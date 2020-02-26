 Додаткова перевірка мостів на аварійність почалася в Києві, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр держадміністрації.

"Останніми днями завершено додаткові обстеження на 9 штучних спорудах. Зокрема, Індустріальний, Либідський шляхопроводи, споруди біля станцій метро "Позняки" і "Осокорки". Особлива увага до Дегтярівського шляхопроводу. На цих об’єктах демонтували частини слабкого бетону. Роботи тривають цілодобово", – повідомив Олександр Густєлєв.

Він додав, що нині такі роботи тривають на трамвайному шляхопроводі над проспектом Шухевича і на споруді поблизу станції метро "Харківська".

Першочергово фахівці проводять роботи на шляхопроводах, які потребують термінового ремонту. Нині у Києві 101 така споруда (28 споруд – 5-го стану і 73 – 4-го).

"Зараз роботи йдуть на 5-ти спорудах, що потребують капітального ремонту та реконструкції. Зокрема: Борщагівський шляхопровід, міст метро через Русанівську протоку, пішохідний міст біля кінотеатру "Лейпциг", пішохідний міст на перетині вул. Василенка і просп. Любомира Гузара, а також шляхопровід поблизу станції метро "Шулявська". Тому до кінця цього року кількість штучних споруд 5-ї категорії зменшиться", – зазначив заступник голови КМДА.

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За його словами, особливу увагу приділено конструктиву споруд. Замінюють не тільки асфальтове покриття. Оновлюють монолітну плиту автопроїзду, гідроізоляцію, опори освітлення, бар'єрне огородження тощо.