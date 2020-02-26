 Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від "Голосу" Устінова. ФОТО+ДОКУМЕНТИ

Про це повідомила у фейсбуці нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Устінової, в рішенні РНБО щодо коронавірусу від 11 лютого зроблено помилки в назві компанії і прізвищі її керівника: "Замість Діаген написали Діоген, а замість Яриш - Ярош!"
Нардепка стверджує, що зробили це спеціально, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка вироблятиме начебто українські тест-системи для діагностики коронавірусу.
"І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу, точніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва", - пише Устінова.
За інформацією нардепки, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка перебувають в Україні, а курирує питання новопризначений заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.
"По лікарнях у регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не це, а те, що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали", - зазначає Устінова.
свого ж розуму не мають.
"Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных испытаний хранил нейтралитет. - Данте Алигьери,"
2. Почему при пэтрусе произошла регистрация кацапский конторы?
а от що робить в РНБО азірівський соратник ?
і досі все на Петьку будеш спихувать ?
втбхали вам кацащину на виборах, а ви свої ротяки повідкривали.
Выдыхай теперь.
серед нас немає зебілів.
ще раз повторюю - реєстрація у нас вільна.
В нас влада вже вмонтувалась в росію.
Але зелені довбні все одно скажуть, що зради нема.
якісніше ніж набори амплісеновських наборів у нас на жаль не має.
Ааа, вона ж у відпустці на Санжарах. Кацапські тести обов'язково треба купувати, вони його новачком для нас окропили.