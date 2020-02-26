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 Суспільство, Здоров'я
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 Тест-системи на коронавірус спочатку будуть спрямовані до Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, - ЦГЗ

Перші регіони, які отримають тест-системи для виявлення коронавірусу - Львівська, Чернівецька та Закарпатська області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання щодо розподілу тест-систем для виявлення коронавірусу по областях України.

За його словами, має бути поетапний процес, оскільки необхідно проводити певне навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів.

"Ми очікуємо, що наприкінці цього тижня або на початку наступного тижня такі тест-системи будуть, перш за все, спрямовані у три основні області. Це Львівська, Чернівці і Закарпатська область. Це перші регіони, які отримають такі тест-системи. І ми спочатку проведемо відповідне навчання, і після того вони зможуть працювати на локальному рівні", - сказав він.

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На запитання, чому було обрано саме ці регіони, Кузін пояснив, що це регіони, де "найбільша кількість, за нашою інформацією, осіб, які працювали в Італії".

"Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв'язку із ситуацією в Італії", - додав він.

Кузін запевнив, що "поки таких тест-систем достатньо", їх вистачає на оперативні цілі. При цьому, за його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я готова надати додаткову кількість тест-систем упродовж 2-3 робочих днів.

"Ми також маємо надію, що найближчим часом ми зможемо підтвердити валідність наших національних виробників. І це буде також додаткова опція з використання тест-систем, які є. Також на світовому ринку вже починають з'являтися швидкі тести на новий коронавірус, і це також одна з опцій, яку, можливо, зможемо використовувати найближчим часом", - підсумував очільник ЦГЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178046
 
 
 Топ коментарі
 
Снова "будут, будет, будем ... ". Когда уже вы сделаете нормально свою работу и отчитаетесь что уже "есть"? Профаны хреновы.
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Снова "будут, будет, будем ... ". Когда уже вы сделаете нормально свою работу и отчитаетесь что уже "есть"? Профаны хреновы.
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шапито 95 оно и в Африке шапито, а остальные хай дохнут.
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Больных в Полтаву, а тесты во Львов. Я конечно не против, но кто-то нагнетает специально.
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Так у Полтаві здорові українці з Китаю)))
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"Мы ожидаем, что в конце этой недели или в начале следующей недели такие тест-системы будут, прежде всего, направлены в три основные области, а что у нас больше нет приграничных областей, и портов, или отправляют только туда где хай поднимают.
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Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова. ФОТО+ДОКУМЕНТЫ
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Ну все мировая фарм мафия - добилась результата. Любое дермицо теперь будет лететь как горячие пирожки . На смертность это конечно ни как не повлияет (дай бог чтобы не увеличивало) Но бабла все причастные заработают - мама не горюй .
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Тест-системы на коронавирус мы в состоянии производить сами в Украине. Это не разработка новой вакцины, и опробовано во многих странах.
Почему у нас до сих пор нет тест-систем в каждом городе?! Эпидемия длится уже дольше месяца.
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а остальные пусть живут? тогда хоть на Волынь завезите вирус, что бы Польша границу закрыла
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Вони ще тиждень тому казали що все готово ))
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Кузин заверил, что "пока таких тест-систем достаточно"
Тест-системи на коронавірус спочатку будуть спрямовані до Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 619
Но для Харьковской, Днепропетровской ... - зась.
.
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Шануймося українці!
Жарти жартами,але пункти пропуску на ОРДіЛО!
Температуру міряйте на вході-бо такого нанесуть.
В Росії з Китаєм 4000 км практично відкритого кордону,
а дані на онлайн карті підозріло скромні.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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