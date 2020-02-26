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 Політика України
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Все про:Зеленський (4616) Кабмін (3716) рейтинг (312) Кравчук Євгенія (26)

 Довіра до Зеленського та його рейтинг падають набагато повільніше, ніж довіра до Кабміну та Верховної Ради, - "слуга народу" Кравчук

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що рейтинг президента Володимира Зеленського падає повільніше, ніж Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я більше звернула увагу на цифри стосовно довіри до уряду. Але скажемо так - довіра до Зеленського та його рейтинг падає набагато повільніше, ніж може впасти довіра до Кабінету Міністрів і Верховної Ради. Чому? Ми теж робили соціологію. Наприклад, як бачать люди ситуацію з платежами: хто винен у цій ситуації? - Прем'єр. А хто має врятувати? - Президент", - розповідає Кравчук.

На зауваження про те, що прем'єр в Україні "завжди був громовідводом для президента", вона сказала:

Читайте також: Ми будемо засмучені, якщо деякі "слуги народу" не проголосують за землю, але це не може бути причиною для виключення, - заступник голови фракції Кравчук

"Так. Але з огляду на те, що у нас монобільшість, одна команда - воно все одно тягне. Всіх може затягнути. Тому - так, будемо вимагати від Кабміну результатів".

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178067
 
 
 Топ коментарі
 
сцарь, хуроший, буяре плахия! Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2896
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"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
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Молодец Вакарчук . Умеешь петь , пой . Если клоун , смеши людей .
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"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
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Мальдивы как-то позабылись... сейчас в тренде Оман и "деловой отпуск" (пример оксиморона) клоуна в сюртуке президента, его охраны, охранной тёщи, ленки и ермака... от это шик!
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Так то зрозуміло, якщо політтехнологи з московії! Це ж там цар хороший, а бояри пагані. Тут працюють за тим же сценарієм. От тіко народ тут не московитський нащастя!
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об боже! как мне нравиться, когда так говорят о себе!
Читаем между строк: рейтинг Зеленского ниже плинтуса, но Разумков будучи владельцем украинского негосударственного аналитического центра по вопросам государственной политики "Центр Разумкова" натянул этот рейтинг Зеленского за уши.
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И на чем основывается Ваше утверждение, что рейтинг Зеленского ниже плинтуса? Довіра до Зеленського та його рейтинг падають набагато повільніше, ніж довіра до Кабміну та Верховної Ради, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9126 Где это между строк в статье отслеживается?
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А ты найди где-нибудь в трудовом или воинском коллективе из 10 человек двух дебилов (20%), которые топят за клоуна. ВР не в счет. Максимум 5 штук на сотню и то говорят, что бубочке ещё нужно время, под него копают, не дают ничего делать.
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Я теперь над всеми своими бывшими зебобиками даже издеваюсь, когда они начинают куями покрывать бубочку: "Ну как же так, он же из народа вышел, честный и не коррупционер! Ему просто нужно дать время!" Они из рыбок гуппи превратились в бубырей: только пузыри пускают.
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Почему по всем СМИ зебобики выдают перлы типа оксюморона: рейтинг писюниста падает, но поддержка растёт?
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Бред от зеленых запроданців
В них сьогодні день благодарения великого и лучезарного ЗЕ
Или свежие методички подвезли И начинаються они слався слався.....
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"Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук" - Зеленского выгонят после КМ и ВР.
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Та вони вже всі на дні - ці "слуги народу" разом з клоЗЕтом.
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Т.е. холопы думают, как... холопы: "Царь хароший, эта бояре плахия!"
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Ця пані хоче видате бажане за дійсність, довіри до ради та кібінету міністрів у народу не було останні 28 років, були лише сподівання, так само як і до зеленського, але сподівання так і залишились сподіванням, оскільки довіру потрібно заслужити...але нажаль заслуг на цей час невидно, видно тільки те, що як була пенсія у пересічних громадян 2тисячі такою вона і залишилась, а от у горе "топменеджирів" та так званих "віппенсіоненерів" доходи зросли в рази, так за що народ повинен довіряти.. за пусті обіцянки та брехню...
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как я погляжу, скоро за слова "слуга народа" будут бить морду лица, поскольку это словосочетание вызывает рвотный рефлекс)))
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Ага. Обирали Моніку палкі поціновувачі його таланту гри х...ром по роялю, так що їх розчарувати маестру практично неможливо.
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Як до речі Ваші друзі- зєльоні, прозрівають? Мої особисто- ні. Може через те, шо в Америці це не б'є по кишені.
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Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук

Шморкли живут в какой то паралельной реальности, возможно вместе с ******.
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Ничего, они скоро будут равноускоренно падать, эти рейтинги
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 чМаксимальный пригар у меня происходит от того, что у Зеленой Сопли в Премьерском списке есть аваков, тигибко, витренко, коболев и ещё куча всякой гонореи, но нет Саакашвили.
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