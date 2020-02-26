 Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Про це говорять дані опитування, проведеного Групою Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.
За Світличну готові проголосувати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір взяти участі у голосуванні. 12,5% підтримують В.Алексейчук, як кандидата від партії "Слуга народу", 8,5% – О.Діденка, як представника партії "Опозиційна платформа "За життя". Рейтинг інших кандидатів – менше 2%.
Водночас за партію "Слуга народу" за партійним списком готові були б проголосувати 42,8% виборців, на другому місці - ОПЗЖ, її підтримують 30,4%, Батьківщина отримала б 4,8%, Радикальна партія - 4,2%.
Опитування проводилося 15-22 лютого серед 1200 жителів виборчого округу №179 від 18 років і старше, помилка репрезентативності не більше 2,8%.
Нагадуємо, вибори на 179 окрузі відбудуться 15 березня в зв'язку з тим, що обраний там народним депутатом Олексій Кучер був призначений головою Харківської ОДА.
Вот и флаг американский и про Петра ни слова... тем не менее, из пары слов сразу видно- порохобот.))
Если просто в глаза нассали - то, поверь, это не роса?...
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А что с Оманом? Земля налетела на небесную ось?)) Путен анексировал киевскую троещину? У Петра были Мальдивы у Володи теперь есть Оман. Больше мне добавить нечего.
"слуги" - худшее из зол.
главное, это "служивое" говно вычистить.
а с рыгами потом как-то разберемся...