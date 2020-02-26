 Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.
"У приміщення синагоги у Вінниці увірвався нетверезий чоловік, який нецензурно висловлювався, викрикував антисемітські гасла і застосував силу до одного з присутніх", - сказано в повідомленні.
Порушником виявився 43 річний місцевий житель. Експертиза показала, що він був п'яний.
Поліцейські відкрили два кримінальні провадження - за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
"За такі дії правопорушнику, з яким проводять слідчі дії, загрожує до п'яти років позбавлення волі", - додали в поліції.
2) СЕРЕД НИХ - люди що сповідують і мусульманство і юдаізм і христианство ..
3) так шо воно таке "антісемітські ґасла" може той п'яний дурень був звичайним юдофобом... бо ж не в мечеть він вдерся
Судебная реформа уже реформирована другим человеком.
Петр Алексеевич Порошенко в свое время бодро отчитался об этом.
02.09.19 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
04.11.19 Зеленский подписал закон о судебной реформе
2) серед юдеїв(євреїв) є і ЧОРНІ і ЖОВНІ і РУДІ!!!!
3) а ті ашкєназі що прийшли в Україну з Польші в 1939р то з Німецьких князівств після П№1 взагалі мають не більше 30%мемітських генів...
4) Так що запом'ятай дунику - НЕ ІСНУЄ такої"нації" де одночасно Є і чорні і жовті і руді..
Горе ото яке.
Нет, ещё работаю!
в Україні в 2019р випивали 7.7л алкоголю на дорослу особу в рік Україна, як зазначається, не ввійшла навіть у топ-45 рейтингу за версією ОЕСР, що є позитивним показником. Перша Литва москалі з мад'ярами на 7му місті. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en#page7
ментальный сионизм
Давид Абрамович Драгунский
генерал - полковник танковых войск,дважды Герой СССР
Легко устроить.
У нас не Рашка, сами же "пострадавшие" попросят шоб не садили(в Рашке девок посадили за оскорбление правослабных) чудака.
Хватался за голову и вопил, что ж они делают!
Скоро нас всех будут бить!
Красная Хазария и Гитлер. Кто «крышевал» сионистов?
books.google.com.ua › books
Владимир Большаков - 2017 - Social Science
Принятое в «Ционут адума» приветствие: «Ани циони адом!» - «Я красный сионист!». Отзыв: «Тхи Цион адума!» - «Да здравствует Красный Сион!».
Кто такие сионисты, и почему некоторые евреи их ненавидят ...
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