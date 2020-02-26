 Ветеран УПА Сліпецький із Запорізької області отримав статус і посвідчення учасника бойових дій. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Документ йому урочисто вручили представники Міністерства в справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та Мелітопольського військового комісаріату. Робота щодо присвоєння ветерану УПА статусу учасника бойових дій тривала з березня 2018 року.

"У 1991 році ухвалюють закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Ветеранів УПА реабілітують. В 1993 році ухвалюють закон України про статус ветеранів війни, куди записують ветеранів УПА, але хитро записують: тих, хто воював до кінця 44-го року, і ті, які були реабілітовані як жертви політичних репресій. Закон ухвалили, а порядок видачі статусу учасника бойових дій їм затвердили лише в середі 2019 року. Виходить, що вони 26 років чекали на затвердження цього порядку видачі статусу учасника бойових дій ветеранам УПА", – розповів представник Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Запорізькій області Костянтин Денисов.

Привітати ветерана з отриманням статусу учасника бойових дій приїхали мелітопольські та запорізькі ветерани війни на Донбасі, волонтери та місцеві активісти.

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"Велика подяка, що згадали, а так ворог народу був. В УПА я вступив мені ще 17 років не було. Я в УПА вступив в 1944 році в березні місяці. І так я пробув там доти, поки не окупували все. Нас збиралися вивозити, а німці нас перехопили і забрали до табору. Нас 11 чоловік було: 10 було поранених, а я захворів на тиф. І ось так я остався живим, бо тих розстріляли німці… І так я був у німців у таборі, поки війна скінчилась. Звільнили американці нас. Приїхав додому, а вдома – до тюрми. Дали мені 15 років, але дійшло їм, що я неповнолітній – зменшили до 7 років. Це був Норильськ", – поділився своєю історією Костянтин Сліпецький.

Ветеран УПА Костянтин Сліпецький народився 1928 року у Чернівецькій області. У 1944 році вступив до лав куреня УПА "Лугового". Термін у таборі відбував до 1952 року. У 1970-х роках повернувся в Україну та оселився в Мелітопольському районі. У 1991 році був реабілітований як жертва політичних репресій.

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