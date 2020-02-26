 Конкурс на посаду глави Держагентства розвитку туризму виграла Мар'яна Олеськів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Згідно з даними на сайті Львівської міської ради, Мар'яна Олеськів з березня 2016 року працювала директором львівського комерційного неприбуткового підприємства "Центр розвитку туризму". Протягом 1999-2004 років вона навчалася у Львівському національному університеті ім. І. Франка за спеціальністю "Економіка підприємства".

Надалі кілька років працювала в одній зі столичних компаній керівницею відділу по роботі з корпоративними клієнтами. Тому протягом 2009-2010 роках як приватна підприємниця організовувала заходи та проводила політичний консалтинг.

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З 2011 року працювала в Одеській міській раді як керівник відділу туризму, заступниця начальника управління культури і туризму.

2 січня 2020 року Міністерство культури, молоді і спорту запросило до участі в конкурсах на посади керівників семи новостворених профільних інститутів.

Йшлося про Державне агентство України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань художньої освіти, Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства.

Крім того, керівників шукали в Державне агентство спорту, Державне агентство розвитку туризму, Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини.