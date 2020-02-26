EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3892  17
Матеріали за темою:
Все про:кордон (1385) прикордонники (709) Ляшко Віктор (11) COVID-19 (330)

 На кордоні виявили кілька випадків підвищеної температури, на Закарпатті ізолювали автобус із людьми, - головний санітарний лікар Ляшко

У Закарпатській та Чернівецькій областях у пунктах пропуску на кордоні були виявлені кілька випадків підвищення температури у громадян.

Про це розповів на брифінгу за підсумками засідання уряду головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже сьогодні маємо результати температурних скринінгів. У нас було виявлено кілька випадків підвищення температури в пункті пропуску Тиса, а також у Чернівцях. Всі системи від прикордонників до медичної служби спрацювали оперативно. Наприклад, на Закарпатті був ізольований весь автобус, де було двоє хворих людей. Поки їм не провели додаткові обстеження і дослідження в Ужгородській інфекційній лікарні, вони були там ізольовані. Встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусної інфекції, і всіх буде відпущено. Водночас ми збираємо їхні контакти і ці люди будуть відстежуватися на території України за встановленими алгоритмами", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 48 евакуйованих з Уханя коронавірусу не виявлено: результати аналізів решти будуть готові найближчим часом, - Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178012
 
   
 Топ коментарі
 
у нас на работе генеральный директор сидит в соплях и с температурой
може подзвонить куди следує?
Ляшко скотиняка де тилихфоны горячей линии для сознательных граждан?
 показати весь коментар
 
"...и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам ". И это ВЫСЕР ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА? Это ОБЫЧНЫЙ НЕГРАМОТНЫЙ ЗЕЛЕНОСРАКИЙ КЛОУН !
 показати весь коментар
 
Дополнительные исследования видно были в виде крика на санврачей и те сказали -выйдить вон
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
у нас на работе генеральный директор сидит в соплях и с температурой
може подзвонить куди следує?
Ляшко скотиняка де тилихфоны горячей линии для сознательных граждан?
 показати весь коментар
 
 
О, санстанции все закрыли еще соевые деятели, санврачей нет, так Ляшка поставили керувать медициной и коронавирусом? Цирк на дроте. Ляшко пусть Зелю сначала полечит, может мозги вправит.
 показати весь коментар
 
 
Для чего были эти санстанции? деньги и продукты собирать?
 показати весь коментар
 
 
Вот из-за таких как ты тупых они и закрыты. Там работали ЭПИДЕМИОЛОГИ, санврачи, которые контролировали все инфекции в стране, предупреждали их распространение, которые сейчас при коронавирусной инфекции нужны как воздух.А их нет. И Зеля будет со своего дурного ума предупреждать эту инфекцию своими клоунскими методами и тебя будет лечить по полной. )
 показати весь коментар
 
у нас эпідемія сказу у сосідньому селi
приїхали учора, оглянули усіх котів та собак
зробили усім счеплення від сказу
БЕЗКОШТОВНО!
ну и нах нам потрібна ця санєпидемстанцiя?
ковбасу відбирати?
 показати весь коментар
 
Ты не сравнивай СЭС при СССР со структурой, которую реорганизовали 2 года назад. Все областные, городские работают, и лаборатории тоже. Закрыли районные, которые реально только штамповали разрешения.
 показати весь коментар
 
Дополнительные исследования видно были в виде крика на санврачей и те сказали -выйдить вон
 показати весь коментар
 
 
"...и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам ". И это ВЫСЕР ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА? Это ОБЫЧНЫЙ НЕГРАМОТНЫЙ ЗЕЛЕНОСРАКИЙ КЛОУН !
 показати весь коментар
 
 
Кароч, теперь так: простыл - врачилам на глаза не попадайся! Здобули! На кордоні виявили кілька випадків підвищеної температури, на Закарпатті ізолювали автобус із людьми, - головний санітарний лікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9946
 показати весь коментар
 
 
санжари теж вже пора відпускати, раз аналізи нічого не показують.
 показати весь коментар
 
Смешная диагностика . Весна . Каждый пятый с температурой .
 показати весь коментар
 
 
по країні нехай бігають зі своєю температурою. і нехай сидять у своїй країні.
 показати весь коментар
 
Ну теперь я спокоен. Вылечат ежели заболею.
 показати весь коментар
 
 
главный санитарный врач Виктор Ляшко Источник: https://censor.net.ua/n3178012
це звичайна кацапська історія.
подивіться які ще урядовці є на росії, яких нема в Україні - впевнений в найближчий час в Україні будуть сформовані такі ж самі міністерства, управління, комітети й т.інш.
 показати весь коментар
 
В теленовостях о работе Закарпатского пункта пропуска показали, как пограничники измеряют температуру бесконтактными термометрами. Полная профанация!.
Направляют издалека (на улице) кому на лицо, кому на руку и отпускают. Инструкцию на термометр явно не читали. А там написано много чего интересного:
1. Направлять только на лоб перпендикулярно с близкого расстояния.
2. Измерения проводить в помещении. Перед измерениями сам термометр должен находится в помещении не менее 30 мин.
3. Лоб не должен быть потным.
4. Учитывать точность измерений, которая равна 0,2...0,4 град. в лучшем случае. (Не путать с с разрешающей способностью в 0,1 град!) Например, если термометр показывает 37,5 град, реальная температура находится в пределах 37,1...37,9 град. Если допустимым пределом принято считать 37,2 град, в этом случае температуру надо перемерять контактным термометром (точность измерения - 0,1 град.).
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору