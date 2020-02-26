EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  5118  37
Матеріали за темою:
Все про:ВОЗ (64) COVID-19 (330)

 Нових випадків зараження коронавірусом тепер більше не в Китаї, а в решті світу, - ВООЗ

Кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-2019 у вівторок, 25 лютого, вперше виявилася більшою поза межами КНР, ніж на території Китаю.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора кількість нових випадків, про які повідомляли за межами Китаю, вперше перевищила кількість нових випадків у Китаї", - сказав він.

Так, за даними ВООЗ за вівторок, у Китаї кількість заражених COVID-2019 зросла на 411 осіб, а за межами КНР - на 427.

Також читайте: У 48 евакуйованих з Уханя коронавірусу не виявлено: результати аналізів решти будуть готові найближчим часом, - Данілов

Новий коронавірус COVID-19, що викликає пневмонію, почав поширюватися з китайського Уханя - адміністративного центру провінції Хубей - у грудні 2019 року.

За останніми даними, у світі кількість тих, що заразилися коронавірусом, перевищила 80 тис. осіб, летальних випадків зафіксовано понад 2,7 тис.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Румуни спустошують полиці магазинів після заклику влади не панікувати через коронавірус. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178010
 
 
 Топ коментарі
 
Натворили китайцы дел.
Долго весь мир выкашливать будет
 показати весь коментар
 
Когда не в теме, то лучше молчи
 показати весь коментар
 
А вот и интеллект сои во всей красе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У меня такое впечатление что балончики с коронным вирусом кем то возятся по миру. и распыляются как то стремно Иран Италия.. вдруг зк 4 тысячи км и бамц и срочная мгновенная эпидемия.. так не бывает без периода инкубации и несколько десятков заболевших и смерти.. так не бывает только если это не бактеорологические оружие.....
 показати весь коментар
 
 
Х.йло - Ухань. Сцарь - Корона. В заметили, как перекликается ?..
Совпадение ? Не думаю..(с)

 показати весь коментар
 
 
Там смешнее. Corona это эпиграмма racoon, как назывался город в игре Обитель Зла. А эмблема центра эпидемиологии в Ухане это копия корпорации Амбрелла из этой игры. Реальность копирует искусство.
 показати весь коментар
 
Тепер увесь Світ знаходиться у середньовіччі Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7693
 показати весь коментар
 
 
А мы никогда и не уходили от этого. Спасибо тем докторам, которые в девятнадцатом веке вылечили холеры и оспы, а власти какими были такими и остались.
 показати весь коментар
 
 
Учитывая то, какие меры карантина предпринимаютс в Китае - это не удивительно.
 показати весь коментар
 
 
Это естественно. Люди сейчас часто мигрируют самолетами, поездами, автобусами контактируют плотно, поэтому и быстрое распространение вируса. Только в Украине зеленые депутаты не верят и говорят о коронабесии. Думаю, что эта "умная" депутатша, которая такое пер-нула, заболеет точно. Бог не теля.
 показати весь коментар
 
 
Много где не верят. Сами ВОЗ говорят, что вирус фигня. Вот пару часов назад министр здравоохранения Бразилии, где обнаружен первый заболевший, сказал что это просто грипп.
 показати весь коментар
 
Натворили китайцы дел.
Долго весь мир выкашливать будет
 показати весь коментар
 
 
Откуда ты знаешь , что китайцы? Может их просто заразили искусственно выведенным вирусом.
 показати весь коментар
 
 
А вот и интеллект сои во всей красе
 показати весь коментар
 
 
А ти тіпа в темі, кацапура?!)))) пшел нах. Водкі нєт!
 показати весь коментар
 
 
Вирус обнаружил доктор, который уже помер. Когда он начал об этом говорить, то ему начали угрожать судом и закрывать рот.
 показати весь коментар
 
 
А потом и отправили в небытие, чтоб дальше не раскрывал подробности.
 показати весь коментар
 
Дома нужно сидеть , а не шляться где ни попадя !
 показати весь коментар
 
Таку статистику, ....... в и в .......
Скупаться или не скупаться, вот в чем вопрос(стоит на берегу Ганга в противогазе Путин в лыжи обутый).(но лыжи не едут....)

да ну - они даже не знают что там у корейцев(те что чучхе) или в Казахстане.
ВОЗ обосрался.
 показати весь коментар
 
КОРОНОВИРУС - ПРОФИЛАКТИКА

Дядя и племянник одного из моих одноклассников окончил магистратуру и работает в больнице Шэньчжэня. Он переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Он просто позвонил мне и сказал, чтобы я сказал друзьям: если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть новым типом коронавирусной пневмонии, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморк. Это самый простой способ определить. Пожалуйста, расскажите своим друзьям, что если вы знаете больше о медицинских знаниях, вы будете более осведомлены об идентификации и профилактике. Ссылка на декана
Repost
На этот раз вирус Ухань не является термостойким и будет убит при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Вы можете сказать своим друзьям и родственникам пить больше горячей воды, чтобы предотвратить это. Иди под солнцем. В последнее время было холодно, и пить горячую воду тоже очень удобно. Это не лекарство и полезно для тела. Питьевая горячая вода эффективна для всех вирусов. Постарайся не пить лед, помни!

Совет врача по коронавирусу:

1. Он достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только функция N95) должна быть в состоянии отфильтровать ее. Однако, когда тот, кто заражен, чихает перед вами, пройдет 3 метра (около 10 футов), прежде чем он упадет на землю и больше не будет летать.

2. Когда вирус упадет на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Для зимней одежды, которая не требует ежедневной стирки, вы можете положить ее на солнце, чтобы убить вирус.

Информация о симптомах пневмонии, вызванной коронавирусом:

1. Сначала это заразит горло, затем у горла будет чувство сухости ангины, которое продлится 3-4 дня

2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, капать в трахею и попадать в легкие, вызывая воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.

3. При пневмонии возникают высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность. Вы почувствуете, что тонете в воде. Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть это ощущение.

О профилактике:

1. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до людей, поэтому вам нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках в течение 5-10 минут, но за эти 5-10 минут может произойти многое (вы можете потереть глаза или выбрать нос неосознанно).
2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло Бетадином, чтобы устранить или минимизировать микробы, пока они еще находятся в горле (перед тем, как капать в легкие).

Ребята, будьте очень осторожны и пейте много воды.
отправлено как получено
 показати весь коментар
 
 
Когда вирус достигает какой-то критической точки заражения, то никакие меры защиты не помогают. Тут нужно понадеяться только на сильный иммунитет и что твой организм не заразится. Оттого все эти маски раньше или позже станут бесполезными.
 показати весь коментар
 
 
Ну конечно, а то как же. Вы же, долболятлы, этот вирус сами самолётами по всему миру поразвозили. Ещё и обосрали людей которые хоть как-то пытались защититься.
 показати весь коментар
 
ВОЗ, как и ООН или вот ОБСЕ прекрасно работают на тоталитарные режимы, которые врут. Китай, Иран, Северная Корея или вот Россия на Донбассе.
 показати весь коментар
 
Новость только увидел. Четырнадцать процентов выздоровевших в Китае заражаются снова. Вирус не создает иммунитет.
 показати весь коментар
 
Почув таку версію, що істерія навколо вірусу створена штучно, щоб прикрити на час економічний колапс в Китаї, котрий вже почався.
 показати весь коментар
 
Китайцам это как раз невыгодно. Они устроили карантин только под давлением извне.
 показати весь коментар
 
В них вже економічний колапс-це об'явили в новинах в Америці. Про версію вірусу почув вчора по радіо від економічного експерта. Просто з'єдную датс.
 показати весь коментар
 
На Wall Street акції впали драматично і це пов'язують з вірусом, а не з економічним колапсом, котрий намічався задовго і про загрозу котрого мовчали.
 показати весь коментар
 
И правильно делают. Так как падение перевозок приведет к резкому сокращению экономики.
 показати весь коментар
 
Самая свежая новость. Обнаруженный в Китае пациент из Ирана путешествовал по Москве до этого. Так что ждите в Москве заразу. Москва самый большой город Европы, там живет 12 миллионов человек.
 показати весь коментар
 
 
Во Франции умерло двое. В Иране 25летняя медсестра.
 показати весь коментар
 
В Советском Союзе никаких коронавирусов не было, и люди жили по сто лет, пока не расстреляют.


 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору