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 Україна вважає зниклими безвісти на окупованих територіях або в РФ приблизно 500 осіб, - Пристайко

Приблизно 500 осіб вважаються Україною такими, які зникли безвісти в окупованому Криму, на окупованому Донбасі чи в РФ, і приймаються до розгляду на майбутній обмін, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми вважаємо, десь до 500 людей, які зникли безвісти ... Саме тому ми вимагаємо, щоб на окуповані території був допущений "Червоний хрест", який має перевірити, хто з цих людей справді перебуває за ґратами, а хто, на превеликий жаль, вже ніколи не зможе повернутися у свої родини", - сказав він журналістам на полях форуму "Age of Crimea" у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр уточнив, що ця цифра стосується всіх, хто перебуває на території окупованого Криму, на окупованій частині України, і тих, хто перебуває у в'язницях РФ. За його словами, всі ці групи приймаються до розгляду на майбутній обмін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177980
 
 
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