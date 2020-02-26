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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Данілов (82) тест (9) COVID-19 (330) Нові Санжари (113)

 У 48 евакуйованих з Уханя коронавірусу не виявлено: результати аналізів решти будуть готові найближчим часом, - Данілов

В евакуйованих з Китаю громадян, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, взяли проби на коронавірус: 48 із них здорові, результати інших ще не готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У нас є чітка статистика щодо тих досліджень, які вже закінчили робити. В суботу були взяті 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували. На сьогодні маємо 48 негативних реакцій, інші 41 будуть найближчим часом, і ми відразу будемо повідомляти нашому населенню", - розповів Данілов.

Данілов повідомив, що напередодні взяли 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом в медцентрі в Нових Санжарах. Їхні результати поки також невідомі.

Також читайте: Підозру оголошено 5 особам, ще 2 обрано запобіжний захід, - Нацполіція уточнила інформацію про розслідування сутичок у Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177996
 
   
 Топ коментарі
 
Нет или не обнаружен?
Видишь суслика? А он есть! У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 9964
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в воюющей стране секретарь СНБО занимается короновирусом
он хоть в курсе сколько наших войнов за эту неделю положили?
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Так завезите еще, вы же стремитесь к тому, чтобы вирус появился в Украине.
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Нет или не обнаружен?
Видишь суслика? А он есть! У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 9964
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- У вас несчастние случаи на производстве били?
- Неееет.....
- Будут !

(К/к "Операция И и другие приключения Шурика")
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в воюющей стране секретарь СНБО занимается короновирусом
он хоть в курсе сколько наших войнов за эту неделю положили?
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Брехун оманський війну вже закінчив. Які проблеми?
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знаю
остались только единичные провакации
готовимся к выборам вовсю
а школы с изучением донецкого языка будут?
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Я полностью согласен, кто то работал учителем, артистом, ветеринаром, в Стране 6 лет война, и наверное проще, и легче расказывать о анализах, при наличии соответствуещего Министерства, уже и начальника сэс назначили.
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Скалецька дарма сиділа в інкубаторі, шолі?
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Так завезите еще, вы же стремитесь к тому, чтобы вирус появился в Украине.
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Коронавирус сделал больше чем ваши переговорщики и миролюбцы. Цена на нефть упала до $53 и продолжает снижаться. Еще немного и ***** будет визжать как Демон недорезаный от безысходности. Поетому ***** так торопит Украину с капитуляцией чтобы хоть как то своему лохторату спеть песню о очередной победе
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Из сегодняшнего. Кто-то уже начинает понимать, что приходит полная задница.

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.

А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.
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Да там в этой "зелёной команде " Разумков и выглядит наиболее адекватным .
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Он хоть немного "прошел по лестнице" государственного управления и имеет хоть элементарные базовые знания и понятия по теме. В отличие от остальных профанов и откровенных хапуг.
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ну раз здорові, тоді починайте відпускать водіїв літака та автобусів. чого їм там сидіти.
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