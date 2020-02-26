EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  2474  51
Матеріали за темою:
Все про:вірус (312) Устінова (25) COVID-19 (330)

 Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від "Голосу" Устінова. ФОТО+ДОКУМЕНТИ

Українців можуть почати тестувати на наявність коронавірусу неперевіреними тест-системами з реагентами російського походження.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Устінової, в рішенні РНБО щодо коронавірусу від 11 лютого зроблено помилки в назві компанії і прізвищі її керівника: "Замість Діаген написали Діоген, а замість Яриш - Ярош!"

Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 01
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 02

Нардепка стверджує, що зробили це спеціально, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка вироблятиме начебто українські тест-системи для діагностики коронавірусу.

"І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу, точніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва", - пише Устінова.

Також читайте: На кордоні виявили кілька випадків підвищеної температури, на Закарпатті ізолювали автобус із людьми, - головний санітарний лікар Ляшко

За інформацією нардепки, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка перебувають в Україні, а курирує питання новопризначений заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

"По лікарнях у регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

Але найгірше навіть не це, а те, що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали", - зазначає Устінова.

Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 03
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 04
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 05
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 06
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 07Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 08
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 09
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 10
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 11
Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 12

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в аеропорту "Львів" ввели особливий режим. ФОТОрепортаж

Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від Голосу Устінова 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178029
 
 
 Топ коментарі
 
Это ужас что они творят. У агрессора закупают то, что можно купить в Китае или ЕС. Что за гниды,эти зеленые твари с высоченными зарплатами и заоблачными премиями, которые они сами себе и назначили за хреновую работу.
 показати весь коментар
 
Только одна мысль пришла...
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 6464
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства....

Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 702
 показати весь коментар
 
 
В офіційному документі наші рнбошники змінили назву підприємства та прізвище керівника з Діаген та Яриш - на Діоген та Ярош, щоб ніхто не знайшов росіский слід.
 показати весь коментар
 
 
Так по словам Зели, Гончарука и Данилова (правда если им верить) у нас тесты уже закуплены в достаточном количестве за средства резервного фонда СНБО. Что, снова ни разу не соврамши?
 показати весь коментар
 
 
на рашці закупили.
свого ж розуму не мають.
 показати весь коментар
 
 
ну таки эта контора и фуфловитамины продаёт через аптеки типа швейцарских-
 показати весь коментар
 
 
Пусть Зеля со своими зелеными клоунами в Раде и в правительстве выкупает эти кацапские коронавирусы.Клоуны конченые.
 показати весь коментар
 
 
Это ужас что они творят. У агрессора закупают то, что можно купить в Китае или ЕС. Что за гниды,эти зеленые твари с высоченными зарплатами и заоблачными премиями, которые они сами себе и назначили за хреновую работу.
 показати весь коментар
 
 
Та мне пох, я ни за того не голосовала ни за другого.
 показати весь коментар
 
Поэтому и жопа, что было пох.

"Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных испытаний хранил нейтралитет. - Данте Алигьери,"
 показати весь коментар
 
 
Просто уголовно-медицинский позор какой то, клинический...
 показати весь коментар
 
 
Что там с рейтингом зели ? До новых выборов дотянем ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
1. Шо такое "голос"?
2. Почему при пэтрусе произошла регистрация кацапский конторы?
 показати весь коментар
 
 
реєсруватись можна кожному.
а от що робить в РНБО азірівський соратник ?
і досі все на Петьку будеш спихувать ?
втбхали вам кацащину на виборах, а ви свої ротяки повідкривали.
 показати весь коментар
 
 
Вы свои ротяки во время пэтьки к его дупе пристраивали и не заметили, как при нем нарегистрировали контор с кацапскими хозяйками.
Выдыхай теперь.
 показати весь коментар
 
ніколи не прилаштовували.
серед нас немає зебілів.
ще раз повторюю - реєстрація у нас вільна.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
проверым на парашенки, шоб дожил до суда
 показати весь коментар
 
 
Я в шоці...
В нас влада вже вмонтувалась в росію.
Але зелені довбні все одно скажуть, що зради нема.
 показати весь коментар
 
 
Погуглил. Новосибирский "Вектор" достаточно древняя и солидная контора. Если нормальные тесты, то почему бы и не купить? Тем более там копейки, это ж не уголь и т.п. вещи, которые на сотни миллионов закупаем.
 показати весь коментар
 
Так їх ж не тестували, як можна взнати, чи нормальні вони?
 показати весь коментар
 
 
Что значит не тестировали? Как могут быть нетестированные тесты? У нас не тестировали, да. Потому как не на ком, к счастью.
 показати весь коментар
 
Если бы российские тесты испытывали только на зебобиках, то полностью поддерживаю. Но от российской заразы могут пострадать и нормальные люди.
 показати весь коментар
 
 
Короновірус-тести російського виробництва?...здивували...у нас ПриЗЕдент російського виробництва...
 показати весь коментар
 
 
Угу, вы еще вату и бинты там покупайте.
 показати весь коментар
 
С ватой проблем нет и небыло никогда.Её просто в избытке.
 показати весь коментар
 
 
Меня терзают смутные сомненья, откуда на Рашке взялись коронавирус-тесты, притом так быстро? Особенно что про сам вирус на Рашке официально не зафиксирован. Возможно что ето один из очередных рычагов которым ***** давит на мир Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 6296
 показати весь коментар
 
 
так у нас не має аналога по ПЛР. Амплісенс був, тепер компанія переназвана на Лайтджин, + Вектор бест Україна та сама русня...
якісніше ніж набори амплісеновських наборів у нас на жаль не має.
 показати весь коментар
 
Идет борьба между поставщиками за крупный заказ , путем поливания конкурента. А народ на ветке в г-но исходится. Выдохните .
 показати весь коментар
 
 
Ви статтю читали? Де там про боротьбу? Там про підробку документів, та втюхування, мало того що кацапського, так ще й фальсифікату на найвищому державному рівні
 показати весь коментар
 
 
За такой куш, не такую статью наклепают, и видео можно сварганить с "ведущими экспертами в области...". .
 показати весь коментар
 
Кто предлогают, опуели или как, выявить и наказать
 показати весь коментар
 
 
РНБО, а значить зеленський, єрмак, данілов, радуцький, скалецька, сивоха, королевська та інше. Хто буде карати? Вони на цьому кацапському фуфелі нагріють рученята, за рахунок переляканого наріду.
 показати весь коментар
 
 
наконец то заработала бизнес составляющая суета, а то начало складываться впечатление, что на этом никто не прикурит, а будет только патриотическая составляющая.
 показати весь коментар
 
 
Котята Чечетова бьются головой об стенку....
 показати весь коментар
 
 
А що з цього приводу собі думає наша міністерка Звьоздная Седлецька?

Ааа, вона ж у відпустці на Санжарах. Кацапські тести обов'язково треба купувати, вони його новачком для нас окропили.
 показати весь коментар
 
 
Помню, помню будки "Евросеть" по всему Киеву, с расийским флажком на вывеске!
 показати весь коментар
 
Лайно від патологічних вбивць й рукосраких Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 6120 неліпше за вірус
 показати весь коментар
 
Этот сброд может только бутылки по помойкам собирать, а не руководить страной. Зебилы, весело ли вам?
 показати весь коментар
 
Це все робота ***** . І так буде ще 4 роки . Так дупоголові ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору