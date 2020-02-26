 Кінець Російської Федерації почнеться з повернення Криму Україні, - "слуга народу" Потураєв

Про це заявив на форумі "Age of Crimea" народний депутат Микита Потураєв (фракція партії "Слуга народу"), коментуючи заяви експомічника президента РФ Владислава Суркова про Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що варто пану Суркову, який у своїх медитаціях дістався до таких дурниць, згадати, що колись Радянський Союз, на який вони там моляться і намагаються відновити, почав тріщати по швах і розвалюватися на шматки з Прибалтики. Так ось, я переконаний, що кінець того чудовиська ... під назвою Російська Федерація почнеться з повернення Криму додому, в Україну", - заявив Потураєв.

В оприлюдненому сьогодні інтерв'ю колишній помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "України немає", зате є "українство, тобто, специфічний розлад умів".

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