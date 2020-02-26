 "Хотіли зірвати обмін", - Пристайко про ескалацію на Донбасі

Про це Пристайко повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, остання провокація на Донбасі, коли окупанти намагалися 18 лютого прорватися через лінію розмежування, була спрямована на зрив домовленостей, які реалізуються після зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

"Зараз найбільша домовленість, яку ми очікуємо і над якою ми працюємо, - це масовий обмін людей. Це дуже складна, дуже чутлива тема, яку легко зірвати проведенням якоїсь такої операції, в результаті якої гинуть люди, як це сталося (на Луганщині)", - сказав Пристайко.

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"Проста і доволі примітивна провокація з убивством нашого солдата, на думку її організаторів, може призвести до зриву цього процесу. Ми тримаємося до цього часу, маючи більш високу мету", - зауважив глава МЗС.

Він уточнив, що провокація на Донбасі була вчинена з боку Російської Федерації і тих військ і найманців, яких підтримує, фінансує, озброює і навчає Росія.

Він додав, що Україна хоче звільнити тих, хто перебуває на території окупованого Донбасу, Криму і у в'язницях РФ.

Глава МЗС повідомив, що президент України Володимир Зеленський не комунікував з президентом Росії Володимиром Путіним після цієї провокації, але до неї в них була телефонна розмова. При цьому його запитали, чи загалом Україна комунікувала з Росією після цієї провокації.

"Україна не тільки з Росією комунікувала, Україна комунікувала всюди. Я щойно повернувся з Нью-Йорка, де я зустрівся з генеральним секретарем ООН... з великою кількістю наших колег. В кожному разі ми повідомляли, що сталося, чому це відбувається, показуємо щоразу кожну провокацію, яка відбувається. Доводимо, якщо провокації будуть відбуватися - то сам мирний процес під загрозою", - підкреслив Пристайко.

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Також глава МЗС уточнив, що зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим зустрічі не проводив.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.