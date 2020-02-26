 Звільнені українські рибалки не можуть повернутися додому з окупованої Керчі через шторм, - "слуга народу" Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Павло Мельник.

"Погодні умови не дозволяють зараз це зробити (повернутися додому на власному судні. – Ред.). На морі шторм, тому хлопці чекають момент, коли зможуть вийти в море. Рибалки наразі перебувають у Керчі і тримають зв'язок з рідними. Можливо, їхні родичі схвалять рішення, щоб хлопці дісталися додому іншим способом, але вони хочуть повернутися на судні", – розповів Мельник.

Нагадаємо, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

25 лютого українських рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, звільнили.

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