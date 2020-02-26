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 Суспільство
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Все про:Укренерго (50) Кудрицький Володимир (1)

 В.о. глави "Укренерго" призначено Кудрицького

Рішення ухвалила наглядова рада національної компанії.

Про це повідомила у фейсбуці керівниця департаменту зовнішніх комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Марія Цатурян, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до рішення наглядової ради до моменту завершення конкурсу з відбору очільника компанії виконувати обов'язки голови правління буде перший заступник голови Володимир Кудрицький", - написала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, глава правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук подав у відставку. Причиною рішення він назвав "олігархічний і політичний вплив в енергетиці".

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В.о. глави Укренерго призначено Кудрицького 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177976
 
 
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Влада займається тільки розподілом посад.
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Навіть нема сенсу запомятовувати ті нові прізвища,бо вони кожного тижня тепер міняються. Люди навіть не знають хто такий Єрмак і правильно роблять.
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Разогнать все наблюдательные советы в них уходящая власть пригревает свою 5 колонну и банальное разбазаривание денег ,ничего путного они не делают, через зарплаты в них чиновники легализуют непосильным трудом нажитое
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Плохие новости. А причины - здесь:

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, глава правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подал в отставку. Причиной решения он назвал "олигархическое и политическое влияние в энергетике"


Переговоры бизнеса и власти по "зеленому" тарифу зашли в тупик.
Что дальше: дефолт или суд
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/peregovory-biznesa-i-vlasti-po-zelenomu-tarifu-zashli-v-tupik-chto-dalshe-defolt-ili-sud
Зеленая проблема
Возобновляемая энергетика в Украине из года в год растет быстрыми темпами. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла почти в семь раз - с 967 МВт до 6,78 ГВт.
Причина - в регуляторных правилах. В Украине для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2030 года действует государственная дотация - так называемый "зеленый" тариф, позволяющий инвестору быстро возвращать инвестиции. Срок окупаемости проектов - четыре года.
Средний размер тарифа - 15 евроцентов (> 4 грн/кВт-ч), что в три раза больше, чем в Германии и в два - чем в Узбекистане, утверждал на одном из эфиров глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.
Всю возобновляемую электроэнергию в Украине покупает госпредприятие "Гарантированный покупатель" (Гарпок. - Ред.). Он же и дотирует "зеленых" производителей за счет перепродажи по рыночной цене дешевой атомной и гидроэлектроэнергии.
Но с ростом "зеленой" генерации - растут и объемы выплат, с которыми Гарпок не справляется. По его данным в январе возобновляемая генерация произвела электроэнергии почти на 2 млрд грн, но выплатили им лишь 1,4 млрд грн (67% от суммы). Если эта тенденция продолжится, госпредприятию грозит дефолт, говорит замминистра энергетики Константин Чижик.

По прогнозам Геруса, в 2020 году ГП придется выплатить по "зеленому" тарифу 48 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019-м. Но скорее всего, на всех денег не хватит. Большие проблемы, по оценке Чижика, у госпредприятия начнутся уже этой весной, когда солнечные электростанции начнут больше производить электроэнергии.
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