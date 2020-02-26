 Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку. ВIДЕО

Про це він розповів журналістам за результатами засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.
"Скільки себе пам'ятаю, мене звільняють ... Уряд працює в звичайному режимі. Ми щодня наступаємо на хвіст якійсь корупційній лавочці ... Жодних заяв я не писав, з президентом подібних тем не обговорював", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання про його можливу відставку.
Він також сказав, що бачився із Сергієм Тігіпком: "За останній місяць зустрівся приблизно з 20 людьми. Нам потрібно посилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді, людьми, які розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування було з багатьма".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
я говорит знаю математику и знаю что она мне не нужна потому что главное духовность и писать стихи.
читаю таких умников диву даюсь... ведь надо было учится чтобы так другим бошки забивать...
У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.
А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.
і уйєду куда-нібуддь...
Чертовски хатитца поработать!!
Источник:https://censor.net.ua/n3177907
Хуже точно уже не будет.
Иначе к новому году уже будем в составе мордора.
он шо хуже Зеленского?)
А, забыл -- с опытом политической-дипломатической работы.
вот!
Он также обвинил в некомпетентности премьера Гончарука..
"Кто может быть хуже, чем Гончарук, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Зеленский уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Зеленский уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.
ссыль брось,почитаю
больше года новости
за это время много чего поменялось
еще у него нет бизнеса и сватов в отличаи от некоторых
про личные отношения с ****** вообще молчу
или ты за минский мир?
псы. зачетно мемекаешь кстати)
ты просто не помнишь?
контуженый? не?
pistabol vulgaris?)
Более того...оно еще имеет амбиции...
Поэтому оманский осел его премьером никогда не назначит...
какие еще доказательства нужны?
Петр Алексеич конечно
вор авторитетныйокуенный экономист
только в свою пользу почему то
Что до Петра Алексеича...то при нем были снижены налоги на зарплаты...в два раза...был рост пенсий и зарплат...бюджет дыр не имел....армия была восстановлена с нуля.....да и сам он из миллиардеров стал миллионером...что есть показательно...
ты реально веришь во второе пришествие "святого" Петра в Украину?)
А кто придет...Петя.. Сеня..Турчин...Грося.. по большому счету не важно...эти люди разбираются в экономике...и они Украинцы...а не малоросы...
Зеля говорит что встречался с сепаром Тигибко, пресса пишет что поменяют.., вся Малороссия уже знает...., а он - ПРОДОЛЖАЮ РАБОТАТЬ, ВСЕ ОК...
вот так унижаться и держаться за должность....?
Товарисч Сталин!, произошла чудовищная ошипка...
Я хороший...
Вона в образі сцаря
потому шо немогу!
Игра слов (Часть 1)
Игра слов (Часть 2)
2 цитаты:
1. "...Вот уже год, как на улицах Украины появились предвыборные плакаты зеленого цвета, на которых были написаны короткие предвыборные фразы. Фразы были разными, но построены они были по одному и тому же принципу - без указания конкретного адресата и даже - отправителя.
Например «зробимо їх разом» или «кінець епохи бідності» и далее - в том же стиле. Ну а на словах было сказано «хуже не будет». Заметим, даже эта фраза была исполнена все в том же самом безадресном стиле. Публике это очень понравилось и как потом стало понятно, она за это и проголосовала.
И вот теперь многие начинают прозревать и волать о том, что их обманули, что все получилось ровно наоборот, а некоторые даже устраивают публичные покаяния в стиле «Петр Алексеевич, прости дурака!». Но в эти покаяния я не верю, поскольку никто из этой публики не подтвердил свои пустые слова хоть каким-то поступком, а таскать шнурки на ботинках они научились уже давно и профессионально.
Только вот все эти «обманутые», которые голосовали за «новые лица» и «профессионалов», потерявшие субсидии и, наоборот, получившие фантастические платежки, зря пеняют на нынешнюю власть. Да, профессионалов там нет совершенно, однако если кто-то всерьез думал, что пришедший во власть квартал и лига смеха это и есть профессионалы, то ему следует озаботься поиском хорошего психиатра.
Но вернемся к лозунгам. Вот хотя бы «хуже не будет». Посто на выбор, из утренней ленты извлекаю вот это:
2. "...И просто для контраста. Самокатчик от велосипедиста отличается тем, что он не владеет игрой слов, за что поплатится первым. Лоху речь надо формулировать так, что когда начнутся разборки, ты мог бы спокойно скать: «Я вам ничего этого не обещал, читаем - что тут написано, внимательно читаем!» То же самое и о сказанном вслух. Самокатчики так не умеют и вот простой пример.
Буквально недавно, отвечая на вопрос о том, почему в январе нет обещанного снижения тарифов на газ, из стана самокатчиков было опрометчиво сказано: «Потому, что на европейских хабах поднялась цена на газ». И это - не игра слов и это можно легко проверить.
Вот динамика цен на европейских хабах и она даже на месте не стояла, а падала. Развод проходит там, где он исполняется технично, а если ты пытаешься тупо справлять нужду, выдавая черное за белое, то судьба Паниковского тебя настигнет безусловно и довольно быстро.
И ведь это - лишь маленький пример из просто ежедневного потока бреда наподобие сказанного премьером: «в правительстве нет коррупции». Он бы хоть подумал, какую мину положил под свой самокат! Если у предшественников была коррупция, но не было огромной дыры в бюджете и при этом, социалка финансировалась так, что самокатчикам и не снилось, а у тебя при «отсутствии коррупции» все разваливается, то это значит… Что это значит? Это подпись под собственной никчемностью и бестолковостью всей той публики, которая показывает абсолютное трэш-шоу, за что не возьмется.
В общем в выводе можно отметить вот что. 73% нашей публики куда больше интересует, кого послали матом на пьянке, чем то, за что они голосуют, вернее - что написано в лозунгах, за которые они отдали свои голоса. Вот такие у них приоритеты."
Парламентарий сложил полномочия из-за разочарования действиями коллег нынешнего созыва. фейк?
почему то вообще не осуждаю на этот раз Святослава
прав на 100% разгонять эту раду надо к куям собачьим
В общем, это может оказаться правдой, ведь Слава уже слагал с себя полномочия в 2008-ом.
и намекнул шо возможно фейк
а шо это сегодня наше самое большое горе?
согласись шо кроме зеленых там все остальные сидят как статисты
понятно шо славику не понравилось сопли жевать
наверняка лидер опозиции ему другое обещал когда опять пихал туда
- Доктор, у меня провалы в памяти.
- И как часто?
- Что часто?
- Провалы.
- Какие провалы?
И Портнов и Тигипко- все хотят доить украинцев
А Тигипко и Портнову ещё детей надо за рубежом содержать и обучать. НАДО ВОЙТИ В ИХ ПОЛОЖЕНИЕ , да Зебилы?
Якщо самокатний уйде і економіка не завалиться при ньому то треба буде дуже непопулярні рішення для її стабілізації. Тобто новий прем'єр буде як Яценюк свого часу. Чиста і концентрована ненависть від адептів ковбаси по 2.2 і безкоштовнї комуналки йому гарантована майже одразу.
Або має все завалити самокатний і тоді можна сміливо казати що вся та ..опа то все папєрєднікі.
А чого Володька мовчить?)
имхо краще одного Володькі може бути тiльки два Володькі!))
кацапи просто всруться від заздристі))