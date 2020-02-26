 "План Б" щодо Донбасу, про який говорив Зеленський, не означає 6-метрову бетонну стіну, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях форуму "Age of Crimea" в Києві в середу.
"Президент дійсно говорив про те, що існує "план Б", але це не означає, що "план Б" - це бетонна стіна заввишки 6 метрів. Ми радше говоримо ... наприклад, це ті зміни, які відрізняються від Мінського процесу. Наприклад, миротворча місія, якої також немає в Мінському процесі, але це якась зміна, яке дозволила б нам просунутися вперед. Ми всі з вами, очевидно, розуміємо, що Мінські домовленості зупинилися в тому стані, в якому вони зараз є, і не дають прогресу, якого ми від них очікуємо", - сказав він журналістам.
Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини і Франції.
Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, в тому числі на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.
В Израиле главнокомандующим откосившего от повесток не выбирают
Кацапы согласны только на один вариант. Это когда "миротворцами" будут сами кацапы
Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
После плана "З" будет полная "Ж".
ато пацталом!!)))
правильным путем идете, товарищи, но медленно
Так что, Украина должна силовым путем выбить оккупантов. Или оставлять все как есть.
И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.
Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
пункт 1 - наверное что-то другое
пункт 2 - не то, что в плане А
пункт 3 - как-нибудь ещё
ответственный за п. 1 - кто-нибудь.
срок исполнения п.1 - потом
ресурсы на п.1 - надо поискать
Дебилы, если нет прогресса то хоть держите оборону и ситуацию так как есть. Суматоха и мотание из стороны в сторону будет только на радость врагу. Даже за последние пол года для нормального человека стало ясным что договариваться с болезнью себе только дороже. Больше ста убитых и раненных заплатили кровью за ваши переговоры. И где же ваши гарантии безопасности о которых вы заявляли? Потому что вы говно собачье не отвечающее за свои слова и тем более за слова врага
История вас ничему не учит!!!!!!
Порохня с этой миссией 5 лет долбался! Ничего не вышло и выйти не могло пока у рашки право вето!!!!
Опять повторяете все косяки порохни и смело шагаете по его же граблям!!!!
Странно, что именно сейчас правда?
И все, что по ту сторону забора, поливать периодически напалмом и дефолиантами.