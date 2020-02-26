 На кордоні виявили кілька випадків підвищеної температури, на Закарпатті ізолювали автобус із людьми, - головний санітарний лікар Ляшко

Про це розповів на брифінгу за підсумками засідання уряду головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже сьогодні маємо результати температурних скринінгів. У нас було виявлено кілька випадків підвищення температури в пункті пропуску Тиса, а також у Чернівцях. Всі системи від прикордонників до медичної служби спрацювали оперативно. Наприклад, на Закарпатті був ізольований весь автобус, де було двоє хворих людей. Поки їм не провели додаткові обстеження і дослідження в Ужгородській інфекційній лікарні, вони були там ізольовані. Встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусної інфекції, і всіх буде відпущено. Водночас ми збираємо їхні контакти і ці люди будуть відстежуватися на території України за встановленими алгоритмами", - розповів Ляшко.

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