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 Політика України
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Все про:Боголюбов (31) Коломойський (784) Приватбанк (380) Крумханзл (5) Петро Крумханзль (2)

 Є реальний ризик повернення "Приватбанку" ексвласникам, - глава правління Крумханзл

Якщо націоналізацію "Приватбанку" скасують, Україні загрожують "втеча капіталу" і девальвація гривні.

Про це виданню Financial Times розповів глава правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Крумханзл підкреслив, що є "реальний ризик" повернення банку ексвласникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, або що вони отримають щедру компенсацію.

"Для кредиторів та іноземних інвесторів справа "Приватбанком" стала індикатором щирості президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реформування економіки", - йдеться у статті Financial Times.

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За словами Крумханзла, якщо Київ не виконає попередніх домовленостей з МВФ у рамках нової програми на 5.5 млрд доларів, то може не отримати цих грошей.

"Якщо ситуація піде не так, як планувалось, то дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей МВФ", - підкреслив він.

Він заявляє, що у такому випадку довіру до українського уряду буде підірвано, і інвестори почнуть виводити свої гроші з країни.

Це, за його словами, буде ударом для фінансового сектору та призведе до девальвації гривні.

"Під тиском західних донорів Зеленський заявив, що підтримує націоналізацію "Приватбанку", але він був менш категоричним щодо гарантій того, що її не можна скасувати", - пише видання.

"Я не впевнений, що Зеленський має правильну картину, тому що та картина, яку він має, виходить від його оточення", - сказав голова правління "Приватбанку".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал. ВIДЕО

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.

За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178006
 
   
 Топ коментарі
 
Что-то я чувствую что здесь не будет ботофермы зебила) Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам, - глава правления Крумханзл - Цензор.НЕТ 7977
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1) Коломойський спочатку воює за Україну у 2014 році. Але воює не як за Державу, а я к за свій огород.
2) У 2015 році він хоче за свій подвиг багато ніщачков. Але йому не обломилося. Олігархів поступово відтісняють від центру прийняття рішень (от я зараз не кажу, що все стало класно та ідеально, але саме вплив Коломойського/Пінчука/Ахмєтова зменшився)
3) 2015-й - Коломойський розсварився з Порошенком остаточно і починає готувати виборчий проект «Слуга народу»; Рейтинги Порошенка зриваються в піке;
4) Два подєльнічка - Коломойський і Боголюбов у 2015-2016рр. виводять на підставні фірми через кредити гроші ПриватБанку. Фактично банкрутують власний банк. Там трошки капнуло в офшорку Кварталу95, співвласником якої на той час був Найвеличніший лідер сучасності;
5) Нацбанк констатує банкрутство ПриватБанку і у режимі форсмажору пропонує націоналізувати банк. Для того, щоб не поховати банківську систему країни (70% зарплатних карт - у ПриватБанку). ВЛАСНИКИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ. УГОДА ПІДПИСУЄТЬСЯ, Нацбанк вливає в ПриватБанк понад 155 мільярдів гривень. Для порівняння: у бюджеті 2017 року - це було більше, ніж бюджет оборони і МВС разом узятих. Вони хакнули нас на річний бюджет сектору обороноздатності!!!
6) ПриватБанк, новим власником якого є Україна - почав судитися з колишніми власниками;
7) Міжнародні суди стали арештовувати активи Коломойського по всьому світу, щоб потім через суди повернути Україні збитки (власне ті 155 мільярдів)
8) Україна 21 квітня 2019 року обирає президентом Зеленського. Коломойський повертається в Україну і активно говорить про те, що бонус за його виграш - повернення ПриватБанку через суд через процедурні неточності при оформленні угоди про націоналізацію.
9) Експерти стверджують, що Коломойському як такий банк потрібен, щоб зайти у нього на день і одночасно відкликати усі судові позови ПриватБанку. Фактично роблячи «чистими» вкрадені гроші
10) Міжнародний валютний фонд дипломатично натякав, що для нової багатомільярдної програми з Україною державі треба прийняти закон, який би унеможливлював передачу збанкрутілих банків колишнім власникам.
11) 8-го грудня 2019 року перед поїздкою на зустріч Зеленського у Норманський формат у Парижі МВФ заявив про свою підтримку Україні
12) 19 грудня 6-й апеляційний суд відклав розгляд справи. Нічия.
13) У цей час руками депутатів Деркача і Дубінського ініціюється створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по розслідуванню корупції у Національному банку та державних банках (особливо милі старання тут Дубінського, коли він кричить, що Коломойський гарнюня, НБУ - плохіши). Проходить купа проплачених акцій.
14) Від підприємств Коломойського одночасно подаються СОТНІ позовів до судів проти ПриватБанку. Крім інформаційної атаки йде атака юридична.
15) В Україні - турборежим по друкуванню законів. Але так званий Антиколомойський закон довго топиться в комітетах, обростає поправками. Хоча у МВФ є своя версія і вони наполягають на тому, щоб бороди Коломойського не було видно на сторінках тексту. Але ж є вірний артемон Олександр Дубінський, який на рельси лягає, щоб цей закон або не пройшов, або пройшов у лайт-версії.
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торжество справедливости!! Приват-Коломойскому! РОШЕН-государству!!
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Да нет! Зеленского на ростов, коломойского в Израиль!
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бабломойского в США, монику тоже туда как соучастника
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Землю - крестьянам, фабрики - рабочим! Вся власть советам?
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В летаргическом мне был что-ли. 100 лет прошло уже, когда были такие призывы и все знают чем это закончилось. Какие там к черту советы?
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***** жидівські... Циклон Б вам в ванну, суки.
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Что-то я чувствую что здесь не будет ботофермы зебила)
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Первым закрою счет.
ВСЕ предприниматели уйдут от пархатого сепара бени. ВСЕ помнят ублюдка беню, его вывод по 100 лямов и НЕВОЗМОЖНОСТЬ снять со счета СВОИ деньги.
Ни копейки пархатому скоту-сепару
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если открывать, то уже в другой стране, куда после этого придеться свалить
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є райфайзен австрійський, кредобанк польський
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Ха!!! Будем пасссматреть!!
Забрехалися вже всі...
))
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Так сразу и не скажешь, что лучше, МВФ или ИГОРЕК.
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А ты подумал, что МВФ ненужно будет отдавать деньги? ))))) В любом случае, соглдасно графика, и на сопли и слюни никто смотреть не будет. Разница в том, что сегодня они дают возможность перекредитовываться, и под более низкий процент, а в случае "игарьок" пошлют НАХ.
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Я подумал, все равно придется, только с каждой поддачкой больше будем отдавать. Сегодня да, а завтра что? Так же и с ПРИВАТОМ. Вот и выбирай, хотя думай, не думай, там они сами разберутся, лучше тебе не будет.
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В мире закредитованы все и все, но одни имеют доступ к кредитам под 2%, а другие под 20. А главное, как ты распорядился деньгами. До 2014 тупо закрывали дырки в бюджете, и цену на газ, насобирали 70 млрд, прибыль по карманам, убытки на бюджет.
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В долг живут одни дураки, рано или поздно веревочка затянется вокруг шеи. Не помню, кто сказал, но один из великих людей.
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Оглянись вокруг, все что видишь должно, от супермаркета, до парикмахерской. По базару, все барыги должны еще с 2008, насмотрелись фильмов про Сашу Белого, купили поголовно Мерседесы.
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Барыги меня не интересуют, меня больше интересует то, что с меня будут сдирать шкуру и командовать, что мне делать. Если ты этого не понимаешь, ну что же, живи в долг и будь зависим. Это дело каждого. Скажут продать землю, продадите, скажут штаны снять, снимете. ВЫ ДОЛЖНЫ,
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Действительно... а тут прям на тебе... уже и инвестиционные няни в рядок стоят, в левой руке штофик, в правой - огурцик и подол в зубах... готовы принимать спереди и сзади... и - бац! Облом! Потому шо простой людин не знает, шо лучше... пардон, лудшче...
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Зелене говно,ви вже всіх зробили разом чи ще ні?Шо мовчите,одічала отара 73%,"проблєйтє що небудь.
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В самом первом комментарии уже воет, зебилод кремлядский.
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1) Коломойський спочатку воює за Україну у 2014 році. Але воює не як за Державу, а я к за свій огород.
2) У 2015 році він хоче за свій подвиг багато ніщачков. Але йому не обломилося. Олігархів поступово відтісняють від центру прийняття рішень (от я зараз не кажу, що все стало класно та ідеально, але саме вплив Коломойського/Пінчука/Ахмєтова зменшився)
3) 2015-й - Коломойський розсварився з Порошенком остаточно і починає готувати виборчий проект «Слуга народу»; Рейтинги Порошенка зриваються в піке;
4) Два подєльнічка - Коломойський і Боголюбов у 2015-2016рр. виводять на підставні фірми через кредити гроші ПриватБанку. Фактично банкрутують власний банк. Там трошки капнуло в офшорку Кварталу95, співвласником якої на той час був Найвеличніший лідер **********;
5) Нацбанк констатує банкрутство ПриватБанку і у режимі форсмажору пропонує націоналізувати банк. Для того, щоб не поховати банківську систему країни (70% зарплатних карт - у ПриватБанку). ВЛАСНИКИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ. УГОДА ПІДПИСУЄТЬСЯ, Нацбанк вливає в ПриватБанк понад 155 мільярдів гривень. Для порівняння: у бюджеті 2017 року - це було більше, ніж бюджет оборони і МВС разом узятих. Вони хакнули нас на річний бюджет сектору обороноздатності!!!
6) ПриватБанк, новим власником якого є Україна - почав судитися з колишніми власниками;
7) Міжнародні суди стали арештовувати активи Коломойського по всьому світу, щоб потім через суди повернути Україні збитки (власне ті 155 мільярдів)
8) Україна 21 квітня 2019 року обирає президентом Зеленського. Коломойський повертається в Україну і активно говорить про те, що бонус за його виграш - повернення ПриватБанку через суд через процедурні неточності при оформленні угоди про націоналізацію.
9) Експерти стверджують, що Коломойському як такий банк потрібен, щоб зайти у нього на день і одночасно відкликати усі судові позови ПриватБанку. Фактично роблячи «чистими» вкрадені гроші
10) Міжнародний валютний фонд дипломатично натякав, що для нової багатомільярдної програми з Україною державі треба прийняти закон, який би унеможливлював передачу збанкрутілих банків колишнім власникам.
11) 8-го грудня 2019 року перед поїздкою на зустріч Зеленського у Норманський формат у Парижі МВФ заявив про свою підтримку Україні
12) 19 грудня 6-й апеляційний суд відклав розгляд справи. Нічия.
13) У цей час руками депутатів Деркача і Дубінського ініціюється створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по розслідуванню корупції у Національному банку та державних банках (особливо милі старання тут Дубінського, коли він кричить, що Коломойський гарнюня, НБУ - плохіши). Проходить купа проплачених акцій.
14) Від підприємств Коломойського одночасно подаються СОТНІ позовів до судів проти ПриватБанку. Крім інформаційної атаки йде атака юридична.
15) В Україні - турборежим по друкуванню законів. Але так званий Антиколомойський закон довго топиться в комітетах, обростає поправками. Хоча у МВФ є своя версія і вони наполягають на тому, щоб бороди Коломойського не було видно на сторінках тексту. Але ж є вірний артемон Олександр Дубінський, який на рельси лягає, щоб цей закон або не пройшов, або пройшов у лайт-версії.
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І ось увага - останній хід:
Виявляється, що делегація МВФ залишилася на сьогодні завтра в Україні.
Їх прокачують і вмовляють погодитись на закон, при якому банк Коломойському не повертають.
Але прописана нова фішечка: колишнім власникам можна судитися з НБУ і їм можуть повернути розмір збитку. А як він розраховується прописати забули. Отут нам жаба й цицьки дасть. Бо, після прийняття альтернативного варіанту суди іноземної юрисдикції будуть приймати рішення на користь України - а суди в Україні - на користь Коломойського. Бартер грошових знаків. Взаємозалік.
Багато кіпішу - але усі - розходяться краями.
Злий Коломойський не отримує ПриватБанк. Не треба сваритися Володимиру Олександровичу та Ігорю Валерійовичу.
Хороша влада якби відстояла інтереси народу
Добрий МВФ дає нам новий кредит.
Коломойський отримує «компенсацію» у 2 млрд.
І тільки народ України втрачає надію на повернення 5-ти мільярдів доларів, вкрадених Коломойським.
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Усе вірно. Ключове із "зелених" планів "як розрахуватися за вибори з Коломойським",
у 3х реченнях:
1. Беня начебто не отримує ПриватБанк (він йому й даром не потрібен пустий - бо тоді НБУ виведе вкладені 150млрд).
2. Добрий МВФ дає нам новий кредит.
3. Коломойський отримує «компенсацію» у $2 млрд - заплатить знов таки народ
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Янелох оманский так и старается устроить третий Майдан!
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Та они уже договорились:
Коломойский и Боголюбов будут "производить" снаряды, которыми Бубочка НЕ будет стрелять!
А реальные миллионы из бюджета за это получать.
Еще больше бабла наварят, чем за "Приват".

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Смолыі им котячей, а не Приват! Пусть сначала вернут 50 ярдов зелени (как компенсацию за рефинансирование), плюс всё бабло, выведенное в офшоры... Вот такая арихметика.
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От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / У Коломойского 8 млрд, на которые он содержит и ВР, и Авакова, и Баканова, и суды.
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Пассажир залетный сидит на такой кормушке - глава крупнейшего банка страны. В случае чего отодвинут от корыта на 103% Тут надо конечно нагнетать. Доллар будет па писят, не па шестедесят
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- Слышь! Зе, заправляй самолет и звиздуй в Сыктывкар, Богдан пусть пишет что-нибудь эротичное, фоток Лёшки самокатчика побольше из студии, Лизку выпускайте, Дубину и Бужаню, новую партию чахоточных привезите и чтобы со стрельбой теперь. Свяжитесь со старшими товарищами пусть они договорятся с бармалеями и грохнут лайнер какой-нибудь. И надо чтобы коронавирус был!!! И блохастую со шмотками из секонда фоток чтобы побольше.
- Зачем?!
- Лохторат отвлекать от возврата моей прелести будем.
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Ошибаешься. Заплатят все, кто платит налоги
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Та не. Зебіли здебільшого якраз ті хто сидить або на бюджетних виплатах, або на всіляких заводах де 100% зп офіційні. А порохоботи якраз частіше підприємці котрі просто йдуть в тінь.
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чем больше узнаю крумхазлов-дубилетов-заленских и прочих менделей- тем больше нравятся Аушвиц, Майданек и Треблинка.
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і всі в Польші. мабуть поляки щось знають
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Вот когда на меня накатывае такое настроение ( а, грешным делом, все чаще и чаще) , я вспоминаю про Ляшко, Тимошенко, Арахамия и Авакова и меня попускает.
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Предлагаю центру розумкова предложить в опросе голосовавшим за зелебобика оплать долг коломойскому из своего кармана--уверяю на 200%--не найдется НИОДНОГО ГОЛОСОВАВШЕГО ЗА ЗЕБИЛОВ.
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" Крумханзл подчеркнул, что есть "реальный риск" возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.
Если национализацию Приватбанка отменят, Украине угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни."

- глас вопиющего в Зе-пустіне Украина ...
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Этот чел ляпнул и тут же пошёл покупать доллары, чтобы потом продать, пока вонь от его слов улетучилась
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"Если национализацию Приватбанка отменят, Украине угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни, рассказал глава правления Приватбанка Петр Крумханзл" - а що, він не помічає, що капітали ВЖЕ втікають?
Девальвація - чуть пізніше, коли платіжний баланс екснпорту/імпорту буде обвалено


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Вообще то,Петя Крумханзл, из доставшегося тебе отличного банка ты лепишь какое то дерьмо.
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Порошенковское лайно Украина будет выгребать десятилетиями
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