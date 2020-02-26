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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1174) СЕС (31) Ляшко Віктор (11) Зоряна Скалецька (94)

 Заступник голови МОЗ Ляшко буде призначений головним санітарним лікарем України, - Скалецька

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко буде призначений головним санітарним лікарем.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення про відновлення цієї посади було ухвалено "на прохання президента".

"Я з вересня постійно говорила фахівцям у МОЗ про необхідність підготувати інструкцію і порядок реагування на епідемічні загрози і небезпеки. ... На сьогодні у нас вже є кілька розроблених документів і проєкт закону про систему громадського здоров'я, який має впорядкувати ці питання і дав би чіткий відповідь на те, яким повинен бути контроль. Тобто, на сьогодні ухвалення рішення про призначення санітарного лікаря є необхідним кроком, поки ми не отримаємо новий закон", - розповіла Скалецька.

На питання журналіста, чи буде це її заступник Віктор Ляшко, Скалецька відповіла ствердно.

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"Так. Тобто це буде вже певна контрольована ситуація. Але я сподіваюся, що парламент підтримає законопроєкт і він дуже швидко пройде всі необхідні процедури. СЕС скасували через її недоліки, однак замість того, щоб виправити їх, саму систему фактично просто ліквідували, не замінивши чимось іншим, не давши відповідь - а як ці функції повинні виконуватися?" - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177990
 
 
 Топ коментарі
 
Это по-нашему. Сан службы так и нет. Санитарных специальностей в медвузах нет. Но будет НАЧАЛЬНИК!
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країна знає лише одного Ляшка - єдиного і неповторного !!!!
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Танцевал сын Порошенко, а 20 миллиардов недополучил в бюджет почему-то Зеленский
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тут это....
по ходу кирдык наступает...



Замглавы Минздрава Ляшко будет назначен главным санитарным врачом Украины, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2399 Адам Смит

@_Smithchenko

·46 мин

Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС.
Жопа, причем полная.
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Как со спортзала ролики пилить, так зе Херой.
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****** треба головним санітаром-ветеринаром по Скотинякам!
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Это по-нашему. Сан службы так и нет. Санитарных специальностей в медвузах нет. Но будет НАЧАЛЬНИК!
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країна знає лише одного Ляшка - єдиного і неповторного !!!!
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Вот уже полгода "антикорупционер" Чюмак главный военный прокурор. Шото не слышно про его подвиги
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На прием к министру похорон здоровья только так можно попасть
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Дура з карантину вже вийшла, чи вона звідти "вещает"?
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Скалецкая устроила себе отдых в санатории за счет налогоплательщиков, при этом получает министерскую зарплату немаленькую. Со всех экранов зеленая власть рапортовала о том, что они на 100% готовы к эпидемии короновируса. О том как они "готовы" говорит тот факт, что в Киеве в аптеках нет медицинских масок. Если месяц назад 1 медицинская маска стоила 1,0 грн, то сейчас такая же маска стоит 13,0 грн. Неплохо так зеленая власть зарабатывает на масках. Если по другим городам в аптеках еще есть маски -покупайте по любой цене. На складах у поставщиков заканчиваются. Занимаюсь закупкой медицинских расходников. Знаю о чем говорю.
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