 Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.
"Більшість респондентів (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних). Ще менш популярною є ідея введення в Україні федеративного устрою (68% її не підтримують, підтримують - 11%)", - йдеться в дослідженні.
Водночас повернення територій "Л/ДНР" під контроль України силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над територіями "ДНР" і "ЛНР") підтримують лише 20% громадян (проти цього виступають 56%). Разом з тим, лише 13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України (не підтримують - 65,5%), лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
друг Бени и к тому же молдаванин.
Пост ГАИ был на Чонгаре и все
а до этого каждый год
Правильно, большинство украинцев против навязываемых особых статусов и украинская власть обязана с этим считаться.
Ну... Если сделать скидку на когнитивные способности - ну, мог, да. Допускаю.
Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман, чтобы утрясать какие-нибудь офшорные дела с деньгами своими, или "Квартала", или, там, не знаю, Коломойского?
О, да. Верю. Вполне себе верю.
Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман, чтобы там встретиться с Николаем Патрушевым и провести тайные переговоры по сливанию Украины?
Мне эта версия кажется наименее вероятной.
Там, где есть выбор из глупости и конспирологии, я всегда выбираю глупость. Работает в 98 процентах случаев. Потому что иначе - если Президент за спиной общества ведет кулуарные переговоры с руководителями врага - это всё, сливайте воду. Дальше ехать некуда. Слишком серьезное обвинение. Для таких обвинений нужны уже совсем железобетонные доказательства. Что-нибудь типа фотографии жаха в десны с Патрушевым. Пока их нет, пациент считается живым.
Я все-таки предпочитаю вариант с банальным совпадением чартера. Можете считать это моей иррациональной религиозной верой во все хорошее.
Но тут мы возвращаемся к тому, с чего начали.
Итак, снова - мы понятия не имеем, зачем руководитель государства летал в Оман, за чей счет, что он там делал, с кем встречался, о чем договаривался.
А черт его знает.
Точно так же, как мы понятие не имеем, о чем Владимир Зеленский говорил с Путиным, с Коломойским, с Сурковым, о чем договаривался, что решили.
А черт его знает.
Точно так же, как мы не знаем, закупаем ли мы напрямую газ у России, кто закупает, в чьих интересах, кто бенефициар.
А черт его знает.
Ну и далее по списку, я его уже приводил.
И вот смотрите, какая получается штука.
Порошенко, конечно, барыга, вор, коррупционер, липецкая фабрика, кровавый бизнес, торговля на войне, шоколад и прочее, я уж и забыл что там еще.
Но, согласитесь, даже самым упоротым порохофобам в голову не придет обвинять этого чудовищного человека в том, что он тайно летал на Мальдивы, чтобы встречаться там с Патрушевым и договариваться о сдаче Украины.
Ну потому что даже самым яростным борцам с коррупцией понятно, что это бред.
Этого не может быть, просто потому, что этого не может быть.
И вот давайте зададимся вопросом. Почему в одном случае обвинение в предательстве страны выглядит явным бредом, а во втором случае - вполне себе вероятным развитием событий?
А это, друзья мои, называется "репутация".
И такой она у вас стала всего за девять месяцев.
Вот єщьо нємножко сдадімся - і тогда боєвікі пєрєстанут пострєлівать
Все равно там одни руины!
Это провокация !
Центр Разумкова уже не считает Крымчан и Донетчан украинцами!
Все, с кем мне приходилось общаться, об украинцах думают хорошо. Вот о власти ...
Но ведь и у нас, на цензоре в частности, не все думают о происходящих переменах не совсем хорошо.
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".