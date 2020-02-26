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 Політика України, Суспільство
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 "Україна" замість "Вітчизни": МОН змінило назву шкільного предмета

Відтепер учні українських шкіл вивчатимуть оновлений предмет "Захист України" замість "Захисту Вітчизни".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти, відповідну постанову уряд ухвалив 26 лютого.

"Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл", – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема і в оновлений "Захист України", відображались і в підручниках, за якими навчаються учні. Так зміни стануть системними і ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно", – додала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів", - міністерка освіти Новосад

"Захист України" – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177983
 
   
 Топ коментарі
 
а що, замінити отєчество на батьківщину - слабо?

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а до цього всі роки війни було Захист Отєчєства.
Класна декомунізація
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В освіті всі керівники - комуняки. Особливо ті, що у вишиванках
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а до цього всі роки війни було Захист Отєчєства.
Класна декомунізація
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В освіті всі керівники - комуняки. Особливо ті, що у вишиванках
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батькивщина от слова - "батьки", типо папы, но вот как раз папы и проср..ли УНР, например. а потом были рабами.
Так что тут - правильно изменили, через 30 лет то.
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Да правильно но толку?
у нас нету среднего радиуса(ракет), так что мона автомать(опечатка) разложить и взвести за 15 сек., но ракета все равно потолще будет
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Висловлюйтесь корректніше: «Мабуть в Україні зараз повториться випадок, як з ракетним комплексом «Сапсан».
Це коли громадянин РФ Павєл Лєбєдєв, і за сумісництвом Міністр оборони України за часів Януковича, заборонив роботи по створенню багатофункціонального українського ОТРК «Сапсан», на стадії виготовлення його зразків».
Дєтотак.
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б*же, а тот "сапсан" как бы ориентировался?(наведение)
да рашкам любой инженер сдаст, грубо говоря "коды", а уже РЭБ сделают "сапсаны" как те "Калибры". просто вторые сами падают, а нашим бы "помогли" упасть.
У Норвегии Рашка затопила корвет путем РЭБ. Не знал что-ли?
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Знає, знаєм про руссскіє сістєми РЕБ. А как же- с, читалі- с. І нє в брехлівих отчетах «Stars and Stripеs», а в правдівих текстах русскіх блогеров. Особєнно прославіл русскую сістєму РЕБ русссскій самольот Су-24, 1987 года випуска, которий в 2014 пролєтєл над есмінцем «Доналд Кук», імєющим ракєтниє сістєми для унічтоженія спутніков на орбітє Зємлі, послє чего, его екіпаж сошел с ума, так, что руминскому лінкору «Адмірал Ніколає Чаушеску» прішлось отбуксіровать єго в Констанцу, где потом руминской поліціі прішлось ловіть сумашедших матросов, по городскім кабакам і борделям...
Как спомню, так і вздрогну...
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У нас такого предмета ещё не было. Это, наверное, в старших классах.
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это типа школьной военки, у нас в гимназии было
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Если министр образования делает акцент на подобные предметы, наши дети и внуки останутся в 20-м веке
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Головне, щоб не в Нєдороссіі у складі Пєдороссіі.
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Це означає,що Україна вже не наша Вітчизна...Якщо вже їх розділяють...потрошку призвичаюючи українців до цієї думки...
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это значит что защищать надо Украину, а не свое отечество, а у многих оно разное, много приезжих.
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