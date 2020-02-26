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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:миротворці (514) Донбас (15409) мінські угоди (1731) Пристайко (380)

 "План Б" щодо Донбасу, про який говорив Зеленський, не означає 6-метрову бетонну стіну, - Пристайко

Можливим "планом Б" для вирішення ситуації на Донбасі є введення миротворчої місії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях форуму "Age of Crimea" в Києві в середу.

"Президент дійсно говорив про те, що існує "план Б", але це не означає, що "план Б" - це бетонна стіна заввишки 6 метрів. Ми радше говоримо ... наприклад, це ті зміни, які відрізняються від Мінського процесу. Наприклад, миротворча місія, якої також немає в Мінському процесі, але це якась зміна, яке дозволила б нам просунутися вперед. Ми всі з вами, очевидно, розуміємо, що Мінські домовленості зупинилися в тому стані, в якому вони зараз є, і не дають прогресу, якого ми від них очікуємо", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини і Франції.

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Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, в тому числі на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177977
 
 
 Топ коментарі
 
"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 630
После плана "З" будет полная "Ж".
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Миротворцы это не план Б, это единственный вариант.
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"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8072

Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
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Миротворцы это не план Б, это единственный вариант.
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но кто даст на это не дешевое удовольствие деньги,, и как обойти блокировку ветом раши ? мы эти песни уже от пети слышали
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Слышали, да не услышали. Рашка навязывает нам донбасс с особым статусом, мы должны настаивать на миротворцах. И пока клинч, рашка должна получать санкции, большие и полезные.
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на жаль хорошего ничего не будет ,не будет даже приднестровья ,а будет бесконечная война как в израиле
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не будет, как в Израиле.

В Израиле главнокомандующим откосившего от повесток не выбирают
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логично , как барыгу делающего состояние находясь десятки лет на госслужбе
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А что есть желающие зайти туда миротворцами?
Кацапы согласны только на один вариант. Это когда "миротворцами" будут сами кацапы
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"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8072

Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
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Найкращі міротворци - мінні поля завширшки у 7-8 км і 40 рядів колючої проволоки.
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у них мяса(десь мільонів 20 маргіналів,алкашів,рогатих чортів) до хера будуть лізти далі,підриватися і лізти
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а разумков красава - при голосуванні про свою відставку каже "прошу визначатись та голосувати" - і - нема голосів для відставки ))) тваринок то надресували, як собачок Павлова )
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Все уже обдумано 150 раз до вас с Ослом Оманским. И миссии и отводы и заглядывание в глаза и жепу Вовы Пу. Это не даст никакого результата.
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Вы идиоты? Кто вас туда пустит с миротворцами? Туда можно заехать на танках и это единственный способ вернуть оккупированную территорию и заставить уважать украинскую власть. Ну или хотя бы бояться.
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А миротворцами ватников-бульбашей, да? Ихний бацька уже много раз предлагал.
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Смотря когда ети миротворцы будут введены. Если они будут введены после того как даунбасу дадут особый статус так нах. они нада. Ето будет окончательная потеря нашей территории, зато даунбаситам мы будем выплачивать пенсии и пособия а они будут за нас голосовать и нам выбирать президентов. Во вторых миротворцы будут точно такие же как и ОБСЕ все из Рашки, будут закрывать глаза на свои провокации, зато терроризировать украинцев. На другие условия ***** не согласится, так что даже не надейтесь. Лучше оставить все как есть
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Держите Меня вшестером
ато пацталом!!)))
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товарищи ЗЕльоные, план введения миротворцев, о котором уже 5 лет говорит Порошенко наконец-то дошел до ваших жалких умишек !

правильным путем идете, товарищи, но медленно "Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5037
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РФ не согласится.
Так что, Украина должна силовым путем выбить оккупантов. Или оставлять все как есть.
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Единственное решение ето полная блокада пораженной рузким вирусом территории и уничтожение всех кто оттуда полезет дальше гадить. Третьего не дано, пока не изобрели действительно хорошее лекарство
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Самое гнусное, когда трусливые тыловые крысы, ещё вчера усердно облизывавшие «президента мира» Порошенко, сегодня также усердно облизывают «президента за мир» Зеленского, оправдывая любой мир на любых условиях при любом президенте., Но гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня президента Зеленского за то же самое, что вчера делал президент Порошенко. За приказы не стрелять, за гибель солдат, за подлое состояние ни войны, ни мира, в котором мы живём с момента подписания первых минских соглашений.

И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.

Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
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плохой план! история показала это! Россия избавится от санкций и останется раковая опухоль, как это у Молдовы и Грузии было. Наступать на чужие грабли - это быть полным дыбилом! Единственный план, который может вернуть Украине и Крым и Донбасс - это постоянное усиление санкций против РФ!!!
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"Планом Б"(?), о котором говорил Президент(?), может(!) стать введение миротворческой миссии(которая закроет границу?) на Донбасс/снова хапуга несёт пургу.
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Да, именно такие сейчас планы Б )))

пункт 1 - наверное что-то другое

пункт 2 - не то, что в плане А

пункт 3 - как-нибудь ещё

ответственный за п. 1 - кто-нибудь.
срок исполнения п.1 - потом
ресурсы на п.1 - надо поискать
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Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса

Дебилы, если нет прогресса то хоть держите оборону и ситуацию так как есть. Суматоха и мотание из стороны в сторону будет только на радость врагу. Даже за последние пол года для нормального человека стало ясным что договариваться с болезнью себе только дороже. Больше ста убитых и раненных заплатили кровью за ваши переговоры. И где же ваши гарантии безопасности о которых вы заявляли? Потому что вы говно собачье не отвечающее за свои слова и тем более за слова врага
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Не дожили они до зелиного "миролюбия", а могли бы теперь "миротворцами" стать.
"Планом Б", про який говорив президент, може стати введення миротворчої місії на Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3989
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попросить китайцев чтобы отправили свой контингент..... кремлю бы "понравилось".....
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Армии постоянных членов СовБеза не могут быть миротворческими силами (какой-то такой параграф есть в документах ООН).
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США благословят на эту авонтюру. Украина была близка к реализации этого плана, Порох двигал и расскручивал эту идею в отличие от Зе.
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Порох пропонував країни НАТО і на кордоні з Росією.
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Це не план Б, а план президента Порошенко!
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Придурки.....
История вас ничему не учит!!!!!!
Порохня с этой миссией 5 лет долбался! Ничего не вышло и выйти не могло пока у рашки право вето!!!!
Опять повторяете все косяки порохни и смело шагаете по его же граблям!!!!
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Рашинское ватное быдло или тупой тролль?
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Якщо в складі "миротворців" будуть кацапи, то це та сама оккупація, ми вже це бачили в Грузії і Молдові, якщо їх там не буде, то ***** згоди не дасть. Тож починайте відразу з плану "С", чи з іншої літери.
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Миротворці на Донбасі, це теж саме, що і миротворці в Косово, Абхазії, Пн. Осетії, … Ввести миротворців - віддати Донбас Пуйлу.
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та й хер на них-там нема нікого вже,одна вата та рогаті кацапи
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то есть никакого плана у них реально нет, на ходу будут придумывать
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Сегодня была с детьми в открытом кафе возле моря , нирвана была недолгой. Какое-то чмо недалеко от нашего столика начал громко рассказывать про то, как у него' отжали здесь весть бизнес, как на Донбассе у него 'погибла девочка -дочь знакомых и стреляли со стороны Украины' . Просто такой наглой и откровенной провокации я никогда не слышала ещё. Все это было явно на публику, которой было достаточно- погода солнечная. Это уже получается , что вместо мы на Донбасс - Донбасс проникает к нам? Я видела, что люди не поддерживали это чмо Но и никто в то де время не дал ему по голове, что настораживает.
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такой наглой и откровенной провокации я никогда не слышала ещё

Странно, что именно сейчас правда?
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Може почали адекватно оцінювати ситуацію в зекоманді!?
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та нам 6-ти метровую не надо..... метра три-четыре хватит.....
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И очень зря. Походу крепостная стена с колючей проволокой под напряжением - лучшее решение.
И все, что по ту сторону забора, поливать периодически напалмом и дефолиантами.
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Ну уже конечно они загнули, с 6 ти метровым забором. Трехметрового вполне достаточно, но желательно с колючей проволокой и под напряжением.
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