 Понад 90% медзакладів готові долучитися до другого етапу медичної реформи, - НСЗУ

Про це повідомила на брифінгу в.о. голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) Оксана Мовчан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Від початку прийому заяв близько двох тижнів тому до Національної служби здоров’я подали свої пропозиції понад 1,5 тисячі спеціалізованих медзакладів системи охорони здоров’я. Це понад 8,5 тисяч заяв на 26 пакетів медичних послуг, тобто на пакети, що покривають усі види медичної допомоги. 1,5 тисячі закладів - це понад 90% усіх лікарень, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я", - сказала Мовчан.

Вона додала, що серед закладів є такі, що подаються майже на всі пакети медичних послуг, а є такі, що подаються на окремих пакетах. Також Мовчан пояснила, що на велику кількість пакетів подаються не лише у великих містах, але й у райцентрах.

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Окрім того, за її словами, до контрактування з НСЗУ долучилися понад 50 приватних медичних закладів.

"Це свідчить про те, що комерційний медичний центр спростовує міфи, що тарифи на лікуванні в стаціонарі є економічно невигідними", - зауважила Мовчан.

Директорка департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко спростовує повідомлення про те, що наслідком другого етапу реформи буде закриття лікарень.

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"Дуже поширеним є міф про закриття лікарень та звільнення працівників. На цьому спекулюють політики. Для того, щоб зрозуміти, які лікарні, що надають послуги, як вибудовуються маршрути пацієнтів, у місцевої ради є так звана госпітальна рада, яка приймає рішення по госпіталізації пацієнтів з певними захворюваннями до певних лікарень. Лікарні зараз подаються до нас на контракт за 26 пакетами медичних послуг, максимум. Кількість цих пакетів залежить від потужності цих лікарень, наявності персоналу та обладнання", - сказала Бойко.

Вона додала, що контрактування лікарняних закладів надасть набагато більше фінансової свободи головним лікарям, зокрема і щодо нарахування заробітних плат для медперсоналу.

"Коли лікарня стане комунальним некомерційним підприємством вона отримає більше можливостей розпоряджатися коштами, які до неї надходять. Для таких лікарень буде скасовано тарифну сітку зарплат, і головний лікар зможе встановлювати зарплату для працівників, або через фінансовий план лікарні узгоджені з місцевою владою, або ж через колективний договір між головним лікарем та працівниками лікарні", - сказала Бойко.

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Як відомо, другий етап медичної реформи передбачає фінансування лікування конкретного пацієнта у стаціонарі за кошти лікарні з наступним відшкодуванням витрат Національною службою здоров’я. Зокрема, за цією схемою НСЗУ буде фінансувати стаціонарне лікування таких тяжких хвороб, як інфаркт та інсульт у тих лікарняних закладах, які укладуть контракт зі Службою на цей вид медичної допомоги.