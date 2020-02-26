 Без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - Лавров

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Лаврова, говорити про підготовку нового саміту в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) можна буде лише після виконання рішень попереднього саміту й узгодження проекту документа.

"Я не чув про те, що через місяць планують зустріч міністрів "нормандського формату". Наші колеги кажуть, що потрібно вже в квітні призначити черговий саміт "нормандського формату", ми довели до них нашу дуже чітку позицію: ми розмовлятимемо про терміни наступного саміту лише коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, зокрема нормалізацію на землі й розмінування, і політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмаєра" і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України", - сказав Лавров.

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"І друга вимога: ми говоритимемо про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документа і підпишемо проект підсумкового документа. Щоб не було знову вже під час саміту (спроб, - ред.) руйнувати досягнуті домовленості", - додав міністр.

Він нагадав, що перед самітом у Парижі була домовленість про розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення, проте на самій зустрічі президент України Володимир Зеленський цю домовленість "переграв".