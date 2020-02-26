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Все про:Лавров (887) Росія (26548) нормандська четвірка (998)

 Без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не підтверджує плани провести наступну зустріч у "нормандському форматі" в квітні.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Лаврова, говорити про підготовку нового саміту в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) можна буде лише після виконання рішень попереднього саміту й узгодження проекту документа.

"Я не чув про те, що через місяць планують зустріч міністрів "нормандського формату". Наші колеги кажуть, що потрібно вже в квітні призначити черговий саміт "нормандського формату", ми довели до них нашу дуже чітку позицію: ми розмовлятимемо про терміни наступного саміту лише коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, зокрема нормалізацію на землі й розмінування, і політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмаєра" і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України", - сказав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" може відбутися через місяць, - Пристайко

"І друга вимога: ми говоритимемо про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документа і підпишемо проект підсумкового документа. Щоб не було знову вже під час саміту (спроб, - ред.) руйнувати досягнуті домовленості", - додав міністр.

Він нагадав, що перед самітом у Парижі була домовленість про розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення, проте на самій зустрічі президент України Володимир Зеленський цю домовленість "переграв".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177974
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленые твари руководствуются хотелками этого Лаврова и Путина? Так бедные торопятся вылизать им зад и принять особый статус, что аж пищат.
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Вот такой сброд лошадь лавров нам через Конституцию хочет впихнуть что бы дальше в Украине они творили беспредел
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И Карякин рядом: всем подвалом пришли поздравить... В подвалах обитает много существ, но именно эти двое -
В "МГБ ЛНР" на 12 лет на подвал, сотрудник Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антон Григоров был завербован Службой безопасности Украины. Он якобы занимался сбором данных, которые содержали государственную тайну до это воевал против Украины. Это подготовка шпиона в Украину, при обмене.

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62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - опрос Центра Разумкова https://censor.net.ua/n3178019 Без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2701
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Чим відрізняються рашисти від інших народів? Брехливістю, лицемірством і нестримною жагою вбивств (війни)! Вони будуть спалювати цілими аулами чеченців (як під час депортації тих, кого не могли вивезти) а потім лицемірно голосити про Хатинь.........
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Всех, кто в Раде подпишет капитуляцию ( "особый статус Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины") на гиляку немедленно!
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не пора ли с этой кобылы подковы сдирать и на шкуродерню
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И что на это ответит гражданин Ермак? Меее, беее, не считается.
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Такого статуса НИКОГДА не будет ,это НОНСЕНС и АБСУРД ,любая власть в Украине которая захочет это сотворить закончит гораздо хуже Вити Хама ... Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 9836
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Вот же ты курица! Голосовала за оманского мародера, а теперь НОНСЕНС и АБСУРД. Тут не про "любая власть", а конкретно, про то, что ты выбрала год назад)))) и еще 73%
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В МИНСКИХ СОГЛАЩЕНИЯХ НЕТ НИКАКОГО ОСОБОГО СТАТУСА
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Ублюдок о законе говорит,забыл про Будапешский меморандум,Лавровый хер?
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А эта татарская говорящая лошадь ещё и разговаривает!!??
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Не стоит вообще никакие встречи организовывать.
Методично отстреливать сепаров по одному-два в день, чтобы большой кипиш не устроить.
А на политическом уровне тянуть время, чтобы пережить путяру и трампа.
Тем временем, экономически душить эти территории и россию (насколько это возможно).

А там как в восточной пословице "или ишак сдохнет, или падишах".
Нас весь цивилизованный мир поддерживает, мы с голодухи не сдохнем. А сепары пусть валятся в первобытно-общинный строй . . .
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Хай краще Донбас продовжує бути тимчасово окупованим , ніж не буде всієї України (бо "особі статуси" - це дорога до знищення країни в цілому!)
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ну так и хорошо! нужно не говорить с рф, а нужно санкции вводить новые! потому что рф понимает только силу, а говорить с ней, то она воспринимает это как слабость! Потому нужны санкции, санкции, и еще раз санкции!!!
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Вот всё и прояснилось. Надоело Путе на всякие там саммиты ездить. Для начала станьте в позу "зю", а там посмотрим.
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...а чем они там особенные, шо особым дерьмом серут, чи шо???
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дерьмо обычное, способ немного странный:

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Хай Сумний Кінь не лякає нашого Бубочку. Бо для нього не зазирнути в риб'ячі очі ***** - то є персональна трагедія. Лише дайте Бубочці час, він виправиться!
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Пригадую... "Свято Святого Йоргена" ... ЧУДО? А... Не вірю...
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хером тебе по всей морде Лавров,а не "особый статус"!
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НЕ БУДЕТ особого статуса,да и встречаться НЕзачем,все впустую.
Уже ПОРА о стене думать всерьез.
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Може бути тільки один тип особливого статусу Орділо: повернення територій в Україну без всяких умов, населення без права вибирати і бути обраними в вищі органи державної влади не менше десяти років , заборона колаборантам працювати в державних органах і організаціях або безкоштовний переїзд в "рузький мір" , суворий і справедливий суд для злочинців і зрадників. Можна за рускомірськими законами і відсидка в вєлікой расєє: там дають тільки за підозри в екстремізмі по 20 років.

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Що викинуть зегенерати аналізувати неможливо. Факти масового дегенаратизму в Верховній Раді та "успіхи" "оманського віслюка" вже зафіксовані, описані і запротокольовані документально. Кожного дня ці "непередбачувані" стають все біль передбачуваними "в своїй непередбачуваності". А це означає невиліковність. Хтось чув щоб дегенерат вилікувався? Єдиний спосіб зменшити конвульсії пацієнта це приспати...
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