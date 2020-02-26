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Все про:обстріл (6015) розвідка (1537) Донбас (15409) найманці РФ (1014)

 Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із житлових кварталів на Донбасі, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ відновило практику ведення артилерійського обстрілу підрозділів Об'єднаних сил з бойових позицій, розташованих у житлових кварталах тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації у результаті пострілів знищується їхнє приватне майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позицій.

При цьому мінування території призводить до зростання втрат серед окупантів. Так, 23 лютого на одному з власних мінних полів підірвався військовослужбовець 1 АК. Командування окупаційних військ намагається приховати обставини інциденту, видаючи загибель найманця як результат сутички з диверсійно-розвідувальною групою Об’єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, від початку доби 4 обстріли, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177978
 
 
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Ну методы действуют же нужно признать, Если в Украине одни лохи то почему козломордым етим не пользоваться чтобы сохранять своих бойцов
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Куда разводить , с кем договариваться , нес кем. Может как Эрдоган , а то Умиротворение агрессора Блин.
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а шо ОБСЕ говорит по этому поводу?
фиксировать надо это все и в ООН
если сами не можем, надо просить союзников
завязывать пора с минскими соглашениями
имхо без них вопрос разрулится быстрее
если мордор захочет напасть, то он и так нападет
им пох любые соглашения и меморандумы
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Оравшие "Путян-ввяди" не являются мирными жителями, а являются коллаборантами и пособниками оккупантов. Ответный огонь должен открываться немедленно и по всем тем местам, откуда стреляют по позициям ВСУ. Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из жилых кварталов на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 2482
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Ну поздравляю. Наши гавнокомандующие и Хомчаки вывели наших парней в поля в болото и на мороз, а боевики обстреливают наших из теплых домов и квартир. И в жопе ваше ОБСЕ и ваши международные советчики вместе со штанмаером и макароном? А нигде. им пох. на вас и ваши жизни. С такими предателями во власти никто в ету сраную армию не пойдет. Армия нормальной страны всегда сражалась за города и за жителей а не за поля и овраги.
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как и наказывало х.ло... из-за спин...из-за угла...ихтамнет...
короче - все как всегда!
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Я б особисто віддав наказ на адекватну відповідь з усіх стволів найбільшого калібру. І на балконах вже б сепари радісно не вітали кожний постріл "по хахалам", а ті хто вижили б збирали залишки родичів в сміттєві кульки. Гарантую що після такої адекватної реакції з житлових кварталів не пролунає жодного пострілу і як тільки якийсь мудак спробує таке зробити його місцева вата роздере на матки швидше ніж він зробить їх мертвими, бездомними або сиротами.
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Не дуже в тему. Щодо реінтеграції: вчора розмовляла з рідними з окупованих територій. Виявляється, що не з Горлівки стріляють по наших позиціях, а "Горлавку абстреливают очень сильно!". (((
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