 Освіта, культура, правда - три кити української стратегії реінтеграції окупованого Криму, - Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів і окупованих територій, про це заявила сьогодні міністерка Оксана Коляда під час "Age of Crimea Forum 2020".
"Освіта, культура, правда (доступ до інформації) – ось три основні кити нашої стратегії реінтеграції. І в центрі нашої уваги – діти та молодь. Ми свідомі того, що у короткостроковій перспективі пропаганда завжди перемагає правду, а сила долає ідеї "гандизму". Проте в довгостроковій перспективі – правда завжди перемагає. Завдання української влади забезпечити доступ до якісних української освітніх та публічних послуг", – наголосила Коляда.
Сьогодні на тимчасово окупованих територіях (частини Луганської, Донецької областей та Кримський півострів) проживає близько 1 мільйона дітей. З них понад 300 тис. народилися після 2014 року.
На переконання міністерки, усі ці діти перебувають під постійним впливом антиукраїнської пропаганди й живуть у реаліях чужого порядку денного.
Для посилення заохочення дітей, які вимушені мешкати на тимчасово окупованій території, розроблено та винесено на розгляд Концепцію реінтеграції дітей та молоді.
п.с
да , можно блаблакать , что вот кАцапстан завтра распадется, или пУтлер здохнет - убют, - и что.... и да - еще можно и об Нострадамусе , Падишахе, и Осле рассказать ...- от этого во- рту "халвы" не прибавится
Кацапстан таки распадётся. И это не из-за нострадамусовых предсказаний, а просто это огромная махина с максимум централизации на одно лицо долго не протянет, прогресс невозможно остановить , никак уже не закрыться от информации. К тому же мировые корпорации и общие организации защиты станут преемниками государств вообще. Например, нато - всемизвестный альянс такого плана.
Глобализация уже идёт. Общая валюта, знание языков, свобода передвижения- все это признаки уже не присущие никаким тюрьмам народов.
Да, будет какая-то минимальная функция государства возможно. Но не так, как это на мордоре.
Я лично думаю, что все будет гораздо скорее, чем мы думаем, и мы сами , а не наши дети/внуки сможем посмотреть на это.
Какой дурак реинтегрирует захваченное ?
Это как делать ремонт вещи, которую украли
Ці потвори живуть за принципом хробаків-гельмінтів, яким пофіг, хто їх хазіян - бомж чи мільярдер.
Крим можна буде повернути лише одним способом - силовим, після розпаду лаптєстану, не раніше
Дебіл, на першому плані ЕКОНОМІКА. Зробіть з України щось на подобі Швейцарії і тоді буде і культура і освіта і тд.
Как это помогло в вопросе с Северной Кореей ?
Вы Премьера слышали?
в Крыму начнётся восстание за присоединение к Украине ?
И главное - у Украины будут деньги на возврат территорий включая силовой (сейчас их просто нет).
PS: Не уверен, что в возврате любой ценой есть смысл. Смоттие на примеры в истории. Восточная Германия, прибалтийские республики. Не буду даже вспоминать про страны Варшавского договора. Все это были оккупированные территории.
Учитесь у лучших, у нас есть такая возможность. Я бы рекомендовал Конрада Аденауэра. Та же ситуация. «Я готов пожертвовать немецким воссоединением, если мы создадим и войдем в сильное западное общество»
С крымскими кацапами это не сработает.
Образование - корочка.
Культура - пустой звук.
Правда - не нужна.
Кацапы уже много лет ездят за кордон и не понимают почему там лучше, чем на Роисе. И они продолжают ездить на Запад и ненавидеть его.
потому что якобы ворует? да нет, зеленский вон ворует так что денег ни на что уже не хватает и ничего.
тарифы при нем нехорошие, ротердамы? дык две платежки теплой зимой вроде сглотнули, ротердам у нас теперь самая выгодная цена.
война бесконечная? ну так она реально бесконечная, пока кремль стоит, не убедились еще?
с приходом вазелиновой команды все претензии оказались на поверку просто поводом ********* и не более.
Он просто чужой для них. "Дох#я умный", "дох#я вежливый", "интелигент...вшивый" как говорили в крупнейшем рассаднике малоросов-совке если очень коротко. Умных людей малоросы боятся, вежливость считают слабостью, а внезапную ********* за хамство в ответ на вежливость считают подлостью. Они будут голосовать за любое понятное их мерилам чмо
которое ведет себя предсказуемо, и против любого носителя неприсущих им добродетелей.
Но есть и хорошие новости:
1) малоросов никуя не 75% их всего 35%
2) малорос-приспособленец, и если остальные 65% не будут молчать, стадный инстинкт возьмет свое, мы это уже видели и не один раз. Главное не забывать что перекрашенный малорос все равно остается малоросом и надо продолжать с ним работать (оберегать от манипуляторов, не выпускать из патриотической среды ни на секунду, заставляя его мимикрировать на уровне рефлексов) до тех пор, пока его не сменит новое поколение.