 МВС РФ заявило про затримання чотирьох "українських нарковиробників" і вилучення близько тонни "синтетики"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Затримано чотирьох громадян України, які займалися їх (наркотиків. - Ред.) виготовленням, і шість міжрегіональних кур'єрів", - розповів Колокольцев.

У МВС повідомили, що затримані з початку 2018 року по вересень 2019 року нібито синтезували наркотики в орендованому будинку у Внуковському сільському поселенні Московської області. На території одієї з ділянок співробітники поліції виявили схованку з наркотиком альфа-PVP масою 7,6 кілограма.

На слід ймовірних організаторів кримінального бізнесу силовикам вдалося вийти після затримання їхніх спільників, які доставляли заборонений товар у міста Приволзького, Сибірського і Уральського федеральних округів. Двох українців російські поліцейські затримали, зупинивши їхній автомобіль на Горьківському шосе у Володимирській області.

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Крім того, співробітники поліції виявили нарколабораторію на цокольному поверсі будинку в Олександрівському районі того ж регіону. У ній було вилучено 368 кілограмів альфа-PVP, понад 1,8 тонни прекурсорів та затримані ще двоє громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів. Пізніше в лісовому масиві поліцейськими також було знайдено схованку з альфа-PVP масою понад 30 кілограмів, а в сусідньому гаражі ще 197 каністр об'ємом 40 літрів кожна, наповнених нарковмісною рідиною. За даними відомства, загальна маса сухого залишку наркотику, розчиненого в каністрах, після висушування до постійної величини становила 578 кілограмів.

Підсумком оперативно-розшукових заходів, які проводилися протягом п'яти місяців, стало порушення поліцією кримінальних справ за частиною 5 статті 228.1 (незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 2 статті 228.3 КК РФ (незаконні придбання, зберігання або перевезення прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин).