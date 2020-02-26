 "Хотіли зірвати обмін", - Пристайко про ескалацію на Донбасі

Про це Пристайко повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, остання провокація на Донбасі, коли окупанти намагалися 18 лютого прорватися через лінію розмежування, була спрямована на зрив домовленостей, які реалізуються після зустрічі лідерів країн "нормандського формату".
"Зараз найбільша домовленість, яку ми очікуємо і над якою ми працюємо, - це масовий обмін людей. Це дуже складна, дуже чутлива тема, яку легко зірвати проведенням якоїсь такої операції, в результаті якої гинуть люди, як це сталося (на Луганщині)", - сказав Пристайко.
"Проста і доволі примітивна провокація з убивством нашого солдата, на думку її організаторів, може призвести до зриву цього процесу. Ми тримаємося до цього часу, маючи більш високу мету", - зауважив глава МЗС.
Він уточнив, що провокація на Донбасі була вчинена з боку Російської Федерації і тих військ і найманців, яких підтримує, фінансує, озброює і навчає Росія.
Він додав, що Україна хоче звільнити тих, хто перебуває на території окупованого Донбасу, Криму і у в'язницях РФ.
Глава МЗС повідомив, що президент України Володимир Зеленський не комунікував з президентом Росії Володимиром Путіним після цієї провокації, але до неї в них була телефонна розмова. При цьому його запитали, чи загалом Україна комунікувала з Росією після цієї провокації.
"Україна не тільки з Росією комунікувала, Україна комунікувала всюди. Я щойно повернувся з Нью-Йорка, де я зустрівся з генеральним секретарем ООН... з великою кількістю наших колег. В кожному разі ми повідомляли, що сталося, чому це відбувається, показуємо щоразу кожну провокацію, яка відбувається. Доводимо, якщо провокації будуть відбуватися - то сам мирний процес під загрозою", - підкреслив Пристайко.
Також глава МЗС уточнив, що зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим зустрічі не проводив.
Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
а так как они в основном командуют ... ну ты поняв
деньги куют
Вот так всегда и начинается, сперва - глаза в глаза, потом - губы в губы,
а дальше - страшно и подумать..
Тебя бы ***** на место этого солдата. Интересно чтобы ты запел про высокую цель.
Расскажи про неё его родителям.
кому провокация и высокая цели.... а кому единственная жизнь!!!
Вас просто поставили на коліна і вовтузять пикою по багну.
Ригіанали тепер скрізь - завдяки Зеленському. Боротись за державу теперішня влада не здатна.
Чи невідомі порохоботи ЗСУ,що не захотіли віддавати без бою свої СП ?
Хто ці невідомі ? чому пан міністр не хоче ділитись інформацією ? Засекречено ?
это все - попытка сорвать обмен?
ой ржу не могу с ИДИОТА!!!!
Придурок, лугандонцы без московского соизволения и не пернут!!!!
И без этого же соизволения никакого обмена не будет!!!!
И повлиять никто на это не может!!!
рашка доказала, что х-й она на все ложила!!!!
Кирилл Данильченко ака Ронин
Простыми словами о том, что произошло 18 февраля на Бахмутке у плацдарма ВСУ по линии Золотое - Орехово -Новотошковское -Желобок -Крымское. Без циничного обстрела и кровоточащих ран. Бахмутка - оперативно важный сектор. Зона ответственности двух наших бригад в эту ротацию - «чёрных запорожцев» 72 и 93-й. Выход на Луганск, Первомайск и Кировск - достаточно быстрый выход. Потому что все эти посты, взводные опорные пункты и «глаза» - это передовое охранение, патрули, сапёры и корректировщики огня. А основные силы «корпусов» будут разворачиваться из застройки, из ППД вне зоны работы нашей артиллерии и в виде дежурных батальонных групп ВС РФ у границы, а не у линии соприкосновения. Поэтому «республики» стараются держать в секторе руку на пульсе, чтобы не получилось как с «Дерзкой» или пригородами Горловки, тем более что Желобок подвергается регулярному давлению ВСУ.
Плюс трасса Р-66, где посты нужно снабжать, распыляя ресурсы - противник неоднократно попадал под ПТУР по дороге к Желобку, приходится разгружать машины за несколько сот метров за Голубовским, есть риск попасть под подходящий под Минск «Василек». Плацдарм растягивает коммуникации «молодой республики», а ещё тут командные в секторе высоты дальше к Крымскому - 150.3 и 175.9. Там ВСУ удобно размещать контрбатарейные РЛС и хорошо заводить беспилотники в тактический тыл к Сентяновке и Славяносербску. При этом у нас остаются развязаны руки - и САУ, и реактивной артиллерией можно комфортно работать, прикрываясь Донцом, в случае угрозы быстро разворачиваясь за рекой из мест отведения. Высоту 175.9, довлеющую над трассой к бывшему «31» блокпосту ВСУ, мы контролируем с начала конфликта, именно здесь убился комбат Цвях, стоит убитый танк 2 ОМСБр сепаратистов, и в своё время «ЛНР» положила немало бойцов в попытках овладеть господствующими холмами.
Поэтому ничего нового - бои у Смелого и 31 блокпоста, артиллерийская война на Бахмутке, с лунным ландшафтом вокруг «номерных» ВОП, потом первое обострение у Желобка. А ещё нападение на блокпост «Айдара», когда гарнизон забросали ручными гранатами и накрыли пехоту во время выдвижения маневренной группы. Тогда ВСУ потеряли 5 человек, а штурмующих почти всех посекло трёхсотыми от входящих бригадной артиллерийской группы. Так что эпизод не единственный - в секторе постоянно неспокойно. Боевики очень бы хотели срезать плацдарм, прикрыть фланг рекой и сократить линию боевого соприкосновения, обезопасить Кировск с Первомайском. Мы бы хотели обезопасить трассу Р-66 по всей её длине - выдавить посты, создать полосу обеспечения, линию минирования и загнать боевиков в застройку. Потому что снабжение выступа - трудная задача. Сеть проселочных дорог, балок, яров и посадок - не лучший маршрут для бортовых автомобилей и цистерн, особенно в случае «каши» во время теплой зимы. Для плацдарма даже пришлось наводить сразу два понтонных моста у Крымского - они хорошо видны на любой спутниковой карте. Вторая причина - это спорный по Минску сектор. Вот такой клубок противоречий.
Обострился он в начале февраля - неподалёку от зоны разведения в Золотом. Серая зона между Голубовским и Орехово после отведения стала ареной борьбы «Призрака» и 72-й. Ибо можно было не опасаться флангового огня у Золотого-4 и стороны пошли на нейтральную полосу. «Призрак» пытался расширить зону контроля и тактически улучшить позиции, копая новый наблюдательный пункт. Но постоянный гарнизон боевики там не держали - просто команды, занимавшиеся земляными работами. 130 ОРБ и ротная группа 72-й заняла его и вышла на соседнюю высоту, охватив основную позицию 14 МСБТер «Призрак». К тому времени, а это начало января, в секторе уже вертелось во всю при помощи миномётов, станковых гранатомётов и налётов артиллерии. Подрыв ГАЗ-66 с погибшим водителем 130 ОРБ, накрытый миномётами расчёт беспилотника боевиков, погибший снайпер и старший солдат у 72-й, немало раненых с обеих сторон. Создание полосы обеспечения - всегда кровавая работа, потому что ты выходишь из подготовленных позиций в чистое поле. Окопы небольшие, 20-30 метров в длину. Блиндажи для отдыхающей смены - 4-6 человек хорошо если помещается, например, на знаменитых Алмазах блиндаж был на 4 бойца. Часть копает и ставит управляемые мины, часть дежурит на постах, при регулярном огневом давлении. Это не ВОП - это место для отдыха патрулей, корректировщиков огня и будущие огневые позиции для крупнокалиберных пулемётов и СПГ. В перспективе, если закончатся земляные работы.
Утром 18 февраля противник подтянул в сектор «корпусную» 152-ю артиллерию, 122-мм орудия помимо дежурных батарей и провёл короткую артиллерийскую подготовку. Причём на широком фронте - от Золотого и Орехово до высот у Крымского. Небольшие окопчики у Орехово, которые и были целью, обрабатывали миномётами - по ним за короткое время было выпущено полторы сотни мин. Артиллерия отсекала подходы и работала по тактическому тылу. 72-я ответила средствами усиления бригады и батальонными миномётами - началась канонада. В это время штурмовые группы «Призрака» вступили в ближний бой с гарнизонами НП. Два десятка человек против дежурной смены вряд ли больше 10 бойцов 72-й. По блокам у Р-66 близ Новотошковского вели беспокоящий огонь - это зона ответственности 93-й бригады. Там, кстати, работали каруселью танки пророссийских сил - сковывая наши подразделения и не давая им прийти на помощь с фланга. Танки, тяжёлая артиллерия, артиллерийская подготовка, включая по Крымскому и высотам - операция готовилась не один день, накапливали боеприпасы на грунте, разворачивали ствольную из зоны отведения.
С наблюдательных пунктов гарнизоны ВСУ отошли по приказу, вряд ли у них там с собой в рюкзаках были цинки для многочасового боя. Командование включило в ответ наши 152-е и «Грады» реактивного дивизиона, в свою очередь отсекая подходы к опустевшим окопам. У 72-й на позиции остался один убитый гранатомётчик с ранением в голову. Официально подтверждено 4 раненых - не только с передовых постов, но и после прилётов по тактическому тылу. Канонада продолжалась часа три - стороны обменялись двумя тысячами снарядов и мин, лупили БМП и танки. Штурмующие также официально признали потерю одного бойца, есть в «Призраке» и раненые, включая тяжёлых осколочных. Присутствует трое тяжёлых у 4-й бригады «ЛНР», контузии и осколочные от прилётов наших подарков. Судя по тому, что фото тела убитого бойца 72-й выложены противником, идущим под белым флагом и в составе ОБСЕ - перепаханные позиции снова серая зона. Тактическая неудача ВСУ - не удалось закрепиться и отрезать позицию «Призрака», предыдущие жертвы и тяжёлая работа пошли прахом. Но наступающие также понесли тяжёлые потери - вместе с недавним прилётом по блиндажу «Брянки» убитыми, ранеными и контуженными вышла из строя половина взвода менее чем за две недели. Воевать трудно, особенно когда противник может включить сотни единиц ствольной артиллерии, которых нельзя подавить ни авиацией, ни провести глубокое наступление сквозь застройку, ни ловить их залпами реактивных дивизионов при КББ. Это актуально для обеих сторон почти в любом секторе.
Касаемо того, что обострение началось из-за продвижения в серую зону или отведения у Золотого-4 и открытого фланга. Это война, и её нельзя закончить в голове или политическим решением. Когда посты сторон находятся в соприкосновении, приходится занимать высоты, минировать балки, копать новые позиции, совершенствовать систему огня. Иначе это сделает противник и начнёт убивать в более комфортных условиях. Война патрулей в серой зоне, чтобы не дать активно работать снайперам и сапёрам, будет всегда требовать поддержки миномётов, те в свою очередь придётся подавлять ствольной. Без введения миссии ООН и создания ДМЗ добиться стойкого прекращения огня практически невозможно. А кто у нас против введения вооружённой миссии? Кремль. Вот и все ответы на наши вопросы - когда же закончится война. Обострение на сегодня может начаться почти в любом секторе и в течение часа перейти в обмен пакетами реактивной артиллерии и сотнями снарядов. Это факт, который нельзя игнорировать.