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 95% злочинців, засуджених не до ув’язнення, а до пробації, не здійснюють повторні правопорушення

За останні 5 років Україна зуміла побудувати систему пробації, альтернативну системі ув'язнення. Переважна більшість українців, які проходять пробацію, після цього не порушують закон.

Про це заявив на брифінгу директор Державної установи "Центр пробації" Олег Янчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні суди на стадії судового процесу активно беруть до уваги досудові доповіді, підготовлені Центром пробації. Співробітники пробації збирають інформацію з характеристикою обвинуваченого, причинами, які призвели до скоєння злочину, надають висновок про можливість виправлення людини без ув'язнення.

Наглядова пробація, пов'язана з контролем людей, яким призначено покарання, що не пов'язане з позбавленням волі, також довела на практиці свою ефективність.

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Янчук звернув увагу, що пробація застосовується лише до тих людей, які не вчиняли злочинів, пов'язаних із насильством, не становлять небезпеки для життя та здоров'я інших людей.

"Ми сьогодні можемо заявити, що 95% людей, які перебувають на пробації, не порушують умов і зобов'язань, покладених на них законом і судом, не здійснюють повторних правопорушень", - повідомив директор центру.

Він наголосив, що це є добрим результатом. Нині, як розповів Янчук, пробацію проходить 61 тис. людей, що удвічі більше, ніж кількість осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178016
 
   
 Топ коментарі
 
Пиздьож повний, безпринципний і дебільний!!!!!
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Я так понимаю, готовится "холодное лето 2020"?
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Египет намерен мягче реагировать на экономические преступления. Там обещают больше не бросать за решетку бизнесменов, уличенных в махинациях с деньгами.Так в стране надеются улучшить инвестиционный климат .
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Конечно повторно не совершают, они награбили на всю жизнь, вот оказывается почему ни одной посадки СВИНАРЧУКАМ и ............................................................................................
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вот к примеру чиновник..., украл 100 лямов из бюджета, с ним поговорили и отпустили.... и он перестает красть.....
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Подавляющее большинство украинцев, проходящих пробацию, после этого не нарушают закон.

Точнее, - больше не попадаются. Это - разные вещи...
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панове ті хто на пробації це в більшості з тих хто не платить аліменти або від них ухиляється. Ті що мають важкі кримінальні статті сюди не потрапляють.
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Моя б воля - любой рецидив - смертная казнь. Одно дело, когда оступился человек, а другое - когда сделал осознанный выбор.
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только сначала казнь ввести за взяточничество судей, прокуроров и следователей
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Не совершают или научились не попадаться?
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Потому, что большинство совершают преступления несознательно (по незнанию, невниманию, забывчивости) и/или без злого умысла. На производстве, на дорогах и тд. Большинство людей даже не отдают себе отчета в том, что нарушают закон буквально ежедневно (пусть не криминал, но админ точно).
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