Будучи вице-премьером (а тем более премьером) Тигипко это задачу решит.
На фоне Тигипко - ЗЕ БУДЕТ СМОТРЕТСЯ ПРИДВОРНЫМ ШУТОМ
В своей жизни успел предать и продать всё , что мог , даже собственную партию .
Уникальная тварь .
Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
а так комсомоліст тігібко завжди на нізком стартє
Он самодостаточный политик ему ни кормушка, ни поводырь не нужны.
Как по мне то это единственный Президент Украины. Все остальные - мусор.
Зробили разом!
26.02.2020 17:14
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И таким выборцам
да ну, лучше уже Аваков(на кладбище).
А где Сеня? Сень, верниииись, мы все простим
Даже гриценко умудрился сказать что стране нужны фильтрационные лагеря, от этих шмар внутри. А тут прям быдло пророссийское так выгораживать начали :"та проста сказал", ага, просто.
А по приезду обратно что? Извинения какие-то были? Или же призывы валить этих российских мразей были? Ничего этого не было и ничего от этой твари не будет.
Та же гнида. Но управлять он умеет и менеджер в целом хороший, тут нечего сказать.
Но нельзя забывать что карьеру он начал с воровства комсомольского общака.
Посему лучше поискать другого.
Вор - вору глаз не выклюет.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
п.с. и это тоже пройдём...