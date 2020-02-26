 Україна вважає зниклими безвісти на окупованих територіях або в РФ приблизно 500 осіб, - Пристайко

"Ми вважаємо, десь до 500 людей, які зникли безвісти ... Саме тому ми вимагаємо, щоб на окуповані території був допущений "Червоний хрест", який має перевірити, хто з цих людей справді перебуває за ґратами, а хто, на превеликий жаль, вже ніколи не зможе повернутися у свої родини", - сказав він журналістам на полях форуму "Age of Crimea" у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр уточнив, що ця цифра стосується всіх, хто перебуває на території окупованого Криму, на окупованій частині України, і тих, хто перебуває у в'язницях РФ. За його словами, всі ці групи приймаються до розгляду на майбутній обмін.

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