 ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановлює особу чоловіка.
"За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - додали в ОП.
Нагадаємо, раніше чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві.
хоть зелеными их назови, хоть евросвинарчуками
медведчук тому доказательство
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
куле с них взять
местные - плохие!
в Киеве - хорошие!!!
если он так думал, нафиг себя бензином поливать?
теперь в дурку определят
https://censor.net.ua/news/3134299/zelenskiyi_uvolil_naznachennogo_14_dneyi_nazad_vrio_glavy_sumskoyi_oga_akperova_i_naznachil_na_ego_mesto
І ця шайка дуже сильно давить на неугодних політиків - таких, як мер Глухова Мішель Терещенко чи мер Конотопа, свободівець та ветеран АТО Семеніхін... Семеніхіна орли молотковські навіть побили, що він в реанімації кілька тижнів лежав!
Ну так шо, прблемы с властями или законом?
Мендель писала, зуб даю
Ничего не меняется, да погибнет УРСР-2. Ибо походу, у нас уже чет такое как была "совковая Украина".
Замолчать, обвинить, переобуться = ням-ням(пипл должен хавать)
Вот в Закарпатье в свалявском районе есть санаторий КВИТКА полонины , там главврач считает себя царем и богом закарпатья. Качает воду Лужанскую из браконьерских скважин и нал возит в Киев в прокуратуру и АП.
Нарезали людям земли от села, они начали строиться , вложили гроши- главврач всю местную власть подключил ( за гроши) - и полицию, и мэрию, и т д чтобы мешать строиться людям. Люди уже 15 лет не могут завершить свои дома Голову села довёл до смерти. Ужас от этих местных князьков - вот мужик и не выдержал
а мог опоздать на підпал самого себя ?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265