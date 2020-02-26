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Все про:Крим (8803) репресії (889) політв'язні (1127) кримські татари (1516) Коляда Оксана (39)

 Окупанти переслідують з політичних і релігійних мотивів 90 кримчан, - Коляда

З політичних і релігійних мотивів у Криму переслідується щонайменше 90 осіб, і їхня кількість постійно зростає.

Про це під час Форуму Age of Crimea (Час Криму), який присвячений Дню кримського опору російської окупації, заявила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними правозахисників, у 2019 році на півострові зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, так званих бесід, 335 випадків арешту, 33 винесені вироки щодо політв'язнів Криму, 252 випадки продовження строків тримання під вартою. Відомо про 578 випадків порушення прав на справедливий суд, 90 випадків - на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я, 69 етапувань політв'язнів", - сказала вона.

За її словами, за політичними та релігійними мотивами на півострові переслідуються сьогодні щонайменше 90 осіб, і їх кількість постійно зростає.

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"Серед них – Наріман Мемедемінов, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Руслан Сулейманов, а також правозахисники Емір-Усеїн Куку та Сервер Мустафаєв", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178042
 
 
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мне интересно сколько крымских татар погибло в АТО хотя бы за прошлый год
я к тому что нефиг разделять граждан Украины по национальному признаку
а то складывается впечатление что в оккупированом крыму страдают одни татары
или они страдают там больше чем украинци
хер им а не автономию!
Я ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ!
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Хорошо было в Крыму до 2014 - го года , пока ху@ло своё рыло туда не вставил . Все были равны , с деньгами и без . Теперь , когда побывал в Хорватии , Черногории , Италии , Турции , Египте , вспоминаешь отдых в Крыму как детство . Всё равно тянет . Это наша земля и люди , наши вкусные креветки и кукуруза на пляже .
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А мене не тягне. Зовсім. Світ великий і прекрасний а кримчани, як виявилось, тупі совкові жлоби. Їх всіх потрібно позбавити українського громадянства і виселити на "історическую родіну".
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Вибачте, Шановний! Взагалі, я з Вами згоден. Але, це просто в Вас дитинство "бродить".Всі там були)).
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Кажете, татарський опір в Криму? Нема там ніякого опору, так, дешеві понти. Опір, це коли в гори і зі зброєю в руках.
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Тю... Кацапи переслідують усіх - і чужих і своїх - граючись як інфантильні дебіли в "Царя Гори". Їм пофіг будь хто і будь що в прагненні самоствердження за чийсь рахунок. Досить їх ізолювати і вони успішно влаштують самі собі справжнісіньке пекло...
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