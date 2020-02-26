EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Події
  6829  36
Все про:підпал (300) Офіс Президента (266)

 ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою

У чоловіка, який підпалив себе біля будівлі Офісу Президента, легкі опіки, його доставили в лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює особу чоловіка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві. ВIДЕО

"За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - додали в ОП.

Нагадаємо, раніше чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві.

ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177998
 
 
 Топ коментарі
 
как элегантно переводят стрелки - имел проблемы с местной властью
 показати весь коментар
 
рыги как сидели везде так и сидят
хоть зелеными их назови, хоть евросвинарчуками
медведчук тому доказательство
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
как элегантно переводят стрелки - имел проблемы с местной властью
 показати весь коментар
 
 
На Сумщині місцева влада у більшості своїй давно вже позеленіла...
 показати весь коментар
 
 
рыги как сидели везде так и сидят
хоть зелеными их назови, хоть евросвинарчуками
медведчук тому доказательство
 показати весь коментар
 
 
Ну да, смотрящі за Сумщиною - Деркач і Молоток, обоє ригами були свого часу...
 показати весь коментар
 
 
"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
 показати весь коментар
 
Деркач и Молоток - то региональные фигуры, значимые на севере области, Молоток - Шостка, Деркач - Глухов, оба города малозначимые в Сумской области. они не имеют никакого влияния и отношения непосредственно к Сумам или к финансово крепким южным регионам - Роменщина, Ахтырщина и т.д.
 показати весь коментар
 
 
местные
куле с них взять
местные - плохие!
в Киеве - хорошие!!!
если он так думал, нафиг себя бензином поливать?
теперь в дурку определят
 показати весь коментар
 
 
Сумщину на жаль давно між собою поділили екс-риги Деркач і Молоток, які недавно дуже швидко перефарбувалися в зелене...

І ця шайка дуже сильно давить на неугодних політиків - таких, як мер Глухова Мішель Терещенко чи мер Конотопа, свободівець та ветеран АТО Семеніхін... Семеніхіна орли молотковські навіть побили, що він в реанімації кілька тижнів лежав!
 показати весь коментар
 
 
эээ, "Трамп, даваай "Джавелины", дэнги давай!!1"

 показати весь коментар
 
 
Легко отделался значит, его счастье, что вовремя потушили.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну так знав - медработніки мітингують, допоможуть. А взагалі то молодець. Ідейний парень КулакОВ, підпалює себе і бігає кричить - Ай, памагите!!! Провокатор або той кому лікарі повинні допомагати з хворою головою цього Джордано Бруно.
 показати весь коментар
 
 
..Сильрады, земельные комиссии тамошние-кубло ворья по всей Украине притом...там работы прокураторам и всем следакам-силовикам - лет на 50!!!..
 показати весь коментар
 
 
С законом или местными властями? Вещи разные... напимер, здесь у нас рулит в жопу раненный гепа, и у харьковчан с ним проблемы. Дело даже не в уборной с аквариумом за 5 лимониев... сам гепа - проблема...
Ну так шо, прблемы с властями или законом?
Мендель писала, зуб даю
 показати весь коментар
 
 
Так и в совке говорили что поджегший себя против вторжения орд в ЧСЛ = шото он как-то очень злым был.
Ничего не меняется, да погибнет УРСР-2. Ибо походу, у нас уже чет такое как была "совковая Украина".
Замолчать, обвинить, переобуться = ням-ням(пипл должен хавать)
 показати весь коментар
 
Ох уж эти местные власти.

Вот в Закарпатье в свалявском районе есть санаторий КВИТКА полонины , там главврач считает себя царем и богом закарпатья. Качает воду Лужанскую из браконьерских скважин и нал возит в Киев в прокуратуру и АП.
Нарезали людям земли от села, они начали строиться , вложили гроши- главврач всю местную власть подключил ( за гроши) - и полицию, и мэрию, и т д чтобы мешать строиться людям. Люди уже 15 лет не могут завершить свои дома Голову села довёл до смерти. Ужас от этих местных князьков - вот мужик и не выдержал
 показати весь коментар
 
 
ясно короче..... виноват мужчина, т.к. имел проблемы с властями...... причем именно с "властями", а не с "законом"......
 показати весь коментар
 
 
Ось восени оберемо гарну місцеву владу і зажівьом.
 показати весь коментар
 
 
вот новая тема для увода в сторону от провалов в экономике
 показати весь коментар
 
 
Он дал интервью,вопрос с землёй ,какие то докуменнты пропали на паи у селян,и нигде они не могут добиться справедливости,журналистка Даша брала у него интервью на нашем канале.
 показати весь коментар
 
"... з'явився за кілька хвилин до підпалу"


а мог опоздать на підпал самого себя ?
 показати весь коментар
 
 
В Одессе лет двадцать назад был пожар в налоговой, который устроил предприниматель. Его незаконно прессовали налоговики тогда. Тогда погибли люди. Что он добился? Ничего. Богля Степан, который был тогда начальником приморской налоговой сделал после того головокружительную карьеру. Хотя занимался натуральным рэкетом.
 показати весь коментар
 
 
Клоунские покращення, уже начинают давать свои плоды.
 показати весь коментар
 
 
доведение до самоубиства никто не отменял. находите этих ублюдков и сажайте
 показати весь коментар
 
"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору