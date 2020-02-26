EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  5285  94
Все про:Лавров (887) Росія (26548) нормандська четвірка (998)

 Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не підтверджує плани провести наступну зустріч у "нормандському форматі" в квітні.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Лаврова, говорити про підготовку нового саміту в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) можна буде лише після виконання рішень попереднього саміту й узгодження проекту документа.

"Я не чув про те, що через місяць планують зустріч міністрів "нормандського формату". Наші колеги кажуть, що потрібно вже в квітні призначити черговий саміт "нормандського формату", ми довели до них нашу дуже чітку позицію: ми розмовлятимемо про терміни наступного саміту лише коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, зокрема нормалізацію на землі й розмінування, і політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмаєра" і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України", - сказав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" може відбутися через місяць, - Пристайко

"І друга вимога: ми говоритимемо про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документа і підпишемо проект підсумкового документа. Щоб не було знову вже під час саміту (спроб, - ред.) руйнувати досягнуті домовленості", - додав міністр.

Він нагадав, що перед самітом у Парижі була домовленість про розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення, проте на самій зустрічі президент України Володимир Зеленський цю домовленість "переграв".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177974
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленые твари руководствуются хотелками этого Лаврова и Путина? Так бедные торопятся вылизать им зад и принять особый статус, что аж пищат.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленые твари руководствуются хотелками этого Лаврова и Путина? Так бедные торопятся вылизать им зад и принять особый статус, что аж пищат.
 показати весь коментар
 
 
Життяне передбачуване. Модливо настане час, коли Зєля буде бродити по Майдану Незалежності із портретом СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА в руках. А прізідентом залишитися то хочєтся.
 показати весь коментар
 
 
Лена должна почитать на ночь Вовику интервью Суркова , потом наутро пусть Вова встретится с Приставкой и пусть тот проанализирует КАК поменялась- непоменялась политика Мацквы после его отставки... Все время во время службы Суркова Вовка все пытался заглянуть в глаза Ху...йлу а теперь куда ?
 показати весь коментар
 
 
Отже зустріч буде ",... після дощику в четвер". зміни в Конституцію в нинішніх реаліях - гарантований Майдан.У Керенського в жовтні 1917 був принаймні жіночий батальйон, а в Зєлі лише СМАРТФОН.
 показати весь коментар
 
 
Закрепить в украинском законодательстве, что:
"Всякая лошадь свободным людям не указ !!!"
 показати весь коментар
 
 
Тільки кінчений дибіл міг підписати формулу Штанмайєра.
 показати весь коментар
 
 
вы выполняете все наши хотелки, а мы... не сторона конфликта. отака х... хвормула, малята!
 показати весь коментар
 
 
Підписати? Та для бубочки - без обговорення, навіть в лавровському варіанті! А є історія цієї формули!
Ще у вересні минулого року Петро Порошенко в передачі "Рандеву з Яніною Соколовою" наголошував, що формули Штайнмаєра, погодженої з кимось (з-за його каденції президента), не існує. А щодо організації виключно політичного процесу (виборів на Донбасі) без обговорення безпекової складової - це все вигадки пана Путіна. Дослівно:
"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось погодженої, не існує". І нагадав, що то спочатку були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов'язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні. "Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо - це все вигадки пана Путіна", - підкреслив Порошенко.
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров формулу Штайнмаєра. Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.
звідси: https://prm.ua/formuli-shtaynmayera-ne-isnuye-poroshenko/, і там є ссиль на офіціоз, сайт партії
 показати весь коментар
 
 
Встречное предложение обсудить особый статус Крыма и Краснодарского Края.
 показати весь коментар
 
 
Так он встречи не ищет, это Зеле она нужна чтоб ещё раз взглянуть в светлые очи путина
 показати весь коментар
 
У вовы "эти дни" наступят к 9 мая... все по сценарию... прошу не торопить события.
 показати весь коментар
 
 
РЖИ дальше больная на голову лошадь лавров
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко еще 5 лет назад признал дебильные республики ЛДН, Как не признаны? Они официально на уровне государства были признаны бывшим Президентом Порошенко, который не только допустил прямое подписание с ними Минских соглашений, но и взял от имени Украины письменное обязательство именно с ними согласовывать тексты украинской Конституции и закона о выборах на тему Донбасса и порядок и время перехода под украинский контроль собственной границы.

А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:

«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»

Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.

Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кацап???
Обтекай!
 показати весь коментар
 
 
справді, ти - касап-провокатор. Тим більше - з шарієвським і портновским "пророком"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если человек тебе сделал зло - ты дай ему конфетку. Он тебе зло - ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.
🍬🍬
 показати весь коментар
 
рашистский длбб,тебе же ясно сказал форумчанин -*пнх*!
 показати весь коментар
 
 
де ви, ольгінські, берете стільки анонімомайзерів?
 показати весь коментар
 
Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста и брехливой лошади путина хла
 показати весь коментар
 
 
Ну и шо теперь скажет гидрант - статус в конституцию? Пристайку заменить? Ермака послать в Кремльи заглянуть еще и еще раз в глаза Х...йлу? ЧТО? Или взамен ответа начнут организовывать новую доставку гражадан из Китая ...
 показати весь коментар
 
 
Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 4280 Андрей Панчук
Иди броди лошадь!
Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 4280 Mariia Orlovska
Встречное предложение обсудить особый статус Крыма и Краснодарского Края.
Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 4280 Gojib
ПНХ!
на жаль те, що зараз обіймає посаду президента України такого не скаже, тож ********** свої емоції саме для нашого лайна. лавров нас із вами не читає.
 показати весь коментар
 
 
после каждой встречи кацапы будут выдвигать новые требование..и так до бесконечности..
 показати весь коментар
 
 
Для кого особый статус?Весь Донбасс давно уже переехал в Украину и не просит никакого особого статуса.
 показати весь коментар
 
 
ну що - "прикупи" вскриті - що тепер зЄбеня буде блеяти ....
 показати весь коментар
 
 
Ну не хотите как хотите. Стена и бомба нам, вам лугандон на содержания😷
 показати весь коментар
 
 
Походу опять привезли тонн 15 порошка, Европе - приготовиться чтобы конфисковать.

ленин был прав - самые свирепые поцреоты Рашки - манкурты. Лярвов это как всегда, доказал. А еще и православный то.
 показати весь коментар
 
 
подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть"





Зачем тогда сама встреча???
 показати весь коментар
 
 
ага..... хитровы#ная мокша..... а подпишет "итоговый документ" ермак с козаком..... а путен затолкает эту хрень зеле в глотку.....
 показати весь коментар
 
Блефует лошадь, - Санкции поджимают , Турки разкручивают на большие расходы , та и содержать дыру в копейку , а тут и нефть и газ дешевле , а бояра дороже , - Общим даже природа против .
 показати весь коментар
 
 
опять же ж, статусы разные бывают... как говорят у меня на родине, "статус статусу рознь"... резервация тоже статус. И ничего, живут себе индейские вожди, не кашляют, играют на рулетке, ставят на блек джек... я к чему: статус территории-изгоя без права и без голоса - чем не статус... вот, к примеру, Молокаи, второй по величине остров Гавайского архипелага, тоже имел особый статус...
 показати весь коментар
 
Понимаете в Чем Дело, - Они хотят иметь решающий голос в решении Украины и Право Вето на законодательство. Евросоюз , -Нет, - Нато , - Нет.Россия братья на век то Да. Ну и как вам Особый статус и вот такая резервация.
 показати весь коментар
 
 
цитирую себя, как Мао: "... я к чему: статус территории-изгоя без права и без голоса"
 показати весь коментар
 
Территория ведь Украины , а окупированная Извне и Эта Извне Требует и Впихивает Обратно. Если как царевна кости Бросала , будим разбрасываться территориями , и дарить направо и на лево страны не Будит.Отдайте нам территорию , а буряты и все колаборанты Вокзал россия.
 показати весь коментар
 
В минских соглашениях прописано прямым текстом - что представляет собой этот статус.
 показати весь коментар
 
Вони побачили, що легковажного преза можна шантажувати та дурити, а той шутнік все зазирає в фуйлові очі з надією зустріти там мир.
 показати весь коментар
 
 
ми кудись спішемо? торопляться вони - ібо санкції. у нас армія готується. Залишилося перекрити входи - виходи з гетто (під виглядом боротьби з коронавірусом, щоб захід не волав)
 показати весь коментар
 
 
Пашли вы нах. со своими встречами. Мало того что нам вообще ны выгодно ездить на такие встречи так нам еще и условия ставят. Не зря же говорят что ***** хочет к 9 мая чтобы Украина подписала капитуляцию, потому что своему лохторату ***** уже нечем похвастаться и так плюют а скоро и камнями будут кидать
 показати весь коментар
 
 
73/43%зебіл, так скажи це своєму бубочці, за яку ти так топив!
 показати весь коментар
 
вот так и навяжут нам федерализацию с какими-то прорусскими сепарами-бандюками.. Секта СЛУГ НАРОДА похоже готова подгавкнуть. Это же наша Зеленая Накипь от 73%-зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Найліпший зараз варіант,визнати офіційно Лугандон окупованою росіянією теріторієй,дати часовий коридор для бажаючих виїхати звідти в Україну,та закрити всі кордони,як з Лугандоном,так і з росіянією.Але цього не зробив Поця,не зробе і Зелєбоба.
 показати весь коментар
 
 
с ишаком оманским и турборадой всего можно ожидать.
 показати весь коментар
 
 
А для чего встреча то должна быть? Шо решать такого шо Украина должна дать особый статус некоторым районам Довбаса? Осел в глаза Вовы Пу уже заглядывал. Может, еще куда заглянуть хочет?
 показати весь коментар
 
 
Вот и посадили Зеленского на крючок . Ведут его пошагово , как ребёнка . Только ребёнку в схеме « выучи уроки, получи конфеты» полагалась конфета сто процентов . А орки предлагают только встретиться поговорить .
 показати весь коментар
 
прям какой-то зоопарк сегодня у чухонцев: ишак, суслик, теперь лошадь Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 8244
 показати весь коментар
 
 
пошел откровенный шантаж. ну говорил бы уже прямо - будем убивать по одному заложнику, пока не пропишете особый статус в Конституции.
 показати весь коментар
 
 
Ну значит небудет больше нормандского формата или небудет больше зеленского, одно из двух.
 показати весь коментар
 
 
Лаврову іншим з двумя калідорами абучєнія.Так як немає рішення законнообраних місцевих органів самоврядування Ордло про наданням їм особового статусу і якого, ніяких голих записів в Конституцію не може бути. Демократія-с.
 показати весь коментар
 
Черти тебе в Пекле вилы в твоей старой ж....пе закрепят. Уже скоро. Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 2539
Ой, Серожа, Серожа, годы то твои уже ого го го какие преклонные. Ты бы, старый мудак, о своей паскудной душонке подумал, покаялся бы за дела свои паскудные, оно может скидка бы тебе в Пекле вышла бы. Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 363
 показати весь коментар
 
 
Лавров озвучил хотелки Кремля . Не бьіло таких условий по итогам Парижского саммита.
 показати весь коментар
 
 
Головне то , що ви паскуди лаврови суркови путінови поздихаєте а Украіна як була так й буде..
 показати весь коментар
 
 
а зелебоба вовсю уже готовиться, депиляцию сделал
 показати весь коментар
 
Такой донбабве , как и лавров, мягко говоря не интересен. Не нужен. Но☝️☝️☝️
Если пи@орашка:
- выведет войска с Крыма;
- выведет воска с Донбасса;
- восстановит инфраструктуру, предприятия;
- массовые суды и посадки с конфискацией всего над теми , кто брал оружие и убивал украинцев;
- введение миротворцев по всему периметру границы с пи@орашкой;
- полная выплата всех репараций и контрибуций;
- лет через 10-15 после фильтрации всей ваты и населенных манкуртов
Можем. Подумать о статусе этого гнойника☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
"В Государственном департаменте США сообщили, что Соединенные Штаты вводят санкции против 13 компаний и физических лиц из Турции, Китая, России и Ирака"......
якось так....
Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/2502-ssha-vveli-novye-sankcii-podrobnosti
 показати весь коментар
 
Чудово! Маски скинуті! А тепер, диванні війська, починаємо готуватися до Великої війни! Ненависного вам Зе і його партію в окопі, але не забудьте запросити і Петрушку з його набродом. А там подивимося скільки з них і з вас піде захищати Україну.
 показати весь коментар
 
"Встреча в нормандском формате состоится после закрепления в законодательстве Украины особого статуса Донбасса" - размечталась старая кляча.
 показати весь коментар
 
Вчера кизяку козицыну вручили медаль от ЛыНыРы за Дебальцево... Вручала коммунистка Филиппова -та которую Козицын в 14-м на подвале несколько месяцев держал... ХАХАХАХА!
 показати весь коментар
 
Вот такой сброд лошадь лавров нам через Конституцию хочет впихнуть что бы дальше в Украине они творили беспредел
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору