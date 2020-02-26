 У 48 евакуйованих з Уханя коронавірусу не виявлено: результати аналізів решти будуть готові найближчим часом, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У нас є чітка статистика щодо тих досліджень, які вже закінчили робити. В суботу були взяті 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували. На сьогодні маємо 48 негативних реакцій, інші 41 будуть найближчим часом, і ми відразу будемо повідомляти нашому населенню", - розповів Данілов.

Данілов повідомив, що напередодні взяли 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом в медцентрі в Нових Санжарах. Їхні результати поки також невідомі.

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