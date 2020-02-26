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Все про:Кабмін (3716) відставка (611) Гончарук_Олексій (724)

 Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував чутки про його можливу заміну в найближчому майбутньому.

Про це він розповів журналістам за результатами засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки себе пам'ятаю, мене звільняють ... Уряд працює в звичайному режимі. Ми щодня наступаємо на хвіст якійсь корупційній лавочці ... Жодних заяв я не писав, з президентом подібних тем не обговорював", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання про його можливу відставку.

Він також сказав, що бачився із Сергієм Тігіпком: "За останній місяць зустрівся приблизно з 20 людьми. Нам потрібно посилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді, людьми, які розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування було з багатьма".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178003
 
 
 Топ коментарі
 
как приятно будет увидеть снова "новое" лицо комсомольского дедушки Никаких заявлений я не писал. С Тигипко встреча была, - Гончарук о своей возможной отставке - Цензор.НЕТ 3387
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Лёша, погоди, а как же рост ВВП в 40 %?
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ну раз не писав, значить залишились тобі лічені дні))
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Гончарук, иди уже с поста, не дразни людей. Ты такой же дебил как и Зеля, под офисом которого сегодня бегал горящий человек в знак протеста уничтожения медицины. Это же надо такое - с 1 апреля будут финансироваться только 211 опорных больниц по всей Украине, это по несколько на всю область - капля в море.Остальные без финансирования просто закроют. И то гарантируют только минимальную зарплату.На скорой помощи будут внедрять штрафы за малейшие нарушения и урезать даже ту мизерную зарплату что есть сейчас. Медики уходят, лечить людей некому.Тубдиспансеры уже закрыли почти во всех городах. Я уже не говорю про закрытие санстанций еще предыдущими ушлепками такой же геноцидной власти, теперь в стране нет эпидемиологов,зато есть коронавирус и куча эпидемий разных инфекций.А финансирование опорных больниц тоже смешное- например на операцию по поводу аппендицита будут выделять аж 3 тыс грн. В общем геноцид в действии.Зеленая геноцилная власть закатала рукава и готова к уничтожению народа. Народ тупо сопит в 2 дырки и молчит, не понимая что происходит и за кого они отдали свой голос на выборах.)
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я так понимаю надо было ха вас голоса отдавать вы знаете все круче всего народа. только вот не делаете ничего да ?
я говорит знаю математику и знаю что она мне не нужна потому что главное духовность и писать стихи.
читаю таких умников диву даюсь... ведь надо было учится чтобы так другим бошки забивать...
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А что это за олигофренчик тут появился, который не любит математику, а только стихоплет? Или и пиши, что ты делаешь на этом сайте? Тут люди с мозгами, а не ущербные.
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бібіпка як відображення нових ****** у владі
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Да , правительство ищет Людей которые Знают , что такое Промышленность . Жесть.
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Из сегодняшнего. Кто-то уже начинает понимать, что приходит полная задница.

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.

А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.
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Як не писав?!! А зеленський казав, що ви всі його команда заяви понаписували, а йому залишається лише дату поставити і свій підпис.
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а ййя сяду на самакат
і уйєду куда-нібуддь...
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поки що маємо падіння промвиробництва на 7% у четвертому кварталі 2019
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как приятно будет увидеть снова "новое" лицо комсомольского дедушки Никаких заявлений я не писал. С Тигипко встреча была, - Гончарук о своей возможной отставке - Цензор.НЕТ 3387
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себе на хвост наступи, а то только хуже становится
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Вали чувак, і захопи з собою шмарклю. Обов"язково.
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Сколько себя помню меня увольняли. И кто же в этом виноват?
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Ничо не писал!!
Чертовски хатитца поработать!!
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Не зрозуміло про які "наступання на хвости" чеше цей дятел, але зі сторони ніякої роботи (крім язиком) цього уряду взагалі не видно, бюджет не виконується, підприємства закриваються... Хіба що долар тримають на рівні, але кіля азірів до останнього теж тримав.. Уряд гончарука мабуть найслабший уряд за весь час незалежності. Зробили це разом.
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Цирк в разгаре... Следующий номер, возвращения пшонки и топаза)))
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А этот горный козёл сюда каким боком?
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"Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим. Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас пока еще не сочетаются", - резюмировал Бутусов.





Источник:https://censor.net.ua/n3177907
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А знаете -- я уже хочу чтобы Саакашвили таки да порулил Украиной. Хочу посмотреть на результаты его деятельности в Украине. Обгадится же -- 200% !!! Но тогда хотя бы сдохнет эта сказка про него как про "мудрого хорошего правителя".
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Вот!
Хуже точно уже не будет.
Иначе к новому году уже будем в составе мордора.
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Прєдлагаю в прем'єри дядю Васю, - хуже нє будєт.
Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 8044
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А вообще,да. Через месяцев 8-будут Таакие Вопли!!! Мы тогда все узнаем и про Зеленского и про И.В.К., и заодно про самого Саакашвили.
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Зе -- это дно (надеюсь, чтобы "снизу не постучали" ))) ). А хочется всё-таки кого-то ... ну, хотя бы умного-патриотичного-эрудированного-неклоуна.
А, забыл -- с опытом политической-дипломатической работы.
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В предыдущем посте Вы хотя бы скобки поставили -- типа, с улыбкой. А тут -- серьезно???
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"Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Владимир Зеленский расслаблялся на оманских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину", - заявил лидер "Руха нових сил".
Он также обвинил в некомпетентности премьера Гончарука..
"Кто может быть хуже, чем Гончарук, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Зеленский уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Зеленский уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.
Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 3596
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#ули тебе читать, ума наберешься? У тупого шашлычника наркомана для всех одно и тоже-люблю, обнимаю, тост за мир, бе-бе-бе-барыга, в тюрьму, я делал, я лучший. Читай https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/4/7170528/
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свежак
больше года новости
за это время много чего поменялось
еще у него нет бизнеса и сватов в отличаи от некоторых
про личные отношения с ****** вообще молчу
или ты за минский мир?
псы. зачетно мемекаешь кстати)
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Что в твоем понимании минский мир, ты горел под Иловайском в танке? Когда передали 4 четыре рефрижератора ног, рук, голов и тел, плюс показали, что 1200 человек в плену, как на видео "братья" режут уши, кувалдой разбивают голову или отрезают бензопилой, интересно твое решение, и всех "нелюбителей минска", которые не знают как выглядит АК.
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Давай ты меня будешь вопросами и понтами глушить? Читай выше-интересно твое решение. Потом продолжим если что.
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я тебе конкретный вопрос задал
ты просто не помнишь?
контуженый? не?
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Это чучело в экономике понимает ровно столько...сколько и чувак на самокате...
Более того...оно еще имеет амбиции...
Поэтому оманский осел его премьером никогда не назначит...
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Где Грузия и где мы?
какие еще доказательства нужны?
Петр Алексеич конечно вор авторитетный окуенный экономист
только в свою пользу почему то
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В Грузии делал реформы не Карлсон лично...а другие умные люди...
Что до Петра Алексеича...то при нем были снижены налоги на зарплаты...в два раза...был рост пенсий и зарплат...бюджет дыр не имел....армия была восстановлена с нуля.....да и сам он из миллиардеров стал миллионером...что есть показательно...
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еще раз найдёт других умных людей, он это умеет по крайней мере в отличии от некоторых)
ты реально веришь во второе пришествие "святого" Петра в Украину?)
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Я реально верю что зеленое стадо и оманский осел в Украине не надолго...
А кто придет...Петя.. Сеня..Турчин...Грося.. по большому счету не важно...эти люди разбираются в экономике...и они Украинцы...а не малоросы...
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а ранее не обосравшегося никого в твоём списке нет?
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херово наверное Гончаруку.....

Зеля говорит что встречался с сепаром Тигибко, пресса пишет что поменяют.., вся Малороссия уже знает...., а он - ПРОДОЛЖАЮ РАБОТАТЬ, ВСЕ ОК...

вот так унижаться и держаться за должность....?
Товарисч Сталин!, произошла чудовищная ошипка...
Я хороший...
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ЗеДятлы, выходит вы голосовали за Тигипко. А там и Коля Азаров на подходе. Ну не дол...ы вы?
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по конституції уряд має недоторканість на рік. як що вони подають заяви про відставку, то тільки у раду ,а не якомусь ***********!
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все вірно, але муха зе-зе про це не чула.
Вона в образі сцаря
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Має недоторканність - це означає, що Верховна Рада не може відправити уряд у відставку з власної ініціативи. Але ніхто і ніщо не забороняє прем'єр міністру подати заяву про відставку за власним бажанням. За пару тижнів так і буде.
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Никаких заявлений я не писал.(с)


потому шо немогу! Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 7142
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anti-coloradoc -- об этом всём, 2 больших текста:
Игра слов (Часть 1)

Игра слов (Часть 2)

2 цитаты:

1. "...Вот уже год, как на улицах Украины появились предвыборные плакаты зеленого цвета, на которых были написаны короткие предвыборные фразы. Фразы были разными, но построены они были по одному и тому же принципу - без указания конкретного адресата и даже - отправителя.
Например «зробимо їх разом» или «кінець епохи бідності» и далее - в том же стиле. Ну а на словах было сказано «хуже не будет». Заметим, даже эта фраза была исполнена все в том же самом безадресном стиле. Публике это очень понравилось и как потом стало понятно, она за это и проголосовала.
И вот теперь многие начинают прозревать и волать о том, что их обманули, что все получилось ровно наоборот, а некоторые даже устраивают публичные покаяния в стиле «Петр Алексеевич, прости дурака!». Но в эти покаяния я не верю, поскольку никто из этой публики не подтвердил свои пустые слова хоть каким-то поступком, а таскать шнурки на ботинках они научились уже давно и профессионально.

Только вот все эти «обманутые», которые голосовали за «новые лица» и «профессионалов», потерявшие субсидии и, наоборот, получившие фантастические платежки, зря пеняют на нынешнюю власть. Да, профессионалов там нет совершенно, однако если кто-то всерьез думал, что пришедший во власть квартал и лига смеха это и есть профессионалы, то ему следует озаботься поиском хорошего психиатра.
Но вернемся к лозунгам. Вот хотя бы «хуже не будет». Посто на выбор, из утренней ленты извлекаю вот это:
Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 8458

2. "...И просто для контраста. Самокатчик от велосипедиста отличается тем, что он не владеет игрой слов, за что поплатится первым. Лоху речь надо формулировать так, что когда начнутся разборки, ты мог бы спокойно скать: «Я вам ничего этого не обещал, читаем - что тут написано, внимательно читаем!» То же самое и о сказанном вслух. Самокатчики так не умеют и вот простой пример.
Буквально недавно, отвечая на вопрос о том, почему в январе нет обещанного снижения тарифов на газ, из стана самокатчиков было опрометчиво сказано: «Потому, что на европейских хабах поднялась цена на газ». И это - не игра слов и это можно легко проверить.
Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 7465

Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 3404

Вот динамика цен на европейских хабах и она даже на месте не стояла, а падала. Развод проходит там, где он исполняется технично, а если ты пытаешься тупо справлять нужду, выдавая черное за белое, то судьба Паниковского тебя настигнет безусловно и довольно быстро.
И ведь это - лишь маленький пример из просто ежедневного потока бреда наподобие сказанного премьером: «в правительстве нет коррупции». Он бы хоть подумал, какую мину положил под свой самокат! Если у предшественников была коррупция, но не было огромной дыры в бюджете и при этом, социалка финансировалась так, что самокатчикам и не снилось, а у тебя при «отсутствии коррупции» все разваливается, то это значит… Что это значит? Это подпись под собственной никчемностью и бестолковостью всей той публики, которая показывает абсолютное трэш-шоу, за что не возьмется.
В общем в выводе можно отметить вот что. 73% нашей публики куда больше интересует, кого послали матом на пьянке, чем то, за что они голосуют, вернее - что написано в лозунгах, за которые они отдали свои голоса. Вот такие у них приоритеты."
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ШотО ребятишки вы странные одноразовые !
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Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что отныне не является депутатом Верховной рады, сообщает «Свободная пресса».
Парламентарий сложил полномочия из-за разочарования действиями коллег нынешнего созыва. фейк?Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 5754
почему то вообще не осуждаю на этот раз Святослава
прав на 100% разгонять эту раду надо к куям собачьим
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А он, однако, постоянен в своём непостоянстве )))))))))))))
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и адрес источника: рамлер.ру.
В общем, это может оказаться правдой, ведь Слава уже слагал с себя полномочия в 2008-ом.
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с гугла взял если шо
и намекнул шо возможно фейк
а шо это сегодня наше самое большое горе?
согласись шо кроме зеленых там все остальные сидят как статисты
понятно шо славику не понравилось сопли жевать
наверняка лидер опозиции ему другое обещал когда опять пихал туда
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"Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал", - сказал Гончарук...

- Доктор, у меня провалы в памяти.

- И как часто?

- Что часто?

- Провалы.

- Какие провалы?
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https://censor.net.ua/news/3170399/zelenskiyi_poluchil_zayavlenie_goncharuka_o_rezultatah_rassmotreniya_soobschim_otdelno_op
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Блин, ВСЕ ПОИЗНАСИЛИСЬ НА ЧУЖБИНЕ - денег воровать там не могут - НЕТОТ БЮДЖЕТ ,
И Портнов и Тигипко- все хотят доить украинцев
А Тигипко и Портнову ещё детей надо за рубежом содержать и обучать. НАДО ВОЙТИ В ИХ ПОЛОЖЕНИЕ , да Зебилы?
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А фігня то в іншому.
Якщо самокатний уйде і економіка не завалиться при ньому то треба буде дуже непопулярні рішення для її стабілізації. Тобто новий прем'єр буде як Яценюк свого часу. Чиста і концентрована ненависть від адептів ковбаси по 2.2 і безкоштовнї комуналки йому гарантована майже одразу.
Або має все завалити самокатний і тоді можна сміливо казати що вся та ..опа то все папєрєднікі.
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Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 9616
А чого Володька мовчить?)
имхо краще одного Володькі може бути тiльки два Володькі!))
кацапи просто всруться від заздристі))
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Возмите "няню" для Гончарука. Зеленский советует....
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Гончарук - запамятай сьогоднішню дату, а ми запамятаем....- і проштудуй, що таке "гандон - Condom (Кондом)"...- в контексті , для чого він, і ГОЛОВНЕ - що з ним "роблять" після ...
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Видать дела у зельки и его хлопчиков совсем плохи,если нафталиновый жулик терегибко у них усиление кабмина,
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Чим українська влада у всі часи відмазувалася це, масою різних заходів та реформ. При чому, вона ніколи не закінчувала початого і не звітувала про результати своєї діяльності. Запускали сотні програм, витрачали десятки і сотні мільйонів але ніхто і ніколи не чув про їх результати.
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Там десь притрушений нафталіном Звягільський, витягніть ще і його. Ну а Кіля Азіров для клоунів те що треба.
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