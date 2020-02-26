 "Україна" замість "Вітчизни": МОН змінило назву шкільного предмета

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти, відповідну постанову уряд ухвалив 26 лютого.
"Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл", – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.
"Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема і в оновлений "Захист України", відображались і в підручниках, за якими навчаються учні. Так зміни стануть системними і ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно", – додала міністерка.
"Захист України" – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.
Класна декомунізація
Так что тут - правильно изменили, через 30 лет то.
у нас нету среднего радиуса(ракет), так что мона автомать(опечатка) разложить и взвести за 15 сек., но ракета все равно потолще будет
Це коли громадянин РФ Павєл Лєбєдєв, і за сумісництвом Міністр оборони України за часів Януковича, заборонив роботи по створенню багатофункціонального українського ОТРК «Сапсан», на стадії виготовлення його зразків».
Дєтотак.
да рашкам любой инженер сдаст, грубо говоря "коды", а уже РЭБ сделают "сапсаны" как те "Калибры". просто вторые сами падают, а нашим бы "помогли" упасть.
У Норвегии Рашка затопила корвет путем РЭБ. Не знал что-ли?
Как спомню, так і вздрогну...