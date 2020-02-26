 Довіра до Зеленського та його рейтинг падають набагато повільніше, ніж довіра до Кабміну та Верховної Ради, - "слуга народу" Кравчук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я більше звернула увагу на цифри стосовно довіри до уряду. Але скажемо так - довіра до Зеленського та його рейтинг падає набагато повільніше, ніж може впасти довіра до Кабінету Міністрів і Верховної Ради. Чому? Ми теж робили соціологію. Наприклад, як бачать люди ситуацію з платежами: хто винен у цій ситуації? - Прем'єр. А хто має врятувати? - Президент", - розповідає Кравчук.
На зауваження про те, що прем'єр в Україні "завжди був громовідводом для президента", вона сказала:
"Так. Але з огляду на те, що у нас монобільшість, одна команда - воно все одно тягне. Всіх може затягнути. Тому - так, будемо вимагати від Кабміну результатів".
Більше читайте в повній версії інтерв'ю Цензор.НЕТ.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
Читаем между строк: рейтинг Зеленского ниже плинтуса, но Разумков будучи владельцем украинского негосударственного аналитического центра по вопросам государственной политики "Центр Разумкова" натянул этот рейтинг Зеленского за уши.
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Я теперь над всеми своими бывшими зебобиками даже издеваюсь, когда они начинают куями покрывать бубочку: "Ну как же так, он же из народа вышел, честный и не коррупционер! Ему просто нужно дать время!" Они из рыбок гуппи превратились в бубырей: только пузыри пускают.
В них сьогодні день благодарения великого и лучезарного ЗЕ
Или свежие методички подвезли И начинаються они слався слався.....
Шморкли живут в какой то паралельной реальности, возможно вместе с ******.
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 чМаксимальный пригар у меня происходит от того, что у Зеленой Сопли в Премьерском списке есть аваков, тигибко, витренко, коболев и ещё куча всякой гонореи, но нет Саакашвили.