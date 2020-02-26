 44% українців вважають події на Донбасі війною між Україною та Росією, 10% - між РФ і США, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.
"44% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 19% - що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України, 10% - війна між Росією і США, і 6% - що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік", - йдеться в дослідженні.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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а где ещё 46%?
И это тоже правда, тк под каждую идею можно найти некоторое количество сторонников и при должном уровне поддержки...
пора уже прзнать факт, что большинство наших соотечественников являются идиотами и совковой ватой...., такие же как были их родители...
Это уже на генном уровне...
Зважаючи на те, що 300 років цілеспрямованих намагань кассабів -азєопів знищити українців, зазнав поразки, то це тільки проявило, наскільки у українців міцний генотип русів.
30 років, це дуже невеликий термін для повного відновлення
Будь уверен в своих силах - у тебя это получится!
+19 проц. не потерянных, возможно недоинформированных
Совпадение ? Не думаю..(с)
АМЕРИКА!))) прекращай убивать русских солдат в гражданской войне в Украине!!!))))))
10% долбо....дятлов , вас спрашивается !! .
Под Хишамом как раз была "война между крысами и США", местные собачки стали похожи на маленьких бегемотов, так отожрались
А треба показувати репортажі з фронту, треба розповідати громадянам, хто насправді воює проти України. Треба показувати вщент знищені ворожим вогнем населенні пункти, такі, як Піски, район інтернату в Мар'їнці, авдіївську промку, Широкине.
Оно смотрит в очи и дупу Хутину...и видит там мирррр...))))
и еще 10 считают что интереса украины в этой войне НЕТ!!!
и нахер им независимость..)) приехали...)))
вот и вся пропазанда..))