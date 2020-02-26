 Перший у Латинській Америці випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Бразилії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу газета "Фолья ді Сан-Паулу".

Чоловік, у якого запідозрили зараження коронавірусом, відвідав Італію з робочою поїздкою в період з 9 по 21 лютого. В Італії на цей момент виявили найбільшу кількість випадків зараження вірусом серед інших європейських країн.

Він звернувся по допомогу 24 лютого в одну з лікарень Сан-Паулу після повернення з поїздки в Ломбардію. В даний час пацієнта ізольовано, його стан стабільний.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії, як очікується, пізніше виступить з офіційною заявою з приводу виявлення першого випадку зараження COVID-19.

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Бразилія стала першою латиноамериканською країною, громадянин якої заразився новим коронавірусом.

Новий коронавірус COVID-19, що викликає пневмонію, почав поширюватися з китайського Ухань - адміністративного центру провінції Хубей - у грудні 2019 року.

За останніми даними, в світі кількість тих, що заразилися коронавірусом перевищило 80 тис. осіб, летальний результат зафіксовано у більш ніж 2,7 тис. випадків.