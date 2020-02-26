 Є реальний ризик повернення "Приватбанку" ексвласникам, - глава правління Крумханзл

Про це виданню Financial Times розповів глава правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Крумханзл підкреслив, що є "реальний ризик" повернення банку ексвласникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, або що вони отримають щедру компенсацію.
"Для кредиторів та іноземних інвесторів справа "Приватбанком" стала індикатором щирості президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реформування економіки", - йдеться у статті Financial Times.
За словами Крумханзла, якщо Київ не виконає попередніх домовленостей з МВФ у рамках нової програми на 5.5 млрд доларів, то може не отримати цих грошей.
"Якщо ситуація піде не так, як планувалось, то дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей МВФ", - підкреслив він.
Він заявляє, що у такому випадку довіру до українського уряду буде підірвано, і інвестори почнуть виводити свої гроші з країни.
Це, за його словами, буде ударом для фінансового сектору та призведе до девальвації гривні.
"Під тиском західних донорів Зеленський заявив, що підтримує націоналізацію "Приватбанку", але він був менш категоричним щодо гарантій того, що її не можна скасувати", - пише видання.
"Я не впевнений, що Зеленський має правильну картину, тому що та картина, яку він має, виходить від його оточення", - сказав голова правління "Приватбанку".
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.
За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".
Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".
Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.
ВСЕ предприниматели уйдут от пархатого сепара бени. ВСЕ помнят ублюдка беню, его вывод по 100 лямов и НЕВОЗМОЖНОСТЬ снять со счета СВОИ деньги.
Ни копейки пархатому скоту-сепару
Забрехалися вже всі...
))
2) У 2015 році він хоче за свій подвиг багато ніщачков. Але йому не обломилося. Олігархів поступово відтісняють від центру прийняття рішень (от я зараз не кажу, що все стало класно та ідеально, але саме вплив Коломойського/Пінчука/Ахмєтова зменшився)
3) 2015-й - Коломойський розсварився з Порошенком остаточно і починає готувати виборчий проект «Слуга народу»; Рейтинги Порошенка зриваються в піке;
4) Два подєльнічка - Коломойський і Боголюбов у 2015-2016рр. виводять на підставні фірми через кредити гроші ПриватБанку. Фактично банкрутують власний банк. Там трошки капнуло в офшорку Кварталу95, співвласником якої на той час був Найвеличніший лідер **********;
5) Нацбанк констатує банкрутство ПриватБанку і у режимі форсмажору пропонує націоналізувати банк. Для того, щоб не поховати банківську систему країни (70% зарплатних карт - у ПриватБанку). ВЛАСНИКИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ. УГОДА ПІДПИСУЄТЬСЯ, Нацбанк вливає в ПриватБанк понад 155 мільярдів гривень. Для порівняння: у бюджеті 2017 року - це було більше, ніж бюджет оборони і МВС разом узятих. Вони хакнули нас на річний бюджет сектору обороноздатності!!!
6) ПриватБанк, новим власником якого є Україна - почав судитися з колишніми власниками;
7) Міжнародні суди стали арештовувати активи Коломойського по всьому світу, щоб потім через суди повернути Україні збитки (власне ті 155 мільярдів)
8) Україна 21 квітня 2019 року обирає президентом Зеленського. Коломойський повертається в Україну і активно говорить про те, що бонус за його виграш - повернення ПриватБанку через суд через процедурні неточності при оформленні угоди про націоналізацію.
9) Експерти стверджують, що Коломойському як такий банк потрібен, щоб зайти у нього на день і одночасно відкликати усі судові позови ПриватБанку. Фактично роблячи «чистими» вкрадені гроші
10) Міжнародний валютний фонд дипломатично натякав, що для нової багатомільярдної програми з Україною державі треба прийняти закон, який би унеможливлював передачу збанкрутілих банків колишнім власникам.
11) 8-го грудня 2019 року перед поїздкою на зустріч Зеленського у Норманський формат у Парижі МВФ заявив про свою підтримку Україні
12) 19 грудня 6-й апеляційний суд відклав розгляд справи. Нічия.
13) У цей час руками депутатів Деркача і Дубінського ініціюється створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по розслідуванню корупції у Національному банку та державних банках (особливо милі старання тут Дубінського, коли він кричить, що Коломойський гарнюня, НБУ - плохіши). Проходить купа проплачених акцій.
14) Від підприємств Коломойського одночасно подаються СОТНІ позовів до судів проти ПриватБанку. Крім інформаційної атаки йде атака юридична.
15) В Україні - турборежим по друкуванню законів. Але так званий Антиколомойський закон довго топиться в комітетах, обростає поправками. Хоча у МВФ є своя версія і вони наполягають на тому, щоб бороди Коломойського не було видно на сторінках тексту. Але ж є вірний артемон Олександр Дубінський, який на рельси лягає, щоб цей закон або не пройшов, або пройшов у лайт-версії.
Виявляється, що делегація МВФ залишилася на сьогодні завтра в Україні.
Їх прокачують і вмовляють погодитись на закон, при якому банк Коломойському не повертають.
Але прописана нова фішечка: колишнім власникам можна судитися з НБУ і їм можуть повернути розмір збитку. А як він розраховується прописати забули. Отут нам жаба й цицьки дасть. Бо, після прийняття альтернативного варіанту суди іноземної юрисдикції будуть приймати рішення на користь України - а суди в Україні - на користь Коломойського. Бартер грошових знаків. Взаємозалік.
Багато кіпішу - але усі - розходяться краями.
Злий Коломойський не отримує ПриватБанк. Не треба сваритися Володимиру Олександровичу та Ігорю Валерійовичу.
Хороша влада якби відстояла інтереси народу
Добрий МВФ дає нам новий кредит.
Коломойський отримує «компенсацію» у 2 млрд.
І тільки народ України втрачає надію на повернення 5-ти мільярдів доларів, вкрадених Коломойським.
у 3х реченнях:
1. Беня начебто не отримує ПриватБанк (він йому й даром не потрібен пустий - бо тоді НБУ виведе вкладені 150млрд).
2. Добрий МВФ дає нам новий кредит.
3. Коломойський отримує «компенсацію» у $2 млрд - заплатить знов таки народ
Коломойский и Боголюбов будут "производить" снаряды, которыми Бубочка НЕ будет стрелять!
А реальные миллионы из бюджета за это получать.
Еще больше бабла наварят, чем за "Приват".
- Зачем?!
- Лохторат отвлекать от возврата моей прелести будем.
Если национализацию Приватбанка отменят, Украине угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни."
- глас вопиющего в Зе-пустіне Украина ...
Девальвація - чуть пізніше, коли платіжний баланс екснпорту/імпорту буде обвалено