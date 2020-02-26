 Нашу ідеологію ми повернули до президентських виборів, коли в Зеленському побачив кожен щось своє, - "слуга народу" Кравчук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Уже пів року минуло, а ми вирішили, що в принципі наша ідеологія - вона така, помірність у всьому. Цей центризм. З ідеологією ми фактично повернулися до виборів президентських, коли кожен виборець побачив у кандидаті Володимирі Зеленському, щось своє. Ми не хочемо кидатися в якісь крайнощі. Не треба радикальності", - сказала нардепка.
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Нагадаємо, 15 лютого партія "Слуга народу" обрала як свою ідеологію "український центризм".
и квартал его 95 тоже гавно
просто скажите спасибо Петру Алексеевичу за место у корыта
он наверное просто решил что так для Украины будет лучше(
брехня про воровство Порошенко как родная зашла в твой мозг
- У вас?
- Два-с:
- Умеренность и аккуратность.
- Чудеснейшие два! и стоят наших всех.
А в Трускавце не учили, что у шоблы идеологии не бывает)))))))
сельодку вам прописывать нада безмерно...
🤣
попутно оболгав Пороха
"- доктор , дайте мне таблеток от жадности ! ... и побольше !!! , побольше !!!!! "
Хіба що... "жрать+срать+ржать+Г+Г" - але вони ніде в своїх програмних документах цієї ідеології не записали
В смысле каждый видит в нём своё?
То є так! Від людини, яка тіко бреше, поливає лайном свого опонента, криком кричить про недоліки "папєрєднікав" кожен вправі очикувати виправлення всього того, що озвучувалось. Але ідея СН є в тому, що вони лише облили лайном "папєрєднікав", вказали на їх недоліки, але виправлять нічого не збирались! То вже кожен сам собі намріяв, а вони "Я вам нічего нє абєщал" і все на тому...
А розгрібати весь той популізм і мрії совкодрочерів доведеться решті українців.