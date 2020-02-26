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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (11574) Росія (26548) санкції (2516) США (6299)

 Порошенко про продовження США санкцій проти РФ: "Потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора"

Продовження санкції США проти Росії - потужний сигнал усім тим, хто мислить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

"Гарна новина з Вашингтону, який продовжив на черговий річний період дію санкцій проти Росії! Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності і солідарності з Україною", - підкреслив він.

За його словами, цим рішенням Сполучені Штати направляють чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам.

"Це і є позиція справжнього друга і союзника. Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ не треба скасовувати, вони мають послідовно посилюватися, - Пристайко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію указів, які передбачають низку санкцій, введених раніше щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

Порошенко про продовження США санкцій проти РФ: Потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178064
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапів, зебілів і ригів крутить від Порошенка, як чортів від святої води.
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Слава Україні. Голосую за Порошенко
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Так в апреле прошлом и послали, забыл?))
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снова Порох мешает зебилам и шмаркле лечь под рашку? Проклятый Госдеп, прекращай помогать Пороху!
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Навеки слава)))
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Ты каким боком к этому, запойное?))
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Кацапів, зебілів і ригів крутить від Порошенка, як чортів від святої води.
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такая же реакция у всех) ведь зебилы и ватники рашки - мышебратья.. с одной ватой на двоих.
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Не, жена рядом стояла, чуть не задохнулась его перегаром
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О, пошла соевая дурость и хамство.
Усохни, неудачник!)))))
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Дивні створіння зебіли, як тільки починають хамити і отримують заслужено по писку - починають скіглити. Решение США о продлении санкций против РФ - позиция настоящего союзника и друга, - Порошенко - Цензор.НЕТ 906Зроби милість - пожалійся адміну, як ти завжди звик робити.
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типа спрашиваешь жену:
-чего от тебя спиртягой воняет? ты что бухала?
-нет, я просто стояла рядом с мальчиками которые бухали.
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Зачем мне твои семейные драмы?
Сам с ними и мучайся
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рефлексія..до усіх позитивів - причетний..для усіх жп - має залізне алібі.. Порошенко про продовження США санкцій проти РФ: "Потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора" - Цензор.НЕТ 1864
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У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением. Остальные все эвакуированные чувствуют себя хорошо, ни у кого нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ.
Всего в Татарстан доставили восемь пассажиров. Среди них - один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке.
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А на карті розповсюдження коронавірусу в рохляндії чистота і порядок. Решение США о продлении санкций против РФ - позиция настоящего союзника и друга, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4095
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр.
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Товарооборот России с США.
За 9 месяцев 2019 года товарооборот России с США составил 19 424 116 949 долл. США, увеличившись на 5,79% (1 063 262 994 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт России в США за 9 месяцев 2019 года составил 9 522 292 320 долл. США, увеличившись на 6,25% (560 490 037 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Импорт России из США за 9 месяцев 2019 года составил 9 901 824 629 долл. США, увеличившись на 5,35% (502 772 957 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Не первый раз вставляешь это фуфло. Запиши в блокнот-США потребляют 20 млн в день!
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Спасибо, я в курсе. А добывают 13. Поэтому и приходится докупать.
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Ну и? О чем ты хочешь донести? Свою продают с востока, покупают из засРашки на западе. В разных техпроцессах нужна разная нефть. И газ оттуда везут, со своего месторождения, а свой продают в Китай и ЕС. Частные компании.
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Всё верно, только насчёт востока-запада не уверен.
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сильно много?)) т.е. США добывает 13 млн. в ДЕНЬ, или 400 млн.бар в месяц...
И купили в рашке аж 20 млн.бар за МЕСЯЦ, верно?))
кОшмар.. рашка захватила рынок енфти в США))


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"рашка захватила рынок енфти в США))" Это Ваши слова
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ага.. смеюсь с тебя.. поди, паникуешь что АЖ 20 млн в месяц идет из рашки?)
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п.с. https://investbrothers.ru/stata/stata_oil/zapasy-i-doby-cha-neft-ssha/
Запасы и добыча нефти (США)


МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в России к 2025 году, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook.
"На долю США придется 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива. К 2025 году общий объем добычи сланца в США (нефти и газа) превысит общий объем добычи нефти и газа в России", - отмечается в докладе.
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Кто это? свидетель пока что?
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- Что это за вой стоит на болотах , Беримор .?

- Это Цензор подкинул зебилам тему про Порошенка , сэр .! .
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А ты лахудра как залипла на Петю год назад, так и мастурбируешь. Отдохни на марше.
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