 Заступник голови МОЗ Ляшко буде призначений головним санітарним лікарем України, - Скалецька

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення про відновлення цієї посади було ухвалено "на прохання президента".

"Я з вересня постійно говорила фахівцям у МОЗ про необхідність підготувати інструкцію і порядок реагування на епідемічні загрози і небезпеки. ... На сьогодні у нас вже є кілька розроблених документів і проєкт закону про систему громадського здоров'я, який має впорядкувати ці питання і дав би чіткий відповідь на те, яким повинен бути контроль. Тобто, на сьогодні ухвалення рішення про призначення санітарного лікаря є необхідним кроком, поки ми не отримаємо новий закон", - розповіла Скалецька.

На питання журналіста, чи буде це її заступник Віктор Ляшко, Скалецька відповіла ствердно.

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"Так. Тобто це буде вже певна контрольована ситуація. Але я сподіваюся, що парламент підтримає законопроєкт і він дуже швидко пройде всі необхідні процедури. СЕС скасували через її недоліки, однак замість того, щоб виправити їх, саму систему фактично просто ліквідували, не замінивши чимось іншим, не давши відповідь - а як ці функції повинні виконуватися?" - додала вона.