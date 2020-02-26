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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (203) Мінздоров'я (1174) ГРВІ (102)

 За тиждень від ускладнень грипу в Україні померли 10 осіб, з початку епідсезону - 48, - МОЗ

За минулий тиждень (17.02-23.02) на ГРВІ захворіли 217 459 осіб, з них 61,3% - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, інтенсивний показник захворюваності становив 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3% більше за епідемічний поріг по Україні.

Також наголошується, що в країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

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У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в м. Київ зберігається трохи епідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У МОЗ також нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року і цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР в 25 з 71 зразка матеріалів визначені віруси грипу: 13 - типу А (Н1) pdm09, 9 - типу А не субтипований, 3 - типу B.

За тиждень отримано повідомлення про десять летальних випадків унаслідок ускладнень грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 48 осіб померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 225 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 345 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177987
 
 
 Топ коментарі
 
Так тестов нет вот и диагноз грипп, эти будут как про чернобыль врать и утаивать до последнего
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
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от осложнений гриппа как то по другому умирают чем от короновируса?
или от гриппа только в Украине? а во всех других странах от короновируса?
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
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По данным CDC, в США от гриппа и его осложнений ежегодно умирают не менее 12 тыс. человек, при этом в сезоне 2017-2018 годов погибли 61 тыс. человек, а 45 млн заболели.
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Все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а грипп это рутина, что с ним бороться.
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Всюди йде хвиля коронавірусу, а в Україні ГРВІ.
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у нас попы кааак помолились, так и нет. вирусовнет(тм.)
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В рік від ГРВІ - у світі помирає 600 000 - 12000 000 людей... А від китайського грипу за три місяці 3000.. Питання від чого помирають в Україні?
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Так тестов нет вот и диагноз грипп, эти будут как про чернобыль врать и утаивать до последнего
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от осложнений гриппа как то по другому умирают чем от короновируса?
или от гриппа только в Украине? а во всех других странах от короновируса?
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Та понятно шо любая смерть от кашля = "грипп", потомушо "нетутестов". Ах да, тесты завезли? Просто нету тех кто умеет их использовать, тесты то разошлись по феофаниям то.
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Тесты разошлись по своим, как и всё в этой стране.
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Щоб відповісти на запитання чи є коронавірус в Україні досить порівняти показники захворюваності та смертності від ГРВІ за аналогічний період 2019 року. А ті показники значно нижчі ніж тепер. От і все.
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Найголовніше,що то не коронавірус,адже у нас навіть не знають,що то таке...
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