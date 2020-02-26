 Чоловіка, який повернувся з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.
"Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки", - сказала посадовець.
Також вона розповіла, що грип у пацієнтів не підтвердився.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.
В Україну швидко вірус привезуть.
у них спросили - у вас чё? грипп?
те ответили - нет! откуда? просто сопли!
и тогда сразу диагноз - грипп не подтвердился
С экспортом, проблема.
И вирусы в том числе.
Stand, 26.02.2020, 10:00 Uhr
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https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html