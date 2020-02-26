 ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює особу чоловіка.

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"За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - додали в ОП.

Нагадаємо, раніше чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві.