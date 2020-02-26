 Без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - Лавров

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Лаврова, говорити про підготовку нового саміту в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) можна буде лише після виконання рішень попереднього саміту й узгодження проекту документа.
"Я не чув про те, що через місяць планують зустріч міністрів "нормандського формату". Наші колеги кажуть, що потрібно вже в квітні призначити черговий саміт "нормандського формату", ми довели до них нашу дуже чітку позицію: ми розмовлятимемо про терміни наступного саміту лише коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, зокрема нормалізацію на землі й розмінування, і політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмаєра" і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України", - сказав Лавров.
"І друга вимога: ми говоритимемо про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документа і підпишемо проект підсумкового документа. Щоб не було знову вже під час саміту (спроб, - ред.) руйнувати досягнуті домовленості", - додав міністр.
Він нагадав, що перед самітом у Парижі була домовленість про розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення, проте на самій зустрічі президент України Володимир Зеленський цю домовленість "переграв".
В "МГБ ЛНР" на 12 лет на подвал, сотрудник Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антон Григоров был завербован Службой безопасности Украины. Он якобы занимался сбором данных, которые содержали государственную тайну до это воевал против Украины. Это подготовка шпиона в Украину, при обмене.
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Методично отстреливать сепаров по одному-два в день, чтобы большой кипиш не устроить.
А на политическом уровне тянуть время, чтобы пережить путяру и трампа.
Тем временем, экономически душить эти территории и россию (насколько это возможно).
А там как в восточной пословице "или ишак сдохнет, или падишах".
Нас весь цивилизованный мир поддерживает, мы с голодухи не сдохнем. А сепары пусть валятся в первобытно-общинный строй . . .
КАЗЛИЩЕ!!!
Уже ПОРА о стене думать всерьез.