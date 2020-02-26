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 Політика України
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Все про:вибори (4917) Харківщина (865) Світлична (62) Слуга народу (675)

 Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Колишня глава Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична лідирує в рейтингу кандидатів у депутати Верховної Ради у виборчому окрузі №179 в Харківській області.

Про це говорять дані опитування, проведеного Групою Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.

За Світличну готові проголосувати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір взяти участі у голосуванні. 12,5% підтримують В.Алексейчук, як кандидата від партії "Слуга народу", 8,5% – О.Діденка, як представника партії "Опозиційна платформа "За життя". Рейтинг інших кандидатів – менше 2%.

Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - Рейтинг 01

Водночас за партію "Слуга народу" за партійним списком готові були б проголосувати 42,8% виборців, на другому місці - ОПЗЖ, її підтримують 30,4%, Батьківщина отримала б 4,8%, Радикальна партія - 4,2%.

Опитування проводилося 15-22 лютого серед 1200 жителів виборчого округу №179 від 18 років і старше, помилка репрезентативності не більше 2,8%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження "чорної" агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ. ФОТО+ВІДЕО

Нагадуємо, вибори на 179 окрузі відбудуться 15 березня в зв'язку з тим, що обраний там народним депутатом Олексій Кучер був призначений головою Харківської ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178068
 
   
 Топ коментарі
 
То есть кретины начинают что-то подозревать.. и за слуг урода уже совсем не 73%....
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вот так ржака. надутые 73% сдулись до 12. и это после 10 месяцев ишачего цирка. к осени, голосовавшие по приколу весной, сами будут бить морду тому, кто будет агитировать за ослиную свору на местных выборах.
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Это та Светличная которая была в БПП?
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То есть кретины начинают что-то подозревать.. и за слуг урода уже совсем не 73%....
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У вас облегчение наступает от такого самовнушения? Ведь знаете, что чушь городите, но упрямо продолжаете талдычить на каждой ветке байки про крах рейтига зеленского. На выборах в раду СН по списку взяла 43,16%. Выше социология даёт 42,8%. Откат в 0,36%- это безусловно крахенный крах.)
Вот и флаг американский и про Петра ни слова... тем не менее, из пары слов сразу видно- порохобот.))
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Это те с телевизора в голову насрано?.. Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 788
Если просто в глаза нассали - то, поверь, это не роса?... Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 788

*********... ©сивыйМерин
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У вас чудиков своя альтернативная реальность. )) Хожу на этот форум как в дурдом заглядываю. Зебил, насцал, насрал, абырвалг...))
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так шо було в Омані?? що зейло там робило??
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Я не был с ним в Омане. По официальной версии это был частный визит. У меня версий нет.
А что с Оманом? Земля налетела на небесную ось?)) Путен анексировал киевскую троещину? У Петра были Мальдивы у Володи теперь есть Оман. Больше мне добавить нечего.
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Дружище на выборах в раду по 179 округу Слуга Народа набрала 50% сейчас ей дают 43 это -7% это не крах,но его начало.Зеленский сам виноват на двух стульях не усидиш.
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прикметніше: Харківська область. Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони.
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Мветличная - десочка умненькая... но уж слишком под райниным буквально и фигурально... пока райнин был при Порохе, она вела себя по-порошенковски. Сейчас, когда райнин убежал к мудвеччуку, Светличная представляет из себя загадку...
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вот так ржака. надутые 73% сдулись до 12. и это после 10 месяцев ишачего цирка. к осени, голосовавшие по приколу весной, сами будут бить морду тому, кто будет агитировать за ослиную свору на местных выборах.
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Зокрема, в 2019-му році на одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, при підрахованих 100% протоколів, переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер з 50,61% (37127 голосів). На другому місці в цьому окрузі виявився представник "Опозиційного блоку" Сергій Чернов - за нього віддали голоси 17,25% виборців (12654 голосів) - https://www.mediaport.ua/ponad-50-kucher-zdolav-chernova-v-okruzi-no179
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"за парию "Слуга народа" по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8%" рано радоваться, дебилья хватаетИсточник: https://censor.net.ua/n3178068
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Так к пети его избератели не перейдут, разве что к шарию и др, так что порохоботам тоже радоваться нечего.
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Плохо, что Пташник от нашей ЕС проигрывает, но отлично, что к ипенема улетает "слуга"!

"слуги" - худшее из зол.
главное, это "служивое" говно вычистить.
а с рыгами потом как-то разберемся...
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походу, сегодня у Вошьдя одна лишняя "дорожка" будет нелишней..)
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Светличная как персона яркая, за нее готовы люди голосовать. Она была в партии Порошенко, но вышла, когда главой области назначили. Но читайте всю новость, чтобы видеть картину: При этом за парию "Слуга народа" по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8% избирателей, на втором месте - ОПЗЖ, ее поддерживают 30,4%, Батькивщина получила бы 4,8%, Радикальная партия - 4,2%.
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слуги олигархов кумекают как сорвать или на**ть
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Светличная не имела никакого компромата на посту главы ОДА. Поэтому непонятно, почему идет в нардепы, а не в депутаты обл или горсовета.
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