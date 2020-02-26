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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (8803) Донбас (15409) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (41) Коляда Оксана (39)

 Освіта, культура, правда - три кити української стратегії реінтеграції окупованого Криму, - Коляда

Усі діти, які проживають в окупованому Криму, перебувають під впливом антиукраїнської пропаганди і живуть у реаліях чужого порядку денного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів і окупованих територій, про це заявила сьогодні міністерка Оксана Коляда під час "Age of Crimea Forum 2020".

"Освіта, культура, правда (доступ до інформації) ось три основні кити нашої стратегії реінтеграції. І в центрі нашої уваги – діти та молодь. Ми свідомі того, що у короткостроковій перспективі пропаганда завжди перемагає правду, а сила долає ідеї "гандизму". Проте в довгостроковій перспективі – правда завжди перемагає. Завдання української влади забезпечити доступ до якісних української освітніх та публічних послуг", – наголосила Коляда.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях (частини Луганської, Донецької областей та Кримський півострів) проживає близько 1 мільйона дітей. З них понад 300 тис. народилися після 2014 року.

На переконання міністерки, усі ці діти перебувають під постійним впливом антиукраїнської пропаганди й живуть у реаліях чужого порядку денного.

Для посилення заохочення дітей, які вимушені мешкати на тимчасово окупованій території, розроблено та винесено на розгляд Концепцію реінтеграції дітей та молоді.

Також читайте: 23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178021
 
 
 Топ коментарі
 
На спутнике закодировали украинские каналы . Победа зели в информационной войне ?
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Оно захвачено.

Какой дурак реинтегрирует захваченное ?

Это как делать ремонт вещи, которую украли
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Никогда не говори никогда, а уж тем более 'ноль шансов'
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ой , сколько этого "забобонного" дерьма ...- назовите реальные механизмы и время - плыз, жду....
п.с
да , можно блаблакать , что вот кАцапстан завтра распадется, или пУтлер здохнет - убют, - и что.... и да - еще можно и об Нострадамусе , Падишахе, и Осле рассказать ...- от этого во- рту "халвы" не прибавится
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Путлер все равно сдохнет- или вы думаете, что оно бессмертно?

Кацапстан таки распадётся. И это не из-за нострадамусовых предсказаний, а просто это огромная махина с максимум централизации на одно лицо долго не протянет, прогресс невозможно остановить , никак уже не закрыться от информации. К тому же мировые корпорации и общие организации защиты станут преемниками государств вообще. Например, нато - всемизвестный альянс такого плана.

Глобализация уже идёт. Общая валюта, знание языков, свобода передвижения- все это признаки уже не присущие никаким тюрьмам народов.

Да, будет какая-то минимальная функция государства возможно. Но не так, как это на мордоре.

Я лично думаю, что все будет гораздо скорее, чем мы думаем, и мы сами , а не наши дети/внуки сможем посмотреть на это.
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На спутнике закодировали украинские каналы . Победа зели в информационной войне ?
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Это бунт олигархов:-владельцев каналов. Ничего страшного, когда увидят свою новую выгоду, стремящкюмя к нулю, сами все раскодируют
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Не увидят . Доход с трансляции для них копейки .
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да суки народа еще не то сделают .не понравилась кричалка слава украине а слава кпсслучше.
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Оно захвачено.

Какой дурак реинтегрирует захваченное ?

Это как делать ремонт вещи, которую украли
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Я бы добавил и финансовую составляющую.
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Денег нет. Ни здесь, ни там. Добавлять нечего.
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Щоб ці кити плавали треба пустити воду. Коли кити допливуть до Криму - там їх пустять на тараньку.
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Кримським ватанам та їх союзникам ************ "какаяразніца", яка буде в нас освіта, рівень культури та правди.
Ці потвори живуть за принципом хробаків-гельмінтів, яким пофіг, хто їх хазіян - бомж чи мільярдер.
Крим можна буде повернути лише одним способом - силовим, після розпаду лаптєстану, не раніше
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А своїм прикладом демонструєте зовсім зворотнє...як і попєрєднікі..
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Нічого ви не зробите....це не переможе масовану пропаганду.
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"Образование, культура, правда - три кита украинской стратегии реинтеграции оккупированного Крыма, - Коляда..."

Дебіл, на першому плані ЕКОНОМІКА. Зробіть з України щось на подобі Швейцарії і тоді буде і культура і освіта і тд.
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Южная Корея сделала.

Как это помогло в вопросе с Северной Кореей ?
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они решили потягаться с коцапской пропагандой и заселением коцапами?
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Какой бред. Эти три слова вообще ниочем не говорят крысчанам.
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Экономические свободы должны быть основой!!! Правду на хлеб не намажешь!
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ну допустим завтра Украина экономически опередит Германию.

в Крыму начнётся восстание за присоединение к Украине ?
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В Калининграде началось восстание за присоединение к Германии?
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Как минимум случится несколько вещей. Граждане Украины в других регионах не будут мечтать о теплой раше глядя на голубые экраны. Жители оккупированных регионов будут ездить на зароботки в Украину и у них будет потенциальное желание вернуться.
И главное - у Украины будут деньги на возврат территорий включая силовой (сейчас их просто нет).
PS: Не уверен, что в возврате любой ценой есть смысл. Смоттие на примеры в истории. Восточная Германия, прибалтийские республики. Не буду даже вспоминать про страны Варшавского договора. Все это были оккупированные территории.

Учитесь у лучших, у нас есть такая возможность. Я бы рекомендовал Конрада Аденауэра. Та же ситуация. «Я готов пожертвовать немецким воссоединением, если мы создадим и войдем в сильное западное общество»
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Образование, культура, правда

С крымскими кацапами это не сработает.
Образование - корочка.
Культура - пустой звук.
Правда - не нужна.

Кацапы уже много лет ездят за кордон и не понимают почему там лучше, чем на Роисе. И они продолжают ездить на Запад и ненавидеть его.
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Почему у малоросов и ватанов такая аллергия на пороха?
потому что якобы ворует? да нет, зеленский вон ворует так что денег ни на что уже не хватает и ничего.
тарифы при нем нехорошие, ротердамы? дык две платежки теплой зимой вроде сглотнули, ротердам у нас теперь самая выгодная цена.
война бесконечная? ну так она реально бесконечная, пока кремль стоит, не убедились еще?
с приходом вазелиновой команды все претензии оказались на поверку просто поводом ********* и не более.
Он просто чужой для них. "Дох#я умный", "дох#я вежливый", "интелигент...вшивый" как говорили в крупнейшем рассаднике малоросов-совке если очень коротко. Умных людей малоросы боятся, вежливость считают слабостью, а внезапную ********* за хамство в ответ на вежливость считают подлостью. Они будут голосовать за любое понятное их мерилам чмо
которое ведет себя предсказуемо, и против любого носителя неприсущих им добродетелей.
Но есть и хорошие новости:
1) малоросов никуя не 75% их всего 35%
2) малорос-приспособленец, и если остальные 65% не будут молчать, стадный инстинкт возьмет свое, мы это уже видели и не один раз. Главное не забывать что перекрашенный малорос все равно остается малоросом и надо продолжать с ним работать (оберегать от манипуляторов, не выпускать из патриотической среды ни на секунду, заставляя его мимикрировать на уровне рефлексов) до тех пор, пока его не сменит новое поколение.
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Идея правильная как идея, но ноль идеи реализации. Как жвачка и джинсы победили коммунизм? Думайте!
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