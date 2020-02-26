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Все про:кіно (460) Крим (8803) фільми (165) Бородянський Володимир (102)

 Фільми про Крим отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, - Бородянський

Фільми про Крим будуть отримувати додаткові бали на пітчингу, заявляє міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Кіно про Крим, його історії та сучасні виклики півострова, пов'язані з тимчасовою окупацією, отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, починаючи з цього року", - сказав Бородянський на Age of Crimea в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що Україна ратифікує другий протокол Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

"Цей документ і стане правовою підтримкою та основою для захисту українських культурних цінностей у тимчасово окупованому Криму й надасть можливість притягнути країну-агресора до відповідальності", - сказав міністр.

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Він також наголосив, що Україна протидіятиме незаконним археологічним розкопкам на окупованій території і вивезенню українських культурних цінностей до Росії.

Бородянський повідомив, що цього року буде організовано онлайн-курси української та кримськотатарської мов для дітей і дорослих, що живуть на півострові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177986
 
 
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Питчинг...
Министр культуры, а скабрезными матюками разговаривает
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на фото такое выражение, будто по питчингу надавали..
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Пітчинг і пейси для цього чорта мають стати синонімами.
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та пох
делайте что хотите
только воду не включайте
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Закрийте цьому дебілу пельку в кінці кінців...»пітчінг», пля!!!!
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питчинге/ обезъянник цирка Коломойского: Мое поведение не должно вызывать буллинг и харассмент, - Мендель.
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ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК?Фільми про Крим отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8940 Фільми про Крим отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8635
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Они сами эти говнословечки генерят, или где?
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