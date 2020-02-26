 Фільми про Крим отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, - Бородянський

"Кіно про Крим, його історії та сучасні виклики півострова, пов'язані з тимчасовою окупацією, отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, починаючи з цього року", - сказав Бородянський на Age of Crimea в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що Україна ратифікує другий протокол Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

"Цей документ і стане правовою підтримкою та основою для захисту українських культурних цінностей у тимчасово окупованому Криму й надасть можливість притягнути країну-агресора до відповідальності", - сказав міністр.

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Він також наголосив, що Україна протидіятиме незаконним археологічним розкопкам на окупованій території і вивезенню українських культурних цінностей до Росії.

Бородянський повідомив, що цього року буде організовано онлайн-курси української та кримськотатарської мов для дітей і дорослих, що живуть на півострові.