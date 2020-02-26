 Тігіпко говорив у квітні 2014 терористам в Луганську: "Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії", я чув це на власні вуха, - журналіст Спірін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Спірін зазначив: "У ніч на 9-те квітня 2014 року Тігіпко приїхав до Луганська і пішов у захоплений будинок СБУ. Його супроводжували озброєні головорізи терориста-пісняра Олексія Мозгового. Натовп у СБУ, а це були місцеві люмпени упереміш з гастролерами з Ростовської області, розігрілася цицьками "Арсеналу" міцне. Градус веселощів підвищувався, тому, поки Тігіпко йшов в оточенні людей з автоматами, йому ледь не розірвали піджак, юлюлюкали. Кричали і свистіли.

Але Мозковий провів його всередину будівлі. Тігіпко провів там дуже багато часу, про що він говорив, із ким (тоді всередині була "армія південного сходу", Валерій Болотов, Ципкалов і інші діячі першої хвилі, всі вони мертві), напевно ми не дізнаємося. Коли стемніло і була вже ніч, Тігіпка також вивели з будівлі під охороною і повели в бік його автомобіля.

Ми з Костею Реуцьким стояли поруч, хтось смикнув Тігіпка за рукав. Я тремтячими руками дістав мильницю і включив відеозапис. Тоді вперше я побачив людей з калашами і навіть, здається, кулеметом. Я дуже боявся знімати, руки мокли, а мильницю я ховав. Тігіпко зупинився і сказав у натовп: "Пацани, все нормально, через місяць ми в Росії". Головорізи провели його в авто і він поїхав. Запис я залив на ютуб, там 88к переглядів, але так тремтить, що нічого не зрозуміло, а фрази його не чути. Коментатори написали, що це не доказ, а автор наркоман. Запис у першому коменті.

Але звук цих слів досі в моїх вухах. Через місяць мене вигнали з дому. Це все, що мені потрібно пам'ятати про Тігіпка".

У коментарях журналіст підтвердив, що особисто чув такі слова від Сергія Тігіпка

Також Спірін опублікував відеозапис.

Зазначимо, що в інтерв'ю виданню Ліга 25 квітня 2014 року Тігіпко заперечив зв'язок із терористами.

Відповідаючи на запитання "В соцмережах обговорюють, що на зустрічі в Луганську під час спілкування "оффрекордс" ви нібито заявили таке: "Тримайтеся, мужики, через два місяці будемо в Росії". - Тігіпко заявив: "Це брехня. Ніколи жодного кроку я не зроблю, який би вів до сепаратизму, до того, щоб хоча б один квадратний метр передати Росії".

- Як ви вважаєте, російські диверсанти є на Донбасі?

- Думаю так. Не можу сказати, що впевнений. Але все свідчить про те, що там є вплив Москви. Спецслужби мають виловлювати диверсантів і показувати по телевізору для того, щоб люди розуміли, що йде провокація. Росія причетна до дестабілізації на південному сході. Чиїми руками вона це робить - спецслужб чи тих людей, які виїхали з України - не настільки важливо. Але без російського початку ця явно добре організована дестабілізація на південному сході не спрацювала б.

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