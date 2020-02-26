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 Події, За кордоном
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Все про:затримання (3115) МВС РФ (37) наркотики (930) Росія (26548) українці (1734)

 МВС РФ заявило про затримання чотирьох "українських нарковиробників" і вилучення близько тонни "синтетики"

Глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів ліквідували велику нарколабораторію у Володимирській області і вилучили майже 1 тонну наркотиків. Серед затриманих - нібито 4 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Затримано чотирьох громадян України, які займалися їх (наркотиків. - Ред.) виготовленням, і шість міжрегіональних кур'єрів", - розповів Колокольцев.

У МВС повідомили, що затримані з початку 2018 року по вересень 2019 року нібито синтезували наркотики в орендованому будинку у Внуковському сільському поселенні Московської області. На території одієї з ділянок співробітники поліції виявили схованку з наркотиком альфа-PVP масою 7,6 кілограма.

На слід ймовірних організаторів кримінального бізнесу силовикам вдалося вийти після затримання їхніх спільників, які доставляли заборонений товар у міста Приволзького, Сибірського і Уральського федеральних округів. Двох українців російські поліцейські затримали, зупинивши їхній автомобіль на Горьківському шосе у Володимирській області.

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Крім того, співробітники поліції виявили нарколабораторію на цокольному поверсі будинку в Олександрівському районі того ж регіону. У ній було вилучено 368 кілограмів альфа-PVP, понад 1,8 тонни прекурсорів та затримані ще двоє громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів. Пізніше в лісовому масиві поліцейськими також було знайдено схованку з альфа-PVP масою понад 30 кілограмів, а в сусідньому гаражі ще 197 каністр об'ємом 40 літрів кожна, наповнених нарковмісною рідиною. За даними відомства, загальна маса сухого залишку наркотику, розчиненого в каністрах, після висушування до постійної величини становила 578 кілограмів.

Підсумком оперативно-розшукових заходів, які проводилися протягом п'яти місяців, стало порушення поліцією кримінальних справ за частиною 5 статті 228.1 (незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 2 статті 228.3 КК РФ (незаконні придбання, зберігання або перевезення прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178032
 
 
 Топ коментарі
 
труїти кацапів то не злочин..
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Це кандидати на героїчну премію Гончарука МВД РФ заявило о задержании четырех "украинских наркопроизводителей" и изъятии около тонны "синтетики" - Цензор.НЕТ 200
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Может и "украинцы", те что с даунбаса МВД РФ заявило о задержании четырех "украинских наркопроизводителей" и изъятии около тонны "синтетики" - Цензор.НЕТ 1458
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Если там украинцы - наркодельцы, то явно сепары донбасские, пусть посидят в кацапской тюрьме и поменяют свои паспорта на кацапские.
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может они уже успели оформить гражданство, и уже не наши, и сразу стали на преступный путь.
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Их ещё от пети осталось пару вагонов.товарных.
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Петя тут каким боком? Методички не меняются?
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Це кандидати на героїчну премію Гончарука МВД РФ заявило о задержании четырех "украинских наркопроизводителей" и изъятии около тонны "синтетики" - Цензор.НЕТ 200
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да с востока начали разрушительную борьбу под видом коронавируса.
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"МежрегиАнальные курьеры"(с)
наверняка знали на что шли когда в мордор ехали
лет по 8 получат, если Зе на таких же кацапов не обменяет
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им что весь аргентинский кокс подбросили ?
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Скорее всего. Еще информация, возможно из той же оперы:
В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
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эт не те шо от биндеровцев спасались с 2014 года в кацапских ******?
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Конкурентов с рынка убирают . Коксу -зеленый свет (простите за неожиданный каламбур ))))
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Плохо, шо прикрыли, кацапов травить не грех
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RVP, не думал, что Вам лайкну. С высказыванием полностью согласен.
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Більше паспортів лугандонцям давайте.
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очередные строители заробитчане теперь станут заложниками до обмена
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На обмін...потім за кордоном реабілтація і кожному квартиру у Киіві
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На раше тудей они "гордые жители домбаса", а в милицейских сводках украинцы=)
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