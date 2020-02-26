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 Політика України
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 "Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "Новий канал" до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 березня 2020 року", - сказано в повідомленні

Так, позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення в цей перелік громадянки Російської Федерації Катерини Варнави.

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Серед інших вимог позову - визнати протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення Варнави до вищезазначеного переліку осіб.

Варнава - російська телеведуча, кіноактриса, учасниця і хореограф шоу "Comedy Woman". У 2014 році вона стала ведучою українського телевізійного проекту "Хто зверху?" на "Новому каналі".

У березні 2017 року СБУ заборонила Варнаві в'їзд в Україну терміном на п'ять років через виступ в окупованому Криму.

21 березня 2019 року Міністерство культури України доповнив Варнавою "чорний список" осіб, які загрожують національній безпеці України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178028
 
 
 Топ коментарі
 
Ссучивание продолжается бешеными темпами.
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Нах она нам всралась, у нас своих варнав как грязи
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Пинчук и его канал СТБ перестали изображать из себя патриотов.
Эта клоунесса нарушила закон Украиньі, вьіступая в оккупированном Крьму.

ПреЗедент показал дурной пример, пустив в Украину украинофоба Добронравова.
Пинчуковцьі решили, что и им можно тащить в страну всякую дрянь.
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Ссучивание продолжается бешеными темпами.
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тільки півень допоможе і то по ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Нах она нам всралась, у нас своих варнав как грязи
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захотелось ей и рыбку съесть и на х-й сесть .
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Мнение Притульі не может стоять вьіше закона, если Варнава его нарушила.
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Я вот хочу спросить мнение Притулы относительно Нади Грановской, которая в 4-м выпуске "Ну-ка, все вместе" На канале Россия-1 принимала участие. Уж как она с Колей обнималась...
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Варнава работала на новом в паре с Притулой, к которому вообще нет вопросов по его проукраинской позиции. Варнава есть или ее нет, мне как-то все равно, но если бы притулв за неё поручился, я б ее впустила с испытательным сроком
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"Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України - Цензор.НЕТ 7392
вы считаете у нас своих таких не хватает шалав
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Я не считаю ее ни смешной, ни талантливой, ни сексуальной. Она пустая и , возможно, неумная.
Но я не люблю и тех, кто якобы всегда засыпает с мыслью о томосе. Здесь, по- видимому, сценка из какого-то спектакля или чего-то в этом роде. Не всегда ж она так ходит
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Я вообще 15 лет в церковь не хожу принципиально, но даже мне от этой *********** эротики реально тошнит. Видимо Варнава вообще не имеет извилин, которые иногда бы заставляли ее призадуматься. Вид шмары и ум имбецилки.
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а Притула у нас вьіше закона. круто у теб мозги работают, тьі точно баба.
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Пинчук и его канал СТБ перестали изображать из себя патриотов.
Эта клоунесса нарушила закон Украиньі, вьіступая в оккупированном Крьму.

ПреЗедент показал дурной пример, пустив в Украину украинофоба Добронравова.
Пинчуковцьі решили, что и им можно тащить в страну всякую дрянь.
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Зебілам по цимбалам. Он Татьяна Лайф її б впустила.
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Подивіться нижче, що зебіли Molli та Инокентий Смотрящий витворяють в брехні та інсинуаціях.

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Лучше бы этих московских хохлов Кроликов не пустили ..
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Це кліп Кікіморова Фільки вони там потім роздягаються. Ну ні для кого не є таємницею що мистецтво у рашкі це суміш порно з поцріотизмом і дебілізмом
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контрасти не тільки у мацкві. вони скрізь.
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Только как своими конкурентками 🤪🤪🤪
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це в них називається "православное исскуство" "Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України - Цензор.НЕТ 2916
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Надеемся ОАСК перед заседанием посмотрит клипец Киркорова, и это повлияет на решение "Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України - Цензор.НЕТ 5597
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Зебілкам таке подобається. Це їхня ліга ***********.
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Новый не смотрю. А Михаила Петровича тоже запретили и внесли в базу Миротворец?!
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Как и луценко, гонтарева, пасенюк...и многие подельники?!
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Да ладно накинулись, тоже мне угроза безопасности страны Варнава. И для особо одаренных это всего лишь клип и как режиссер скажет так и будет
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Так а нахрена она здесь нужна? Светить промежностью? Своих более чем достаточно. Пусть в рашке- говняшке выступает.
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Это другой вопрос, но я не считаю ее угрозой нацбезопасности
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она нарушила закон - бьіла без украинскго разрешения в крьіму. все остальное - треп. странно, что в ем мужики учвствуют, обьічно бабское дело.
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ніяк. Не в Криму же!
І Фейс - анти *****!, щоб ти знав
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варнава угрожает безопастности страны.....как-то грустно стало за безопастность или страну....
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а нарушение закона не безопасность страньі?
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нет, не каждое нарушение связано с таким понятием как безопасность
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А тут народ переживает, что Новый канал среди тех, кто закодировался, мол, диверсия против украинцев "Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України - Цензор.НЕТ 5652 может это только плюс (кстати плюсы тоже закодировались).
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Якзо залітала до Криму - то нехай спочатку 5років в нашій тюрмі посидить; лише потім - ведучою.
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Писец! Какой-то плять суд, (украинский, самый честный и не неподкупный) уже привлекает СБУ за запрет впускать очередную российскую мышебратку!
Страна победившего БЫДЛА !!!!!
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