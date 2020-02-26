EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2074  6
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3716) Гончаренко (255) Гончарук_Олексій (724) COVID-19 (330)

 Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем України

Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарним лікарем країни.

Про це повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні персонально ця людина буде, в тому числі, комунікувати з вами, і координувати дії органів державної влади та всіх необхідних служб для того, щоб максимально якісно організувати роботу щодо запобігання потрапляння на територію України цієї інфекції і протидії її поширенню", - сказав прем'єр.

Також читайте: COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже понад 30 тис. осіб, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177992
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так хотя бы врач и работал в санитарно-эпидемиологической сфере
 показати весь коментар
 
26.02.20 13:59 назначил Ляшко /26.02.20 13:49 Ляшко будет назначен/ Кто чаще кукрекает-тот лучше работает.
 показати весь коментар
 
А, так це не той Ляшко...
Того би на зооветеринара якраз.
Для стада.
 показати весь коментар
 
Ого, а кто он? 95 квартал не поздравляет, странно
 показати весь коментар
 
Лікар, закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця у 2003 році. У 2015 році закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України (факультет Державне управління у галузі охорони здоров'я). Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров'я. Післядипломна освіта 2017 - Барселонський курс ВООЗ з посилення систем охорони здоров'я для покращення контролю та лікування туберкульозу.2016 - слухач курсу тематичного удосконалення "******* аспекти громадського здоров'я", який організував Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у співпраці з Каліфорнійським університетом (м. Сан-Франциско).2014 - Bureau Veritas отримав сертифікат внутрішнього аудитора: Food Safety System Certification 22000 of Food Safety Management System, acknowledged by GFSI (based on ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 and ISO 19011:2011 Standards).Успішно завершив навчання в Літній школі «Управління в трансформованій системі охорони здоров'я» (18-22.06.2014) та в двох Зимових школах "Громадське здоров'я в Україні" (18-23.01.2016 та 30.01-04.02.2017) з отриманням сертифікатів за підписом Міністра охорони здоров'я.
ВЕЛИКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ, *** !!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору