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Все про:законопроект (947) підлітки (123) Слуга народу (675)

 Нардепка від "Слуги народу" Булах, колишній офіс якої намагалися підірвати через законопроєкт про підлітків: "Буде новий комплексний проєкт закону"

Лада Булах розповіла про "відеозверненнях у стилі ІДІЛ" і вибухи біля свого колишнього офісу. Депутат бачить причини в законопроєкті №2684, який розширює права підлітків на отримання медичної допомоги, і анонсує новий комплексний законопроєкт.

Про це Лада Булах розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

За її словами, "тексту в цьому документі було трохи більше, ніж на сторінку". Проєкт закону містив 2 головні тези, пояснила Булах.

"По-перше, я запропонувала імплементацію рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я вважати осіб від 10 до 18 років вже не дітьми, а підлітками. Другий момент - це всього лише приведення інших законів у відповідність із Цивільним кодексом у частині права підлітків з 14 років здійснювати операції у вигляді підписання декларації з сімейним лікарем за вибором самого підлітка", - пояснила депутат.

Через цей законопроєкт їй стали погрожувати, розповіла Булах.

"Спочатку це були відеозвернення у стилі ватажків терористів ІДІЛ. Потім були плакати під офісом партнерської благодійної організації, а згодом були і вибухи біля офісу, де я раніше працювала", - поділилася вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомі намагалися підірвати офіс "100% життя" і залишили записку для члена організації, "слуги народу" Лади Булах

На тлі цього частина ЗМІ писали про законопроєкт неправду аж до "істерії в пресі", зазначає Булах.

"Стверджували, нібито мій законопроєкт дозволяє змінювати стать з 14 років (навіть натяку на цю нісенітницю в документі немає!), дозволяє аборти з 10 років (треба ж таке вигадати!), дає можливість підліткам уникати обов'язкового лікування (у нас взагалі не існує обов'язкового лікування, крім небезпечних психіатричних випадків і тільки за рішенням суду, тому в моєму законопроєкті взагалі про це не говорилося і не могло бути!)", - підкреслила вона.

За словами нардепа, кампанія проти законопроєкту дала "позитивний результат".

"Мої колеги вирішили піти значно далі: розробити масштабний законопроєкт, який вирішує цілий комплекс проблем підлітків. Для цього вже створено міжкомітетську робочу групу", - розповіла вона.

Очікується, що перше засідання цієї групи відбудеться вже в цей четвер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 17 січня невідомі намагалися підірвати офіс "100% життя" і залишили записку для члена організації, "слуги народу" Лади Булах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178039
 
 
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Пля а я всё думал кого он мне напоминает Нардеп от "Слуги народа" Булах, бывший офис которой пытались взорвать из-за законопроекта о подростках: "Будет новый комплексный проект закона" - Цензор.НЕТ 842

Нардеп от "Слуги народа" Булах, бывший офис которой пытались взорвать из-за законопроекта о подростках: "Будет новый комплексный проект закона" - Цензор.НЕТ 8938
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А что? Похож. Или похожа. Не знаю, как правильно в данном случае.
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ты что в детстве вообще книжек не читал(а)? не знак как спросить правильно
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Наверное, я не совсем верно высказался. Я о Булах.
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она же из Зе команды, значит волшебник изумрудного города к ней тоже относится
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Хочешь удивить родителей? Не забудь поменять пол. То-то родители удивятся...С другой стороны, теперь родители будут просто вынуждены проверять у деток уроки, интересоваться жизнью деток, а возможные перекосы исправлять уже в момент, когда они только проявляются. Например, с помощью ремня. Многим помогает.
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Даешь право подросткам менять почку на айфон!
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