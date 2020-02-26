 У 48 евакуйованих з Уханя коронавірусу не виявлено: результати аналізів решти будуть готові найближчим часом, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"У нас є чітка статистика щодо тих досліджень, які вже закінчили робити. В суботу були взяті 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували. На сьогодні маємо 48 негативних реакцій, інші 41 будуть найближчим часом, і ми відразу будемо повідомляти нашому населенню", - розповів Данілов.
Данілов повідомив, що напередодні взяли 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом в медцентрі в Нових Санжарах. Їхні результати поки також невідомі.
Видишь суслика? А он есть!
- Неееет.....
- Будут !
(К/к "Операция И и другие приключения Шурика")
он хоть в курсе сколько наших войнов за эту неделю положили?
остались только единичные провакации
готовимся к выборам вовсю
а школы с изучением донецкого языка будут?
У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.
А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.