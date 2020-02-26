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 Події, Здоров'я
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Все про:Італія (375) Чернівці (131) госпіталізація (71) COVID-19 (330)

 Чоловіка, який повернувся з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА

У Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували вже другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

"Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки", - сказала посадовець.

Також вона розповіла, що грип у пацієнтів не підтвердився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178056
 
 
 Топ коментарі
 
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В Україну швидко вірус привезуть.
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потому что там тест системы работают, а у нас вируса нет.
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В Україну швидко вірус привезуть.
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Пневмония может быть вызвана бактериями или вирусом. Если у этих двоих не вирусное её происхождение, то она лечится антибиотиками и не имеет отношения к коронавирусу.
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зачем?
у них спросили - у вас чё? грипп?
те ответили - нет! откуда? просто сопли!
и тогда сразу диагноз - грипп не подтвердился


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А вот обязательно каждого госпитализированного в новости помещать???
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Чего они в Украину едут и везут эту заразу? Пускай сидят в этих Италиях.
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потому что там тест системы работают, а у нас вируса нет.
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у нас свої тест-системи. вони виявляють грип. наші системи самі з усамі
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Немає різниці звідки , рано чи пізно це мало статись. Цьому процесу Україна не може завадити. До чого тут макаронники? Завтра завезли б з Румунії.
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ти ще подивишся, що до нас його не завезуть, бо наші системі НАШІ і не виявлять саме той вірус. у нас помиратимуть від грипу. 38 вже є. і цих туди додадуть.
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За неделю гриппом заражено было 200К. И это не учитывая тех, кто к врачу не обращался. 10 умерло. Без всякого коронного вируса.
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ну так про грип у смі не так говорили, як про коронавірус. і дотого ж вже до грипу звикли. своє говно не так страшне. а тут заморська діч.
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Импорт - это у нас быстро!
С экспортом, проблема.
И вирусы в том числе.
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Свято наближається! Свято наближається! (с)
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дивлюся на сайти міністерств здоров"я різних країн і ось що бачу: повідмляєтья про стан ситуації спчатку у країні, а потім вже у світі. на сайті українському чогось перше речення про світ, а потім про Укаїну. добре, що перше речення відносно невелике і до нступного недалеко.
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у австріяк стоїть таке:
Stand, 26.02.2020, 10:00 Uhr
Bisher durchgeführte Testungen: 321
Bestätigte Erkrankungsfälle: 2
Coronavirus Hotline: 0800 555 621
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
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Я ще вчора написав, що в нас почнеться з Буковини. Хіба що пальму перехопить в останній момент Львів... Чоловіка, який повернувся з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА - Цензор.НЕТ 3605
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