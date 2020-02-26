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 Політика України
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Все про:земля (526) виключення з фракції (5) Слуга народу (675) ринок землі (121) Кравчук Євгенія (26)

 Ми будемо засмучені, якщо деякі "слуги народу" не проголосують за землю, але це не може бути причиною для виключення, - заступник голови фракції Кравчук

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що якщо деякі нардепи від "СН" не проголосують за ринок землі - це засмутить керівництво, але не може бути єдиною причиною для виключення з фракції.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не виключаю, що у нас будуть ще якісь втрати серед членів фракції. Навіть не можу прогнозувати, коли і через що", - сказала нардеп.

На запитання про те, чому втрати можуть бути, Кравчук зауважила:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нашу ідеологію ми повернули до президентських виборів, коли в Зеленському побачив кожен щось своє, - "слуга народу" Кравчук

"Очевидно, в якийсь момент можуть бути рішення, які віддалять якусь частину. Якась частина буде за одне, а інша частина може бути постійно проти. У мене, наприклад, запитували: ви будете виганяти за те, що не проголосують за земельну реформу? Відповіла: ми, звичайно, будемо дуже засмучені. І президент, я думаю, засмутиться, коли побачить, що частина фракції не проголосувала за земельну реформу, яку він обіцяв, яку партія обіцяла. Це ж обіцянка всіх програм. Але, очевидно, це не може бути єдиною причиною виключення з фракції".

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178061
 
 
 Топ коментарі
 
Мерзость высшей степени! Эта особь говорит одно делает совсем другое. Она одна из авторов законопроекта о СМИ, журналистике, свободы слова...Внучка Гебельса как и Ткаченко, Бородянский.....
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Мерзость высшей степени! Эта особь говорит одно делает совсем другое. Она одна из авторов законопроекта о СМИ, журналистике, свободы слова...Внучка Гебельса как и Ткаченко, Бородянский.....
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А тех, кто проголосуют, линчуют, не??😁
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Донбасс и Крым не вернули . Что-то еще осталось .
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в каждой шутке есть доля шутки:" так землю вместе людями продавать будут, или нужно будет отдельно платить?"(c) Мы будем расстроены, если некоторые "слуги народа" не проголосуют за землю, но это не может быть причиной для исключения, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 8558
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По 100 ударов розгами по . .пе - каждому!!
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Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
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"Страна" выяснила, как и по сколько депутатам "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах. -"Руководители получили по 25-50 тысяч долларов на руки., замы главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" ,рассказали депутаты. /Траты Коломойского окупятся многократно после перепродажи юкрейнчернозём еврейским и российским латифундистам.
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"...мы, конечно, будем очень расстроены. И президент, я думаю, расстроится, когда увидит, что часть фракции не проголосовала за земельную реформу, которую он обещал..."

Обещал?

Да мне пофиг, обидится он или нет. Украинская земля - не собственность маркиза Карабаса!
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