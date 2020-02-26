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 Економіка
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Все про:завод (129) сірчана кислота (28)

 Через імпортні квоти на Авдіївському коксохімзаводі дефіцит сірчаної кислоти

Запаси сірчаної кислоти на Авдіївському коксохімічному заводі впали до рекордно низького рівня.

У лютому на підприємство було відвантажено 387 т сірчаної кислоти за потреби в 1020 т. Її брак ставить під загрозу повноцінну діяльність підприємства, йдеться в листі директора АКХЗ Є. Міндри на ім'я міністра економіки Т. Милованова і торгового представника Т. Качки.

Основним постачальником сірчаної кислоти на адресу АКХЗ є фірма "Торгсервіс", яка виступає ексклюзивним посередником українського виробника сірчаної кислоти держпідприємства "Східний ГЗК". Однак на ДП "Східний ГЗК" була зупинка виробництва, і підприємство не впоралося з поставками необхідного обсягу сірчаної кислоти.

Водночас в Україні діють квоти на імпорт сірчаної кислоти, які обмежили можливості покривати дефіцит на українському ринку за рахунок імпортних поставок, пише uaprom.info.

"У разі відсутності достатньої кількості сірчаної кислоти наслідки будуть такими: неминуча зупинка технологічного процесу очищення коксового газу від аміаку, що спричинить зупинку процесів вловлювання бензольних вуглеводнів і сірководню, як наслідок припинення передачі очищеного коксового газу на металургійні підприємства / цеха з його спалювання. Неочищений коксовий газ уже в місячний термін призведе до виходу з ладу газопідвідної апаратури коксових батарей і суттєвого зниження температури, що неприпустимо для повноцінної діяльності підприємства. Тому вкрай важливо, щоб наше підприємство отримувало сірчану кислоту вчасно і в належних обсягах", - йдеться в листі.

Уряд вирішив скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти й олеуму 21 лютого, і тепер розглядає можливість введення мит на заміну. Проти цього виступає низка промислових підприємств. Так, "Укрметалургпром" раніше звертався до Милованова з проханням про якнайшвидше скасування квотування імпортних поставок сірчаної кислоти українським споживачам і заміну його на імпортне мито в розмірі не вище 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177984
 
 
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отдайте Ахметову Восточный ГОК
сразу станет прибыльным
причём ни копейки денег даже
не надо будет вкладывать
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даавай дэнги, дэнги давай.
с Януковощем лучше было - все импортеры в ряд вставали с предложениями кислот и газов.
Табачние компании уже встали, теперь и коксохим должен подать дэнги встать.
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Увеличивать собственное производство (если такое имеется конечно).
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