 Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від "Голосу" Устінова. ФОТО+ДОКУМЕНТИ

Про це повідомила у фейсбуці нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Устінової, в рішенні РНБО щодо коронавірусу від 11 лютого зроблено помилки в назві компанії і прізвищі її керівника: "Замість Діаген написали Діоген, а замість Яриш - Ярош!"





Нардепка стверджує, що зробили це спеціально, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка вироблятиме начебто українські тест-системи для діагностики коронавірусу.

"І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу, точніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва", - пише Устінова.

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За інформацією нардепки, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка перебувають в Україні, а курирує питання новопризначений заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

"По лікарнях у регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

Але найгірше навіть не це, а те, що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали", - зазначає Устінова.



















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