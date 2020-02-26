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 44% українців вважають події на Донбасі війною між Україною та Росією, 10% - між РФ і США, - опитування Центру Разумкова

44% опитаних українців вважають події на Донбасі війною між Україною і Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

"44% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 19% - що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України, 10% - війна між Росією і США, і 6% - що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178007
 
 
 Топ коментарі
 
да пропагандисты не причем...
пора уже прзнать факт, что большинство наших соотечественников являются идиотами и совковой ватой...., такие же как были их родители...
Это уже на генном уровне...
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так и есть,а по тексту 14%что гражданская и 6% что за независимость = 20% упоротой ваты, 10% росия против США - вышли из спецзаведения за хлебом и нарвались на опрос
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Между россией и США 44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3041 ... А почему не между монголией и кот д'ивуаром?
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Это хороший результат. По статистике психиатров 60-70% людей в любом обществе и стране психически ненормальные. А у нас только 10% и это радует.
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Это средние, между больными и здоровыми, которые под гипнозом.
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выборы показали что 60-70 % ,как и во всяком обществе, дебилы
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44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США
==========
а где ещё 46%?
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Как сказать... 30% неадекватов.... Хотя то что идет гражданская война отчасти верно. Только это не украинская гражданская война, а советская (по результатам распада совка). Совок распался, для Украины, мирно. Это отложенная война еще та.
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19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией

И это тоже правда, тк под каждую идею можно найти некоторое количество сторонников и при должном уровне поддержки...
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То есть 56% считают что на Донбассе идет не война между россией и Украиной? Спасибо зебильным пропагандистам типа Сивухи и Дубинского
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да пропагандисты не причем...
пора уже прзнать факт, что большинство наших соотечественников являются идиотами и совковой ватой...., такие же как были их родители...
Это уже на генном уровне...
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Ну не треба вже так. Природа має потужні засоби самовідновлення.
Зважаючи на те, що 300 років цілеспрямованих намагань кассабів -азєопів знищити українців, зазнав поразки, то це тільки проявило, наскільки у українців міцний генотип русів.
30 років, це дуже невеликий термін для повного відновлення
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Меня радует ваш оптимизм, я с вами согласен.
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"То есть" осиль прочесть статью, а не только заглавие.😂
Будь уверен в своих силах - у тебя это получится!
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так и есть,а по тексту 14%что гражданская и 6% что за независимость = 20% упоротой ваты, 10% росия против США - вышли из спецзаведения за хлебом и нарвались на опрос
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умей насрать в коментах после прочтения первой строки заголовка, а заголовки временами на цензоре пишут еще те писаки
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"44% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный РоссиейИсточник:https://censor.net.ua/n3178007

+19 проц. не потерянных, возможно недоинформированных
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ну это мягко так признать что расия причастна, но война не с ней. тут информировать уже бесполезно, 6 лет достаточно чтоб понять кто есть *****
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63% как раз считают войной россии с Украиной.
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Знов цей зеРазумков. Раніше так часто не показувався...
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А вы заметили, что слова х.йло-ухань, сцарь-корона перекликаются ?
Совпадение ? Не думаю..(с)
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Каких 10? 56%. 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% - война между Россией и США, и 6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик
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66% полностью отмороженного кацапского быдла ...
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а шош там на самом деле?мож преЗЕдент нас просвятит
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Хотел бы я увидеть вживую хоть одного из этих 6%ных дураков...
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Переселенцы, что их еще смотреть. И то не все.
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Переселенцы то как раз в курсе, КТО и КАК именно "сражается" за ""независимость" лднрии.
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Ага, один мне рассказывал уже. Хорошо что исчез молча. А таких скрытых, которые только почуют нашу слабость, так сразу начнут здесь вытворять, знаешь сколько?! А не все, потому как действительно не все, есть те кто реально еще тем наваляют.
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А я хотел бы прочитать коментарий хотя бы одного опрошенного из 2018 невидимых респондентов.Та и вообще любого когда-либо опрошенного.
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Разумков какой то сильно хитрожопый.
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И очень кацапский. Потому шо только кацапский мог написать "в данбасе"... чиста кацапский прием...
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Однажды Лебедь, Рак, да Щука Везти с поклажей воз взялись...
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А скільки % знають, що насправді це війна між нашими, жидовськими та рюсскими ворами за рабів, яка ведеться руками самих же потенційних рабів та за гроші, які вкрали в них і далі крадуть?
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Между россией и США 44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3041 ... А почему не между монголией и кот д'ивуаром?
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Вот Вы удивляетесь, а на Донбассе ватное большинство именно так и считает, уверенно до усрачки и на разумные доводы плевать хотело. Сам здесь живу и реально это наблюдаю. Кстати, последние 1,5-2 года мировозрение людей немного поменялось в проукраинскую сторону, но ваты еще все также море....
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Это не война. А диверсии кгб в масштабах войны. Гриценко был прав,когда говорил,что их нужно бить тем же.
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Гриценко кстати, единственный политик, кто в 14 м году заявил что нужны фильтрационные лагеря. Не в коем случае не агитирую за него, но факт, есть факт, эти лагеря нужны.
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Сколько солдат США погибло в этой войне с РФ?)))
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Они говорят что руками украинцев и бла бла бла. Это контингент шария, жопоблока и т. д.
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А почему ци руки не скерували массоны или еврейцы?))))
АМЕРИКА!))) прекращай убивать русских солдат в гражданской войне в Украине!!!))))))
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С оставшимися 56% я не хочу иметь ничего общего. Это выродки и не украинцы...
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Ну чего, там 19%, где сепаритский мятеж разогретый кацапами, ибо сначала навезли туда хрен знает кого, а они не ассимилируются, это тоже верно, хотя вообще не совсем так. Так что большинство получается все же нормальных.
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.И много американцев уже погибло , в войне сo cрашкой .?
10% долбо....дятлов , вас спрашивается !! 44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2346 .
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пару хвиль мобілізацій швидко виправить амнезію, додасть розуму хто з ким воює.
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бугагагагаааа, каким же недюжинным интеллектом нужно обладать что бы попасть в эти самые 10% ???
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Какой там интелект ! В умах (если есть,похоже деменция) еще советская пропаганда о внешнем враге.
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10% - война между Россией и США Источник: https://censor.net.ua/n3178007\\\\\\\

Под Хишамом как раз была "война между крысами и США", местные собачки стали похожи на маленьких бегемотов, так отожрались
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Проблема ще у тому, що багато ТВ-каналів обходять тему війни, або свідомо її замовчують.
А треба показувати репортажі з фронту, треба розповідати громадянам, хто насправді воює проти України. Треба показувати вщент знищені ворожим вогнем населенні пункти, такі, як Піски, район інтернату в Мар'їнці, авдіївську промку, Широкине.
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У нас припиЗЕнт мира...а ни вайны!))))
Оно смотрит в очи и дупу Хутину...и видит там мирррр...))))
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как минимум 19+14+6=39 считают что на донбассе ВНУТРИукраинский конфликт...)))
и еще 10 считают что интереса украины в этой войне НЕТ!!!
и нахер им независимость..)) приехали...)))
вот и вся пропазанда..))
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По этому ******** и лезет в Украину , зная что там куча не подконтрольных дебилов, которых нужно вернуть в стойло.
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В резолюции ООН так и значится: "Внутренний гражданский конфликт, с участием других сил"
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с правом вето можно и на стол насрать, все равно не смогут осудить)))
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Дайте Зеленському ще пару років покерувать і буде не 44% а 24%
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6% долбо@бов. Где эти отбросы живут, если на оккупированных территориях опрос не проводился?
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10 відсотків мабуть втекли із психлікарні? Як так можна вважати, що на території України воюють США і Америка. Дебіли. Ці дебіли нам приводять до влади малоросів і вророгів. Це ж так треба вірити пропаганді. А самому подумати не вистачає кепи? Йде війни російських терористичних військ по всім фронтам проти незалежної України. І ці 10 % є бійцями агресора на пропагандистському фронті. Вони вже заражені тим брудом і толку з них не буде.
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шел 7-ой год войны..., что курят граждане, которые не 44 %, что они смотрят, что читают, как у них устроен мозг...
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Чим тобі така страшна думка 19% опитаних, що на Даунбасі сепаратистський заколот підтриманий Росією.100% відповідає українському законодавству останніх 6 років.
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14 +10+6=30%виборець жопоблока і всяких шмаріїв,тоість 13млн громадян пошановувачі руцкого міру і жопоблоку на чолі з Бойком.
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10% как раз ватные дибилоиды голосующие за оппорыгов!
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Вы думаете -- среди них нет молодёжи? Очччень сомневаюсь.
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Не исключено, что Вы правы, глядя на лица так называемых "титушек".
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Провальная информационная политика государства во всей красе, как еще про войну с марсианами никто не сказал...
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5,8+13,8+9,6+8,5 = 37,7% - стільки от упоротих зебілів, коміків, ригів та зажопів в Україні.
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Ну, про 6 % более менее понятно- украинофобы. А вот 10%-очень интересный материальчик для исследователей идиотии,очень интересный.
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А остальные между Украиной и рептилоидами.
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десь саме така і є реальна картина щодо реальної кількості адекватних людей в країні - себто близько половини. далі всіх потроху, рашапоїдів у тому числі. проте є ще значна частина тих кому все піх.уй. і то сама страшна частина, з мовчазної згоди цього шобла майбутнє цієї країни і досі не передбачуване. коли б не два Майдани, холуї і підху.йловики ху.йла вже давно б замутили Малоросію, а там і Київнаш, і Харківнаш, і Одесанаша.
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Наверняка эти 10% уверены, что Земля плоская.
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А такие как ты, уверенны, что Украина - торт из говна, и на нем ты, в виде вишенки.
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У нас 25% стабильно дают пророссийские ответы.Это дебильная вата+глупые зелебобики
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Це "результат" діяльності підривних московських каналів...
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