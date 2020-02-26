 Нових випадків зараження коронавірусом тепер більше не в Китаї, а в решті світу, - ВООЗ

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора кількість нових випадків, про які повідомляли за межами Китаю, вперше перевищила кількість нових випадків у Китаї", - сказав він.
Так, за даними ВООЗ за вівторок, у Китаї кількість заражених COVID-2019 зросла на 411 осіб, а за межами КНР - на 427.
Новий коронавірус COVID-19, що викликає пневмонію, почав поширюватися з китайського Уханя - адміністративного центру провінції Хубей - у грудні 2019 року.
За останніми даними, у світі кількість тих, що заразилися коронавірусом, перевищила 80 тис. осіб, летальних випадків зафіксовано понад 2,7 тис.
Совпадение ? Не думаю..(с)
Долго весь мир выкашливать будет
Скупаться или не скупаться, вот в чем вопрос(стоит на берегу Ганга в противогазе Путин в лыжи обутый).(но лыжи не едут....)
да ну - они даже не знают что там у корейцев(те что чучхе) или в Казахстане.
ВОЗ обосрался.
Дядя и племянник одного из моих одноклассников окончил магистратуру и работает в больнице Шэньчжэня. Он переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Он просто позвонил мне и сказал, чтобы я сказал друзьям: если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть новым типом коронавирусной пневмонии, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморк. Это самый простой способ определить. Пожалуйста, расскажите своим друзьям, что если вы знаете больше о медицинских знаниях, вы будете более осведомлены об идентификации и профилактике. Ссылка на декана
Repost
На этот раз вирус Ухань не является термостойким и будет убит при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Вы можете сказать своим друзьям и родственникам пить больше горячей воды, чтобы предотвратить это. Иди под солнцем. В последнее время было холодно, и пить горячую воду тоже очень удобно. Это не лекарство и полезно для тела. Питьевая горячая вода эффективна для всех вирусов. Постарайся не пить лед, помни!
Совет врача по коронавирусу:
1. Он достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только функция N95) должна быть в состоянии отфильтровать ее. Однако, когда тот, кто заражен, чихает перед вами, пройдет 3 метра (около 10 футов), прежде чем он упадет на землю и больше не будет летать.
2. Когда вирус упадет на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.
3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Для зимней одежды, которая не требует ежедневной стирки, вы можете положить ее на солнце, чтобы убить вирус.
Информация о симптомах пневмонии, вызванной коронавирусом:
1. Сначала это заразит горло, затем у горла будет чувство сухости ангины, которое продлится 3-4 дня
2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, капать в трахею и попадать в легкие, вызывая воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.
3. При пневмонии возникают высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность. Вы почувствуете, что тонете в воде. Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть это ощущение.
О профилактике:
1. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до людей, поэтому вам нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках в течение 5-10 минут, но за эти 5-10 минут может произойти многое (вы можете потереть глаза или выбрать нос неосознанно).
2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло Бетадином, чтобы устранить или минимизировать микробы, пока они еще находятся в горле (перед тем, как капать в легкие).
Ребята, будьте очень осторожны и пейте много воды.
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