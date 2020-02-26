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 Суспільство
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Все про:лікарня (276) лікарі (304) НСЗУ (26) медреформа (11)

 Понад 90% медзакладів готові долучитися до другого етапу медичної реформи, - НСЗУ

Заяви на приєднання до другого етапу медичної реформи подали понад 1500 спеціалізованих медзакладів і понад 50 приватних медзакладів.

Про це повідомила на брифінгу в.о. голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) Оксана Мовчан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Від початку прийому заяв близько двох тижнів тому до Національної служби здоров’я подали свої пропозиції понад 1,5 тисячі спеціалізованих медзакладів системи охорони здоров’я. Це понад 8,5 тисяч заяв на 26 пакетів медичних послуг, тобто на пакети, що покривають усі види медичної допомоги. 1,5 тисячі закладів - це понад 90% усіх лікарень, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я", - сказала Мовчан.

Вона додала, що серед закладів є такі, що подаються майже на всі пакети медичних послуг, а є такі, що подаються на окремих пакетах. Також Мовчан пояснила, що на велику кількість пакетів подаються не лише у великих містах, але й у райцентрах.

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Окрім того, за її словами, до контрактування з НСЗУ долучилися понад 50 приватних медичних закладів.

"Це свідчить про те, що комерційний медичний центр спростовує міфи, що тарифи на лікуванні в стаціонарі є економічно невигідними", - зауважила Мовчан.

Директорка департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко спростовує повідомлення про те, що наслідком другого етапу реформи буде закриття лікарень.

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"Дуже поширеним є міф про закриття лікарень та звільнення працівників. На цьому спекулюють політики. Для того, щоб зрозуміти, які лікарні, що надають послуги, як вибудовуються маршрути пацієнтів, у місцевої ради є так звана госпітальна рада, яка приймає рішення по госпіталізації пацієнтів з певними захворюваннями до певних лікарень. Лікарні зараз подаються до нас на контракт за 26 пакетами медичних послуг, максимум. Кількість цих пакетів залежить від потужності цих лікарень, наявності персоналу та обладнання", - сказала Бойко.

Вона додала, що контрактування лікарняних закладів надасть набагато більше фінансової свободи головним лікарям, зокрема і щодо нарахування заробітних плат для медперсоналу.

"Коли лікарня стане комунальним некомерційним підприємством вона отримає більше можливостей розпоряджатися коштами, які до неї надходять. Для таких лікарень буде скасовано тарифну сітку зарплат, і головний лікар зможе встановлювати зарплату для працівників, або через фінансовий план лікарні узгоджені з місцевою владою, або ж через колективний договір між головним лікарем та працівниками лікарні", - сказала Бойко.

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Як відомо, другий етап медичної реформи передбачає фінансування лікування конкретного пацієнта у стаціонарі за кошти лікарні з наступним відшкодуванням витрат Національною службою здоров’я. Зокрема, за цією схемою НСЗУ буде фінансувати стаціонарне лікування таких тяжких хвороб, як інфаркт та інсульт у тих лікарняних закладах, які укладуть контракт зі Службою на цей вид медичної допомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178002
 
 
 Топ коментарі
 
ДА ДА ДА
ВСЕ ВРУТ БОЛЬНИЦЫ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ!!
А ТО КАК ЖЕ МИНИСТР В КИЕВЕ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЖИТЕЛИ В ПОСЕЛКЕ!!
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ну честно говоря реформу начали при ПЕТЕ другое дело что эту геноцидную реформу не остановили при ЗЕЛЕ и не токо не остановили а еще и ускорили! поэтому обое виноваты и ПЕТЯ и ЗЕЛЯ!!
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Это уже готовность к реформам или еще нет?

Более 90% медучреждений готовы присоединиться ко второму этапу медицинской реформы, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3020
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ДА ДА ДА
ВСЕ ВРУТ БОЛЬНИЦЫ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ!!
А ТО КАК ЖЕ МИНИСТР В КИЕВЕ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЖИТЕЛИ В ПОСЕЛКЕ!!
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Она свои прайсы оплаты на гарантированный перечень мед.услуг хоть смотрела? С такими расценками только реформы проводить, там бы больницам хоть суметь выжить.
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так всем понятно что там цены нарисованы с потолка! да и как говорят специалисты какая нафиг единая цена, даже взять например цена на лечение бронхита! есть просто бронхит есть острый бронхит есть бронхит с воспалениями, вроде название бронхит а цены и лекарства будут очень разные!! так что вот эти вод единые цены это просто еще одно враньЁ!!!
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Возьмут на вооружение один из главных принципов частной медицины - отфутболивай все сложные случаи.
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мне больше интересен вопрос а что будут делать если денег на покрытие не хватает!
не понятно что будут брать деньги с пациентов (как и сейчас берут) но счас берут не гласно счас ты в жизни не получишь от больницы чек в котором указаны реквизиты больницы как лечебного заведения! все чеки либо на какого то ФОП либо какую то левую фирму! а теперь что будут давать чеки с реквизитами некомерческого комунального хозяйства, а как это будет согласовываться с конституцией в которой прямо записано что государственная медицина бесплатна!!
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Медики сегодня уже ответили. По всей Украине бастовали в 11.00 у администраций.
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Это уже готовность к реформам или еще нет?

Более 90% медучреждений готовы присоединиться ко второму этапу медицинской реформы, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3020
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И вот эти бравые прокламации про то что стокото там присоединолось.... а вы им что предоставили выбор хотите присоединяйтесь хотите нет? вы всех поставили раком а потом рассказываете какие все добровольцы! Ага млять добровольцы прям как военопленные перед растреллом!!
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Это типо к массовым сокращением и закрытием тубдеспансеров и психиатрий. Да, слышали об этом мегареформаторском подходе. 100% "барыга парашенка винават"...
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ну честно говоря реформу начали при ПЕТЕ другое дело что эту геноцидную реформу не остановили при ЗЕЛЕ и не токо не остановили а еще и ускорили! поэтому обое виноваты и ПЕТЯ и ЗЕЛЯ!!
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ну если чесно реформу которую начали при пете, зелені трохи змінили, тому вона тепер так смішно виглядає
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что при ПЕТЕ что при ЗЕЛЕ цель реформы УМЕНЬШИТЬ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ!! так что!! что раком что боком при таких целях результат будет один и тот же!!
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Воно так і є, але спочатку ти акцент завжди робиш на пєтю) бо обирав бубочку) Мій хороший знайомий робить не останнім у інфекційній лікарні, коли Супрун почала реформи то при ньому згадувати це прізвище а ще за пляшкою віскаря було небезпечно))) зараз півроку як майже відсутнє фінансування, спасає міський бюджет, до короновіруса готовий лише один бокс на область який вже занятий мадярами заробітчанами а влада рапортує що усе готово, сумно згадує папередників, каже що козли але якось легше було)))
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в моих словах нет скрытого подтексат (любитель заговоров) я просто говорю как оно было и как оно есть (правду говорю)! и то что ПЕТЯ первый который начал уничтожать медицину это просто правдивый исторический факт! а выяснять кто быстрее уничтожает ПЕТЯ или ЗЕЛЯ то какой в это смыл? главное что УНИЧТОЖАЮТ И ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ!! ХОТЯ ВТОРОЙ (ЗЕЛЯ) НА ВЫБОРАХ ОБЕЩАЛ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ! Но Украинцев не первый раз обманывают во время выборов! ПЕТЯ во время выборов тоже не обещал гривну в 4ре раза уронить!!
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Справа у тому що кожен бачить і говорить правду по своєму, ти дуже переоцінюєш своє виключне право на "історичну правду" тому що ти не остання інстанція, гривня гепнулася при Капітельман з 5грн на 10грн і нічого, вона популярна)) при жодному президенті народу не ставало жити краще, не буду казати про "правдивый исторический факт")) це мої спостереження
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все равно ПЕТЯ победил 5 к 10 значительно меньше чем 8 к 32!!
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Спалився)) ти знову зосереджений на пороху, людина яка заангажована не може об'єктивно оцінювати події, так що зміни назву "історичну правду" на щось більш більш скромніше))
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Не бредь Руслан Ткаченко. Гривна упала из за войны с кацапами, это первое, второе. Порох начал уничтожать медицину ? Может тогда он виноват, что ты такой? Паршивая у вас касапская свиноферма, кто вас там только учит! Понад 90% медзакладів готові долучитися до другого етапу медичної реформи, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9063
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Він не бредит) він з бубочкиного фан-клубу "историческая правда"
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-Не пойму , говорили что Супрун делает не ту что надо реформу , за это её и убрали ,, теперь продолжают делать ту же самую реформу и дальше . !! Понад 90% медзакладів готові долучитися до другого етапу медичної реформи, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9347.
Понад 90% медзакладів готові долучитися до другого етапу медичної реформи, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1193.
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Це мова міжнаціонального спілкування народів срср, куда нас пан зеленський впевнено штовхає)
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