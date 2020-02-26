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Все про:антисемітизм (55) Вінниця (189) Нацполіція (9089) пияцтво (446) синагога (13)

 Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу

Поліція почала два провадження. Чоловікові інкримінують хуліганство та розпалювання міжнаціональної ворожнечі, йому загрожує до п'яти років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

"У приміщення синагоги у Вінниці увірвався нетверезий чоловік, який нецензурно висловлювався, викрикував антисемітські гасла і застосував силу до одного з присутніх", - сказано в повідомленні.

Порушником виявився 43 річний місцевий житель. Експертиза показала, що він був п'яний.

Поліцейські відкрили два кримінальні провадження - за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський

"За такі дії правопорушнику, з яким проводять слідчі дії, загрожує до п'яти років позбавлення волі", - додали в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178026
 
 
 Топ коментарі
 
Правосудие по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Ніколи не купуйте кільця кальмарів біля синагоги..
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Потрібно мужика відпустити. Він думав що попав в Офіс ПреЗЕдента!
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Да нада былабы обрезанийо ему сделать!! 🤣
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1)Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов.
2) СЕРЕД НИХ - люди що сповідують і мусульманство і юдаізм і христианство ..
3) так шо воно таке "антісемітські ґасла" Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 5425 може той п'яний дурень був звичайним юдофобом... бо ж не в мечеть він вдерся Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 2001
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Пеникс, ты совсем с ума сбрендил? Обрезание ж красиво только на еврейском фениксе...
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Правосудие по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Продажность судов - наша проблема. А олигархам очень удобно, естественно.
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Не по адресу.
Судебная реформа уже реформирована другим человеком.
Петр Алексеевич Порошенко в свое время бодро отчитался об этом.
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Порошенко /Сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана.И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент-Зеленский.
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По адресу -Порошенко начал реформировать, а зебоба все загнал снова в дупу
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он свидетели житипоновому тут цілими сутками вигукують антиукраїнські лозунги.. и нічьо
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антиукраънський лозунг "Слава Українї - Героям слава" ?
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ти як слово український написам, кацапська твоя душа
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Ой, боюсь не он один , Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 2112вчера покупал фидер ,такого наслушался про Зеленского и евреев ,что мама не горюй , Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 2112с такими раскладами дело может кончиться и погромами ...
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От блин.. ну какой с Зебила еврей? позорище сплошное..
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Ну это евреи всех пытаются убедить, что они все гении. На самом деле - как и у любого народа есть умные, а есть на которых природа отдыхает.
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1_єврей - РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна.
2) серед юдеїв(євреїв) є і ЧОРНІ і ЖОВНІ і РУДІ!!!!
3) а ті ашкєназі що прийшли в Україну з Польші в 1939р то з Німецьких князівств після П№1 взагалі мають не більше 30%мемітських генів...
4) Так що запом'ятай дунику - НЕ ІСНУЄ такої"нації" де одночасно Є і чорні і жовті і руді.. Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 9753
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Та мне пофиг, рудий ти чи чорний, хохем тут нашелся. Хазары вы и точка, а дальше думай и чухай на религийную родину, дурнику, пока есть возможность.
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Потомушо надо было на воблер... лед сошел, у щуки жор
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Ніколи не купуйте кільця кальмарів біля синагоги..
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Внимание, кольца кальмаров, продающиеся возле синагоги- не кольца кальмаров!!! Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 4653
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Антісємітскіє? Кричав: «Долой мальдівского мародьора Вальцмана!» ?
Горе ото яке.
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Мойше, ты уже устроился?
Нет, ещё работаю!
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Что вы хотели? Украина первая страна в мире по употреблению алкоголя.
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Ти там бояришніком нє очєнь увлєкайся...
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Ты это жителям Новых Санжар напиши😁😁
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Україна щоста, москалі 4-і, перші білоруси.
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Без Донбасу з Кримом, ми на 59 місці, москалі перші.
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брешеш ґебельси фєдєрастичний!!
в Україні в 2019р випивали 7.7л алкоголю на дорослу особу в рік Україна, як зазначається, не ввійшла навіть у топ-45 рейтингу за версією ОЕСР, що є позитивним показником. Перша Литва москалі з мад'ярами на 7му місті. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en#page7
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Синагога ворвалась в кресло президента уклонением от призыва, кацапизмом и игрой *ем на рояле. Но это ж можно.
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Нормальные евреи,коих подавляющее большинство,должны быть в первую очередь заинтересованы в усмирении апетитов представителей их национальности у власти,коих тоже большинство. Потому как ободранные до нитки, будут бить всех. Антисемитизм рожден не на голом месте.
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Антисемитизм - традиция длиной в несколько тысяч лет
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Может стоит задуматься наконец,почему,и что есть тому причиной?
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так шо тут думать ))))

ментальный сионизм
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«Сионизм концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм, расовую нетерпимость, поощрение территориальных захватов и аннексий… сионизм, как форму расизма»

Давид Абрамович Драгунский
генерал - полковник танковых войск,дважды Герой СССР
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Потрібно мужика відпустити. Він думав що попав в Офіс ПреЗЕдента!
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И шо ему никто не дал в морду Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 1993 обмельчал народ
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Вт шо, таки не хотите иметь в Виннице синагогу?
Легко устроить.
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Ну и что он на арабов там кричал?(арабы - тоже семитский народ, притом их в десятки раз больше чем "оригиналов").
У нас не Рашка, сами же "пострадавшие" попросят шоб не садили(в Рашке девок посадили за оскорбление правослабных) чудака.
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Боря, я ж и говорю шо в наше время не садили , воспитывали и отпускали Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 8247 А толку садить , шобы он потом обозленным вышел на весь белый свет Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 9136
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...Рыбановича, червонца, пропиховшика, спивуна, вафлича, задунайскага, мама любит скорость,гепина, допина, пионера андрушку алесина и др.прокремлеских ксено-и украинофобов-от 5-рки и до упора,.. Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 8349..без удо и на черные зоны..
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Вот к какому печальному результату привело избрание презиком Украины еврея.
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По зомбоящику на днях выступал червоненко.
Хватался за голову и вопил, что ж они делают!
Скоро нас всех будут бить!
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Не удивительно, когда перед глазами в презах еврей имбицил, еще и не то может быть...
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Ну хоть так. А мог мы ворваться и крикнуть: Сбацаем рок! И пошел колесом по всей синагоге вприсядку, калинка-малинка..................... О! В форме чекиста НКВД :-О я под столом
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Сєпарів на волю, а за вислів жид - в тюрму? Ось вам повчальна історія: куди поділись львівські жиди - ви знаєте - у концтабір за Янівським цвинтарем+націоналісти у меншій кількості... За радянської владИ - тихо - ні концтабору, ні жидів... Тихо в яру, де 100 тис жидів та українців (і ОУН-івців теж) поховано)… За незалежності - влаштували камінь-пам'ятник - і тиша... Ніхто не каже, що "працю\" там і досі зона для кримінальників... Деталей - багато...
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Цього "протестанта" сіоністи законопатять на шконку по максимуму . Якщо мільйонів не вкрав то Закон до нього буде суворим по повній програмі . Сидітиме від "дзвінка до дзвінка" .
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