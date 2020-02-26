 Порошенко про продовження США санкцій проти РФ: "Потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Гарна новина з Вашингтону, який продовжив на черговий річний період дію санкцій проти Росії! Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності і солідарності з Україною", - підкреслив він.
За його словами, цим рішенням Сполучені Штати направляють чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам.
"Це і є позиція справжнього друга і союзника. Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію указів, які передбачають низку санкцій, введених раніше щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.
Усохни, неудачник!)))))
-чего от тебя спиртягой воняет? ты что бухала?
-нет, я просто стояла рядом с мальчиками которые бухали.
Сам с ними и мучайся
У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением. Остальные все эвакуированные чувствуют себя хорошо, ни у кого нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ.
Всего в Татарстан доставили восемь пассажиров. Среди них - один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр.
За 9 месяцев 2019 года товарооборот России с США составил 19 424 116 949 долл. США, увеличившись на 5,79% (1 063 262 994 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт России в США за 9 месяцев 2019 года составил 9 522 292 320 долл. США, увеличившись на 6,25% (560 490 037 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Импорт России из США за 9 месяцев 2019 года составил 9 901 824 629 долл. США, увеличившись на 5,35% (502 772 957 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
И купили в рашке аж 20 млн.бар за МЕСЯЦ, верно?))
кОшмар.. рашка захватила рынок енфти в США))
Запасы и добыча нефти (США)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в России к 2025 году, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook.
"На долю США придется 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива. К 2025 году общий объем добычи сланца в США (нефти и газа) превысит общий объем добычи нефти и газа в России", - отмечается в докладе.
- Это Цензор подкинул зебилам тему про Порошенка , сэр .! .