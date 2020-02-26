 Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем України

Про це повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні персонально ця людина буде, в тому числі, комунікувати з вами, і координувати дії органів державної влади та всіх необхідних служб для того, щоб максимально якісно організувати роботу щодо запобігання потрапляння на територію України цієї інфекції і протидії її поширенню", - сказав прем'єр.

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