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 Політика України
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Все про:Крим (8803) Бородянський Володимир (102)

 Втрата Криму відкрила Україні очі на саму себе: ми зрозуміли багато своїх колишніх помилок, - Бородянський

Окупація Криму допомогла Україні зрозуміти свої помилки, зокрема про те, що, не створюючи власний інформаційний простір, ми надаємо доступ ворожій пропаганді.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час форуму "Age of Crimea" (Час Криму), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Крим відкрив Україні очі на саму себе. Крим навчив нас бути Україною, і ми зрозуміли багато своїх колишніх помилок. Ми зрозуміли, що якщо не створювати і не захищати свій власний інформаційний простір, то він буде створений тими, хто вважає саме наше існування помилкою", - сказав Бородянський.

В цьому зв’язку міністр нагадав, що кримський псевдореферендум відбувся 16 березня, а українські телеканали перестали бути доступними на півострові вже з 5-го. Коли на Майдані лунала "Пливе кача...", кримчани дізнавалися інформацію про розстріли на Майдані через призму бачення телеканалів "Россия 1" та "Россия 24".

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"Ми реагували із запізненням. Російська пропаганда поступово переповзла у медіа з українською пропискою. Сьогодні ми намагаємося винайти рецепт інформаційних ліків. Але, на жаль, їх не існує. Звідси потреба пошуку ефективного інструменту боротьби з дезінформацією. І одночасно - побоювання створити репресивну машину", - зазначив Бородянський.

Він також додав, що ці пошуки вказали ще на одну помилку, яка потребує виправлення. "Це відновлення довіри до правоохоронних органів і, що надважливо, до суду. Відновлення довіри в суспільстві в цілому", - підкреслив міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178048
 
   
 Топ коментарі
 
Нічого подібного ви не зрозуміли.
Українські телеканали закодовані, люди дивляться кремль тв, скаженіють..
До того ж у владу повернулись люди януковича, а з нимиі репресивні методи в правоохоронних структурах.
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возобновление доверия к правоохранительным органам и, что крайне важно, к суду

О даааа!!! Липовая стряпня с делом Шеремета очень этому способствует.
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Крим утратила Україна, а не Бородянський. Бородянський втратив совість.
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Нічого подібного ви не зрозуміли.
Українські телеканали закодовані, люди дивляться кремль тв, скаженіють..
До того ж у владу повернулись люди януковича, а з нимиі репресивні методи в правоохоронних структурах.
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возобновление доверия к правоохранительным органам и, что крайне важно, к суду

О даааа!!! Липовая стряпня с делом Шеремета очень этому способствует.
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Крим утратила Україна, а не Бородянський. Бородянський втратив совість.
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Гебельс жарится в Аду...а его дело живёт в Украине в 21 веке...Бородянский, Ткаченко, Евг Кравчук.......
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Мерзкий негодяй...Это все поняли кто реально Ты и твои дружбаны....
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Создаем собственное информационное пространство, потом его кодируем на спутнике , мы предоставляем доступ вражеской пропаганде ?
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Тому ви закрили "іномовлення", закодували українські канали, і позбавили АТР державної підтримки. У вас регулярно слова розходяться з ділами. На словах ви , начебто, за Європу, а ділі в .... іншому напрямку
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если не создавать и не защищать свое собственное информационное пространство, то оно будет создано теми, кто считает само наше существование ошибкой Источник: https://censor.net.ua/n3178048
і саме тому ви закодували українські канали, що ускладнили доступ до них населення.
саме тому ви не закодували російські канали, які тепер дивитимуться замість українських.
і саме тому позбавили фінансування АТР.
і саме тому не вважаєте за потрібне реагувати на проросійські вибрики інтеру, зіка, 112, наш, страна юа та інш.
і саме тому підтримуєте обидлення населення контектом, який на суржику виготовляє 1+1, нло тв й інші.
і саме тому плануєте запускати спеціальний канал для окупованих територій знову ж таки з бидлячим контектом та сраною російською мовою.
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Почему-то подумалось, что будь вы тогда у власти,
вы бы по всему Крыму "сватов" крутили.. Ну ведь так же, а Бородянский ?
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Подельник Коломойского ,выдающий себя за философа-гуманиста-украинофила /Бородянський Володимир Володимирович. З 1998 року - комерційний директор газети «Московський комсомолець в Україні».З 2000 року - керівник відділу з управління медіа-активами «Альфа-банку». Банк входить в російський консорціум Альфа-Груп.Альфа-Груп - консорціум, що є однією з найбільших фінансово-промислових груп Росії. Штаб-квартира розташована в Москві. 21.10.2019.02:42
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Судячи з вибору Зе - ніхто нічого не зрозумів... на жаль
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от дурне і не лічиця!!! шо за больнийє рєфлєксії??? Кремль до двадцяттисячного постійного контингенту закинув ше стільки і захопив Крим як мародьор, скориставшись нашими клопотами з чужинською владою. Цей напад готувався довго та методично
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Именно поняв это, решили, что нужно позволить в раде выступать на кацапском и разрешить кацапам работать в украинских СМИ. Спрашивается: а что поняли? Чем поняли? С какой стороны поняли, туманнозелеголовые?
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