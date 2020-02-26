 На кордоні виявили кілька випадків підвищеної температури, на Закарпатті ізолювали автобус із людьми, - головний санітарний лікар Ляшко

Про це розповів на брифінгу за підсумками засідання уряду головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже сьогодні маємо результати температурних скринінгів. У нас було виявлено кілька випадків підвищення температури в пункті пропуску Тиса, а також у Чернівцях. Всі системи від прикордонників до медичної служби спрацювали оперативно. Наприклад, на Закарпатті був ізольований весь автобус, де було двоє хворих людей. Поки їм не провели додаткові обстеження і дослідження в Ужгородській інфекційній лікарні, вони були там ізольовані. Встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусної інфекції, і всіх буде відпущено. Водночас ми збираємо їхні контакти і ці люди будуть відстежуватися на території України за встановленими алгоритмами", - розповів Ляшко.
може подзвонить куди следує?
Ляшко скотиняка де тилихфоны горячей линии для сознательных граждан?
приїхали учора, оглянули усіх котів та собак
зробили усім счеплення від сказу
БЕЗКОШТОВНО!
ну и нах нам потрібна ця санєпидемстанцiя?
ковбасу відбирати?
це звичайна кацапська історія.
подивіться які ще урядовці є на росії, яких нема в Україні - впевнений в найближчий час в Україні будуть сформовані такі ж самі міністерства, управління, комітети й т.інш.
Направляют издалека (на улице) кому на лицо, кому на руку и отпускают. Инструкцию на термометр явно не читали. А там написано много чего интересного:
1. Направлять только на лоб перпендикулярно с близкого расстояния.
2. Измерения проводить в помещении. Перед измерениями сам термометр должен находится в помещении не менее 30 мин.
3. Лоб не должен быть потным.
4. Учитывать точность измерений, которая равна 0,2...0,4 град. в лучшем случае. (Не путать с с разрешающей способностью в 0,1 град!) Например, если термометр показывает 37,5 град, реальная температура находится в пределах 37,1...37,9 град. Если допустимым пределом принято считать 37,2 град, в этом случае температуру надо перемерять контактным термометром (точность измерения - 0,1 град.).