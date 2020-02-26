 Польщі потрібні українські лікарі, - Rzeczpospolita

Про це пише впливове польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це може стати розв’язанням проблеми відсутності фахівців у Польщі. Питання тільки в тому, чи прийме таку сміливу концепцію сама медична спільнота", - пише видання.

На думку автора Rzeczpospolita, аргумент про нібито більш низьку кваліфікацію українських медиків не витримує критики, адже різна освіта не означає автоматично меншу компетентність.

"Чи є у нас інший вибір? ... Зазвичай молоді поляки здобувають освіту за гроші платників податків, а потім прагнуть отримати більш прибуткову практику в багатших країнах", - сказано в матеріалі.

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Польща вже зіткнулася з подібною проблемою 20 років тому, зазначає видання. Тоді йшлося про те, щоб дозволити іноземцям надавати полякам юридичні послуги. Різко проти виступали юридичні корпорації. Але питання було вирішене позитивно, і виявилося, що приїжджі юристи справляються з роботою нічим не гірше польських.

"Звичайно, система охорони здоров'я більш складна. Рішення лікаря часто стосуються життя пацієнта, а не тільки стану його гаманця, тому систему добору персоналу слід створювати з обережністю. Йдеться не про відкриття кордонів для всіх медиків, а про поступове об'єднання їх з польською системою охорони здоров'я та її правилами", - зазначає видання.

Rzeczpospolita згадує досвід Великої Британії, яка також допустила до себе медиків-іноземців і зобов'язує їх щороку оновлювати ліцензії.

"Також було введено адаптаційне стажування, що дозволяє більше дізнатися про специфіку британської медичної практики, мови і навіть місцевої культури. На цю модель варто орієнтуватися", - підсумовує видання.