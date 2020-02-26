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 Політика України
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Все про:ідеологія (18) Слуга народу (675) Кравчук Євгенія (26)

 Нашу ідеологію ми повернули до президентських виборів, коли в Зеленському побачив кожен щось своє, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зараз ідеологія партії є помірністю в усьому.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Уже пів року минуло, а ми вирішили, що в принципі наша ідеологія - вона така, помірність у всьому. Цей центризм. З ідеологією ми фактично повернулися до виборів президентських, коли кожен виборець побачив у кандидаті Володимирі Зеленському, щось своє. Ми не хочемо кидатися в якісь крайнощі. Не треба радикальності", - сказала нардепка.

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 15 лютого партія "Слуга народу" обрала як свою ідеологію "український центризм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178045
 
 
 Топ коментарі
 
Вислюцизм? Это не идеология. Это просто вислюцизм.
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Дура, это на выборах как то прокатило -по быстрому, пока никто ни во что не врубился) сейчас с&ки урода только смерть свою приблизят таким образом...
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Дура, это на выборах как то прокатило -по быстрому, пока никто ни во что не врубился) сейчас с&ки урода только смерть свою приблизят таким образом...
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Вислюцизм? Это не идеология. Это просто вислюцизм.
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ничего я в нем своего не увидел от слова совсем
и квартал его 95 тоже гавно
просто скажите спасибо Петру Алексеевичу за место у корыта
он наверное просто решил что так для Украины будет лучше(
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ну вот, а говоришь ничего своего не увидел )))

брехня про воровство Порошенко как родная зашла в твой мозг
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Тобто ідеології нема? А як на сюмене, ідеологія очевидна - гмабуй усе, що дають грабувати, роби все, за що не будеш відповідати, оргуц усім, за що дають гроші чи інші преференції і головне - по давай народу це все у форматі шоу.
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- Нет-с, свой талант у всех...
- У вас?
- Два-с:
- Умеренность и аккуратность.
- Чудеснейшие два! и стоят наших всех.
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Идеологию??????
А в Трускавце не учили, что у шоблы идеологии не бывает)))))))
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цей балаган проходив в Трускавці. за це місцеві горобці їм обісрали комірці. що б більш ніхто із них не міг з*явитись в Трускавці. ОТ ЯК буває
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Не знаю как там с "умеренностью" , но
сельодку вам прописывать нада безмерно...
🤣
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не они увидели, а им по телевизору показали,

попутно оболгав Пороха
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Который не пустил в Украину орков и настроил весь нормальный мир против ху..а
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про умеренность :
"- доктор , дайте мне таблеток от жадности ! ... и побольше !!! , побольше !!!!! "
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сспочатку вони "ісповедували" лібертаріанство! Боже мій!!! Уявляєте слова "лібертаріанство" або Наох Чомский із рота Зеленського(правда він таке і не говорив, голова ж не розрахована для такихсллів). Потім рух наближеній до соціалізму. і раптом БАХ - а ми вже центристи!!!! Ви уявляєте яка каша в голові їх лідерів????? Простим депутатам легше ,що лібертаріанство, що центризм.Хоча останнє слово саме крашще - воно якесь зрозуміле їм. А те - ліберту..., ліберас... Тьху!!!
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во-во, ідеологія в зебілів відсутня як така!
Хіба що... "жрать+срать+ржать+Г+Г" - але вони ніде в своїх програмних документах цієї ідеології не записали
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Зеленский как зеркало украинской революции?
В смысле каждый видит в нём своё?
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Ви , слуги драні , щоб не збрехати і слова сказати не можете? Хай Бог милує , щоб я в отій зе щось своє побачив ! Це треба таке ляпнути !
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Который не пустил в Украину орков и настроил весь нормальный мир против ху..а , акозлы , за то что им на голову не падали кацапские бомбы выбрали зебарана .
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Хороша партия. Переобувается на ходу. Чтоб вас тварей волной унесло куда подальше.
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С идеологией мы фактически вернулись к выборам президентским, когда каждый избиратель увидел в кандидате Владимире Зеленскому, что-то свое. Источник: https://censor.net.ua/n3178045

То є так! Від людини, яка тіко бреше, поливає лайном свого опонента, криком кричить про недоліки "папєрєднікав" кожен вправі очикувати виправлення всього того, що озвучувалось. Але ідея СН є в тому, що вони лише облили лайном "папєрєднікав", вказали на їх недоліки, але виправлять нічого не збирались! То вже кожен сам собі намріяв, а вони "Я вам нічего нє абєщал" і все на тому...
А розгрібати весь той популізм і мрії совкодрочерів доведеться решті українців.
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