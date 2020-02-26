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 Київські новини
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 Додаткова перевірка мостів на аварійність почалася в Києві, - КМДА

У Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" почали додаткові обстеження мостів на предмет їхньої аварійності. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр держадміністрації.

"Останніми днями завершено додаткові обстеження на 9 штучних спорудах. Зокрема, Індустріальний, Либідський шляхопроводи, споруди біля станцій метро "Позняки" і "Осокорки". Особлива увага до Дегтярівського шляхопроводу. На цих об’єктах демонтували частини слабкого бетону. Роботи тривають цілодобово", – повідомив Олександр Густєлєв.

Він додав, що нині такі роботи тривають на трамвайному шляхопроводі над проспектом Шухевича і на споруді поблизу станції метро "Харківська".

Першочергово фахівці проводять роботи на шляхопроводах, які потребують термінового ремонту. Нині у Києві 101 така споруда (28 споруд – 5-го стану і 73 – 4-го).

"Зараз роботи йдуть на 5-ти спорудах, що потребують капітального ремонту та реконструкції. Зокрема: Борщагівський шляхопровід, міст метро через Русанівську протоку, пішохідний міст біля кінотеатру "Лейпциг", пішохідний міст на перетині вул. Василенка і просп. Любомира Гузара, а також шляхопровід поблизу станції метро "Шулявська". Тому до кінця цього року кількість штучних споруд 5-ї категорії зменшиться", – зазначив заступник голови КМДА.

Також читайте: Дегтярівський шляхопровід капітально відремонтують, інші мости столиці додатково обстежать на аварійність, - КМДА

За його словами, особливу увагу приділено конструктиву споруд. Замінюють не тільки асфальтове покриття. Оновлюють монолітну плиту автопроїзду, гідроізоляцію, опори освітлення, бар'єрне огородження тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178030
 
 
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Надо строить новые мосты . Ремонт старых - освоение бюджета .
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в прошлом году уже была тотальная проверка. хоть одного проверяющего натянут за халатность?
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