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 Політика України
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Все про:Луганськ (304) сепаратизм (651) Тігіпко (178)

 Тігіпко говорив у квітні 2014 терористам в Луганську: "Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії", я чув це на власні вуха, - журналіст Спірін

Журналіст, ексзаступник головного редактора видання "The Бабель" Євген Спірін оприлюднив інформацію про те, що в 2014 році в Луганську Сергій Тігіпко агітував за Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Спірін зазначив: "У ніч на 9-те квітня 2014 року Тігіпко приїхав до Луганська і пішов у захоплений будинок СБУ. Його супроводжували озброєні головорізи терориста-пісняра Олексія Мозгового. Натовп у СБУ, а це були місцеві люмпени упереміш з гастролерами з Ростовської області, розігрілася цицьками "Арсеналу" міцне. Градус веселощів підвищувався, тому, поки Тігіпко йшов в оточенні людей з автоматами, йому ледь не розірвали піджак, юлюлюкали. Кричали і свистіли.

Але Мозковий провів його всередину будівлі. Тігіпко провів там дуже багато часу, про що він говорив, із ким (тоді всередині була "армія південного сходу", Валерій Болотов, Ципкалов і інші діячі першої хвилі, всі вони мертві), напевно ми не дізнаємося. Коли стемніло і була вже ніч, Тігіпка також вивели з будівлі під охороною і повели в бік його автомобіля.

Ми з Костею Реуцьким стояли поруч, хтось смикнув Тігіпка за рукав. Я тремтячими руками дістав мильницю і включив відеозапис. Тоді вперше я побачив людей з калашами і навіть, здається, кулеметом. Я дуже боявся знімати, руки мокли, а мильницю я ховав. Тігіпко зупинився і сказав у натовп: "Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії". Головорізи провели його в авто і він поїхав. Запис я залив на ютуб, там 88к переглядів, але так тремтить, що нічого не зрозуміло, а фрази його не чути. Коментатори написали, що це не доказ, а автор наркоман. Запис у першому коменті.

Але звук цих слів досі в моїх вухах. Через місяць мене вигнали з дому. Це все, що мені потрібно пам'ятати про Тігіпка".

Тігіпко говорив у квітні 2014 терористам в Луганську: Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії, я чув це на власні вуха, - журналіст Спірін 01

У коментарях журналіст підтвердив, що особисто чув такі слова від Сергія Тігіпка

Тігіпко говорив у квітні 2014 терористам в Луганську: Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії, я чув це на власні вуха, - журналіст Спірін 02

Також Спірін опублікував відеозапис.

Зазначимо, що в інтерв'ю виданню Ліга 25 квітня 2014 року Тігіпко заперечив зв'язок із терористами.

Відповідаючи на запитання "В соцмережах обговорюють, що на зустрічі в Луганську під час спілкування "оффрекордс" ви нібито заявили таке: "Тримайтеся, мужики, через два місяці будемо в Росії". - Тігіпко заявив: "Це брехня. Ніколи жодного кроку я не зроблю, який би вів до сепаратизму, до того, щоб хоча б один квадратний метр передати Росії".

- Як ви вважаєте, російські диверсанти є на Донбасі?

- Думаю так. Не можу сказати, що впевнений. Але все свідчить про те, що там є вплив Москви. Спецслужби мають виловлювати диверсантів і показувати по телевізору для того, щоб люди розуміли, що йде провокація. Росія причетна до дестабілізації на південному сході. Чиїми руками вона це робить - спецслужб чи тих людей, які виїхали з України - не настільки важливо. Але без російського початку ця явно добре організована дестабілізація на південному сході не спрацювала б.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178071
 
   
 Топ коментарі
 
Бибибка вообще редкая сука , тот ещё комсомолец .
В своей жизни успел предать и продать всё , что мог , даже собственную партию .
Уникальная тварь .
Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
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яке прозріння..а раніше він цього не пам'ятав..? чи тоді пукін міг напасти..?
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Переговоры с Тигипко о его вхождении в Кабинет Министров вместо Милованова с вице-премьерством по экономике, Зеленский ведет уже давно. Но ситуация тяжелая и Тигипко, который понимает в этом лезть в это все упорно не желал.
Но есть один нюанс который может подвинуть Тигипко на согласие - купленный судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
Тигипко судостроение не интересует, а вот огромные площади в Киеве - очень. Получить разрешение на снос промышленных объектов и смену целевого назначения территории, задача не из легких с большими социальными проблемами.
Будучи вице-премьером (а тем более премьером) Тигипко это задачу решит.
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А раніше, що був варіант, що Тігіпка стане премьєр -міністром України?
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хз..та посадити вже давно тре було..як і усю ригівську зграю..нє..?
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Теперь посадят, но не на шконку, а в премьерское кресло.
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На фоне Гончарука презедент ЗЕ смотрится президентом
На фоне Тигипко - ЗЕ БУДЕТ СМОТРЕТСЯ ПРИДВОРНЫМ ШУТОМ
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Хороший такой самокат, компактный - если благодарный электорат возжелает затолкать в жопу, травмы будут не столь значительными.
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Бибибка вообще редкая **** , тот ещё комсомолец .
В своей жизни успел предать и продать всё , что мог , даже собственную партию .
Уникальная тварь .
Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
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смеешься? это власть большевики 2.0: "все продать, раздерибанить и сь#баться" для них этот кадр то что доктор "х@й в жопу" прописал!
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еге, тільки без "д"
а так комсомоліст тігібко завжди на нізком стартє
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Значить з успіхом пройшов всі тести для роботи зЕкоманді. І знову таки, "новАє литцо"
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День у день нас б'ють обухом по голові. А ми кріпимось… ну що ж- тигипко так тигипко. Але нам вже гидко!!!
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Если Зеленский решил вызвать политическую проститутку №1 (№2 - это Литвин), то Украине реальный трындец!
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Та ладно, есть еще Мороз, ну и Ющенко по сволочизму не далеко ушел.
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Что ж вы основателя ПР забыли, может обидеться.
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А зачем ему идти в премьеры к Зе?
Он самодостаточный политик ему ни кормушка, ни поводырь не нужны.
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Я так понял, вы просто перечислили полит*лядей, вот я и напомнил.
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Сугубо Ваше личное восприятие личности.
Как по мне то это единственный Президент Украины. Все остальные - мусор.
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Я ведь фамилию не называл, но вы и так поняли о ком речь, значит это не только мое восприятие этой личности, но и ваше - иначе вы не догадались бы. Не отрицайте, просто прокололись.
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Не так много основателей Партии Регионов. Так что твоё восприятие есть сугубо твоим (довольно упоротым).
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Да все по отлаженной в Кремле схеме, сначала скоморохи обсираются, а на смену им приходят настоящие "хозяйственники", нарид безмолствует. И вуаля!!! Молдавский вариант! Через пол года весь кабмин отирается в мацкве, через год мацква и мацквичи в Киеве...
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Кстати, этот тигипко родом из Молдавии.
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Червоні лінії кажете? Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", я слышал это своими ушами, - журналист Спирин - Цензор.НЕТ 1246
Зробили разом!
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Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
26.02.2020 17:14
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И таким выборцам
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Где заведенное уголовное дело? Ето же измена Родины и терроризм-самая серьезная статья
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Мдааа, представляю как было журналисту - снимать зная что если "запалят", то будет нехорошо. Но хоть нормально что вырвался и теперь премьер Бибипко будет с подмоченными штанами вместо Гончарука с сухим самокатом.
да ну, лучше уже Аваков(на кладбище).
А где Сеня? Сень, верниииись, мы все простим Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", я слышал это своими ушами, - журналист Спирин - Цензор.НЕТ 1711
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Депутат Тигипко не пришел 20 февраля 2014 в Верховную Раду, когда каждый голос был на счету, чтобы прекратить бойню на Майдане. Он тогда торговался за должность премьера. Гнилой человек.
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Серьезное обвинение. Поэтому требуется полная экспертиза записи - фильтры позволят вычленить все, что говорилось и кто что говорил. Если там был действительно Тигипко и он сказал эти слова, то он должен ответить. Если же там его нет и он этого не говорил, за клевету должен ответить журналист. Никогда не был тигипкиным поклонником, но любое обвинение не должно быть голословным.
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Зато с удовольствием поливал грязью и оббрехивал Порошенко, согласно мордорским вказивкам, и доказательства тебе совсем не были нужны, разве не так? Грош цена таким защитничкам, которые очень избирательно людей оправдывает, пахнет это мАцквой и дерьмом.
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Отнюдь не фанат ватноватого экс регионала Тигипко, однако в самом тексте ясно видно что Тигипко это сказал чтобы успокоить толпу показав ей что он якобы свой. Это не доказательство того что он явный предатель формата Яныка, Бойка, Рабиновича, Медведчука и т.п.
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Он еще хуже, подлее и хитрее и вы скоро в этом очередной раз убедитесь. Это паразитическое жидобольшевицкое дежавю...
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Так пусть бы там и оставался. Что-то не слышно от него было по приезду назад, что этих тварей стрелять надо всех.
Даже гриценко умудрился сказать что стране нужны фильтрационные лагеря, от этих шмар внутри. А тут прям быдло пророссийское так выгораживать начали :"та проста сказал", ага, просто.
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Чувак ты идешь по улице тебе навстречу пьяное ватное быдло с автоматами, ты идейно будешь кричать им Слава Украине?)
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А кто-то кричал и ему живот вспороли потом, прикинь? Наверное потому что ток кто кричал у себя дома был, в Украине?
А по приезду обратно что? Извинения какие-то были? Или же призывы валить этих российских мразей были? Ничего этого не было и ничего от этой твари не будет.
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Что ж оно не приехало с толпой головорезов и не разогнало эту шваль российскую? Оно же при власти было тогда. Все с майданом воевало?
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Еще выродка этого вонючего российского оправдывать на украинских сайтах, которого резать надо.
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МОЛДОВАН будет топить за Украину ??? не смешите !!!
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А кстати да, я и забыл, еще один нацмен рвется доить украинский народ
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Началась грязная война за кресло министра.
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Молдаванчик .который предавал все и вся , класс !
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Зеленский своими назначениями роет себе такую яму, которая Порошенко и не снилась со всеми его свинарчуками. И после следующих выборов (если до них дотянет) в этой яме и останется. Назначив премьером тигибка, он не просто плюнет в морду своим избирателям, а насрет им на голову. А это не прощают.
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Та ладно. Избирателям клоуна вообще все по барабану. Им лишь бы не Порошенко и Сватов не выключили.
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тигипко и зеля и его заленая банда мразей.скоро будет изгнаны на ростов.все к этому идет
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пацаны тогда были не в курсе что "России" уже нет, остались бесхозные территории и кремлевская опг, хотя после оккупации Крыма могли бы и сами догадаться.
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Зеленський = капітуляція України... Зеленський відстоює інтереси росіян, а не українців!
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Тигипко участвовал в сокрытие капиталов Порошенка.
Та же гнида. Но управлять он умеет и менеджер в целом хороший, тут нечего сказать.
Но нельзя забывать что карьеру он начал с воровства комсомольского общака.
Посему лучше поискать другого.
Вор - вору глаз не выклюет.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
п.с. и это тоже пройдём...
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Хитрый молдован точно вернет приватбанк Бене, так как Тигипко вместе с Беней его создавал.
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