 Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Лаврова, говорити про підготовку нового саміту в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) можна буде лише після виконання рішень попереднього саміту й узгодження проекту документа.
"Я не чув про те, що через місяць планують зустріч міністрів "нормандського формату". Наші колеги кажуть, що потрібно вже в квітні призначити черговий саміт "нормандського формату", ми довели до них нашу дуже чітку позицію: ми розмовлятимемо про терміни наступного саміту лише коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, зокрема нормалізацію на землі й розмінування, і політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмаєра" і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України", - сказав Лавров.
"І друга вимога: ми говоритимемо про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документа і підпишемо проект підсумкового документа. Щоб не було знову вже під час саміту (спроб, - ред.) руйнувати досягнуті домовленості", - додав міністр.
Він нагадав, що перед самітом у Парижі була домовленість про розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення, проте на самій зустрічі президент України Володимир Зеленський цю домовленість "переграв".
"Всякая лошадь свободным людям не указ !!!"
Ще у вересні минулого року Петро Порошенко в передачі "Рандеву з Яніною Соколовою" наголошував, що формули Штайнмаєра, погодженої з кимось (з-за його каденції президента), не існує. А щодо організації виключно політичного процесу (виборів на Донбасі) без обговорення безпекової складової - це все вигадки пана Путіна. Дослівно:
"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось погодженої, не існує". І нагадав, що то спочатку були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов'язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні. "Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо - це все вигадки пана Путіна", - підкреслив Порошенко.
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров формулу Штайнмаєра. Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.
звідси: https://prm.ua/formuli-shtaynmayera-ne-isnuye-poroshenko/, і там є ссиль на офіціоз, сайт партії
А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:
«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»
Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.
Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
Обтекай!
🍬🍬
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! . Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Иди броди лошадь!
Mariia Orlovska
Встречное предложение обсудить особый статус Крыма и Краснодарского Края.
Gojib
ПНХ!
на жаль те, що зараз обіймає посаду президента України такого не скаже, тож ********** свої емоції саме для нашого лайна. лавров нас із вами не читає.
ленин был прав - самые свирепые поцреоты Рашки - манкурты. Лярвов это как всегда, доказал. А еще и православный то.
Зачем тогда сама встреча???
Ой, Серожа, Серожа, годы то твои уже ого го го какие преклонные. Ты бы, старый мудак, о своей паскудной душонке подумал, покаялся бы за дела свои паскудные, оно может скидка бы тебе в Пекле вышла бы.
Если пи@орашка:
- выведет войска с Крыма;
- выведет воска с Донбасса;
- восстановит инфраструктуру, предприятия;
- массовые суды и посадки с конфискацией всего над теми , кто брал оружие и убивал украинцев;
- введение миротворцев по всему периметру границы с пи@орашкой;
- полная выплата всех репараций и контрибуций;
- лет через 10-15 после фильтрации всей ваты и населенных манкуртов
Можем. Подумать о статусе этого гнойника☝️☝️☝️
якось так....
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