 "План Б" щодо Донбасу, про який говорив Зеленський, не означає 6-метрову бетонну стіну, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях форуму "Age of Crimea" в Києві в середу.

"Президент дійсно говорив про те, що існує "план Б", але це не означає, що "план Б" - це бетонна стіна заввишки 6 метрів. Ми радше говоримо ... наприклад, це ті зміни, які відрізняються від Мінського процесу. Наприклад, миротворча місія, якої також немає в Мінському процесі, але це якась зміна, яке дозволила б нам просунутися вперед. Ми всі з вами, очевидно, розуміємо, що Мінські домовленості зупинилися в тому стані, в якому вони зараз є, і не дають прогресу, якого ми від них очікуємо", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини і Франції.

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Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, в тому числі на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.